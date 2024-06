Le nazionali under 15 di basket a Varese per il ritiro e il Torneo dell’Amicizia

Appuntamento con il basket internazionale giovanile nell’estate varesina. Tra il 5 e il 7 luglio si disputa infatti a Masnago il “Torneo dell’Amicizia”, storico quadrangolare sia maschile sia femminile organizzato dalla Federazione con il patrocinio della Regione Lombardia e la collaborazione del Campus. (foto FIP)

Il programma prevede la partecipazione delle nazionali under 15 dell’Italia, di Francia, Grecia e Spagna e avrà la copertura in live streaming sul canale Twitch della FIP (lo stesso sul quale sono state trasmesse le partite delle recenti finali nazionali giovanili).

Le due squadre azzurre Under 15 però saranno a Varese fin dai prossimi giorni: è infatti previsto in città il raduno in previsione del torneo a inviti organizzato dalla NBA e in programma a Valencia. Lunedì 24 giugno quindi le squadre dei c.t. Alessandro Nocera e Tommaso Moscovini arriveranno a Varese per poi volare in Spagna dove saranno impegnate insieme alle selezioni di Croazia, Inghilterra, Lituania, Paesi Bassi e i padroni di casa del Valencia Basket.

Il 30 giugno gli Azzurrini e le Azzurrine (non ci sono atleti della nostra provincia tra i convocati ndr) torneranno invece a Varese per proseguire la propria attività, con una serie di allenamenti di preparazione verso il Torneo dell’Amicizia le cui partite si giocheranno alla Itelyum Arena.