La chiesa di San Biagio di Cittiglio partecipa alla “Lunga notte delle chiese”

Il prossimo venerdì 7 giugno, l’Italia intera sarà protagonista di un evento unico: “La lunga Notte delle Chiese”. Questa manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, vedrà la partecipazione di numerose chiese lungo tutto il territorio nazionale. Tra queste, anche la storica Chiesa di San Biagio a Cittiglio, che offrirà ai visitatori una suggestiva visita guidata notturna, con inizio alle ore 21:00.

Dal 2016, “La lunga Notte delle Chiese” si distingue per adottare un tema conduttore che guida le riflessioni e le attività proposte. Il tema scelto per il 2024 è “TROVAMI!”, un invito alla scoperta e alla riflessione. A San Biagio, l’evento è intitolato “Trovami… nei segni del passato”, un percorso che ripercorre le trasformazioni storiche e architettoniche della chiesa, legate agli scavi archeologici effettuati al suo interno e nelle vicinanze. Questi scavi hanno portato alla luce le varie fasi evolutive dell’edificio, che testimoniano la devozione di una comunità e la fede che ha accompagnato le generazioni nel corso dei secoli.

“La lunga Notte delle Chiese” è nata per iniziativa dell’associazione BellunoLaNotte.com e rappresenta la prima “notte bianca” dei luoghi di culto in Italia. L’evento combina musica, arte e cultura, offrendo momenti di riflessione e spiritualità. Ispirata alla “Lange Nacht der Kirchen” che si svolge in Austria e in Alto Adige, la manifestazione italiana coinvolge contemporaneamente centinaia di chiese.

Il programma dell’evento è ricco e variegato. Nella splendida cornice della Chiesa di San Biagio, i partecipanti potranno godere di una visita guidata che illustrerà le tappe principali della storia della chiesa, dagli scavi archeologici ai cambiamenti strutturali che l’hanno trasformata nel tempo. Questo viaggio nel passato permetterà di comprendere come la fede e la devozione abbiano plasmato la vita della comunità locale.

“La lunga Notte delle Chiese” è un’opportunità straordinaria per esplorare i luoghi sacri delle nostre città e paesi in un contesto originale e suggestivo. L’evento è realizzato in collaborazione con le Diocesi italiane, i Vicariati alla Cultura, gli Uffici di Arte Sacra e le Pastorali Giovanili, garantendo un’ampia offerta culturale di alta qualità.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e sugli eventi organizzati, è possibile visitare il sito ufficiale: www.lunganottedellechiese.com. Tutte le attività proposte durante la Lunga Notte delle Chiese sono gratuite e aperte al pubblico, invitando tutti a partecipare a questo evento straordinario.

Non perdete l’occasione di vivere una notte indimenticabile all’insegna della cultura, della storia e della spiritualità. Vi aspettiamo venerdì 7 giugno, alle ore 21:00, presso la Chiesa di San Biagio a Cittiglio per un’esperienza unica e coinvolgente.