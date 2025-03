Sport e benessere: convegno a Leggiuno per scoprire il progetto The Same Boat

La sala consiliare di piazza Marconi a Leggiuno ospita – sabato 15 marzo, a partire dalle 10 – l’incontro “Corpo e mente in armonia: Sport per il benessere” organizzato anche con lo scopo di presentare un progetto, intitolato “The Same Boat” già attivato in alcune società di canottaggio della zona e mirato a favorire la pratica sportiva per i pazienti oncologici.

L’evento prevede un dibattito tra relatori qualificati per parlare di sport come terapia nelle fasi di prevenzione, cura e riabilitazione della malattia. La tavola rotonda sarà introdotta – dopo i saluti istituzionali – da un primo intervento di Antonella Corazza, varesotta ed ex azzurra, tra le prime donne del canottaggio italiano a partecipare alle Olimpiadi. Corazza è fondatrice e responsabile di The Same Boat e toccherà a lei concludere i lavori proprio con la presentazione del progetto.

L’incontro sarà moderato dal medico sportivo Marco Kogoj e vedrà gli interventi di altri specialisti come Andrea Manente, specializzando in medicina all’Università dell’Insubria, Serena Martegani che oltre a essere specializzata in medicina dello sport è anche un’esperta di alimentazione, Elena Briccola e Beatrice Ferrari che sono biologhe esperte in nutrizione e sport e le psicologhe Anna Dina De Mezza e

Cristina Pradal.

L’evento è patrocinato dalla Provincia, dal Comune di Leggiuno e da Canottaggio Sociale FIC e, come detto, riserverà uno spazio importante a The Same Boat nel quale le società di canottaggio coinvolte permettono l’accesso alle proprie strutture per favorire pratica sportiva, momenti di socializzazione e condivisione di esperienze positive e creazione di percorsi terapeutici per uomini e donne di tutte le età con esperienze simili nella lotta a tumori o patologie invalidanti.