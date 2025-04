“Io tifo positivo” sui campi di basket UISP

NOTIZIARIO UISP del 2 aprile 2025

IO TIFO POSITIVO – I più indisciplinati sono i genitori

Spesso sono i genitori i tifosi più maleducati. Quelli che contestano l’arbitro e apostrofano in modo poco

simpatico i giocatori delle squadre rivali. Paradossalmente, quelli che rimangono più scottati da questo

comportamento sono i figli, che vorrebbero partite giocate all’insegna del fair play, in cui la prima cosa che conta è il rispetto.

Da qui la decisione di far partire una campagna di sensibilizzazione diretta al pubblico delle partite del

campionato di pallacanestro Uisp organizzato dal Comitato Territoriale di Varese. «Abbiamo ritenuto –

spiega Renato Vagaggini, Commissioner della Uisp Pallacanestro Varese – di sensibilizzare il nostro pubblico dopo che, purtroppo, si sono verificati alcuni episodi poco piacevoli di intolleranza e maleducazione nei confronti di arbitri e giocatori avversari, ed anche dello stesso pubblico avversario».

«Vogliamo ricordare a tutti – continua il Commissioner – che la Pallacanestro è solo un bellissimo gioco: nei nostri campionati non c’è niente in palio, ma c’è per tutti la possibilità di fare sano sport, divertendosi in compagnia: sport per tutti e a qualsiasi livello. L’importante è divertirsi».

Per ribadire l’importanza del tifo positivo, durante il campionato di basket Uisp, quindi nelle palestre, su

internet e sui social, continueranno ad essere esposti o pubblicati i manifesti della campagna Io tifo

positivo. Il messaggio è chiaro: «W lo sport, w il tifo positivo, no a maleducazione contro arbitri e avversari».

SPETTACOLI DA NON PERDERE – Il futuro sostenibile va a teatro

Per immaginare il futuro bisogna saper sognare in grande. E così, per chi vuole immaginare l’impensabile, domenica 6 aprile, Oniria – spettacolo di circo-teatro di e con la compagnia Nudimascalzi nata e cresciuta a Spazio Kabum (scuola di circo di Varese affiliata alla Uisp) – sarà dalle 17 alle 18 a Festiamo Park, il Festival del Futuro sostenibile di Cittiglio. Tra acrobazie, poesia e follia circense, Oniria accompagnerà lo spettatore in un viaggio dove il caos della città si scontra con la quiete della natura, in un abbraccio sospeso tra il sogno e la realtà.

Ma il festival del Futuro Sostenibile organizzato dal Cast non è solo spettacoli. L’evento dura due giorni, il 5 e il 6 aprile, e offre un programma ricchissimo di appuntamenti dedicati alla sostenibilità. Tante associazioni proporranno giochi, laboratori e attività per tutte le età per scoprire

insieme un mondo più sostenibile e consapevole. Per info: festivalfuturosostenibile.it

CINOFILIA, INIZIATIVE CIAC – Amare i cani ci rendere più umani

Ciac è una Asd affiliata Uisp e da quasi 15 anni attiva sul territorio con progetti formativi e divulgativi,

nonchè per educazione e attività sportive per cani; ora raddoppia il suo impegno nella divulgazione

cinofila aperta a tutti.

A partire da aprile, in collaborazione con l’associazione Scodinzoland e con il patrocinio del comune di Carnago, organizza 3 serate cinofile gratuite , a offerta libera. In queste serate i formatori di CIAC parleranno di motivazioni, emozioni, benessere del cane, comunicazione e prevenzione di “incidenti” comunicativi che talora portano a conseguenze gravi, adozioni consapevoli e di tanto altro.

Sempre ad aprile, finanziato da Regione Lombardia e Uisp Varese, partirà un corso professionalizzante per diventare Operatori Cinofili. Il corso è destinato a disoccupati e inoccupati e si svolgerà infrasettimanalmente. I posti sono limitati e le iscrizioni aperte. Per ricevere informazioni su queste iniziative potete scrivere a info@ciac-varese.it. Perché partecipare? Perché amare i cani significa anche conoscerli e, per citare il grande A. de Saint-Exupery, «amare non è solo guardarsi l’un l’altro ma guardare insieme nella stessa direzione».

