Luigi Clerici si riconferma sindaco di Uboldo

Con 1976 voti Luigi Clerici si riconferma per il secondo mandato sindaco di Uboldo. Questo il risultato delle votazioni tenutesi sabato 8 e domenica 9 giugno.

La lista Centrodestra di Uboldo ha infatti ottenuto 1976 voti (nel 2019 ne aveva ottenuti 1.760 cioè il 31.70% dei voti espressi), a cui seguono le altre due liste contendenti Uboldo al Centro con 1760 voti (nel 2019 ne aveva presi 1.295, il 23,32%) e Uboldo Civica con 1164 voti.

L’affluenza è stata del 57,48 % (nel 2019 era stata del 67,17 e nel 2014 del 72,38 %).

Classe 1953, nel ’97 il suo primo ingresso in consiglio comunale come consigliere di minoranza all’interno di una lista civica. Già candidato sindaco nel 2007, la sua lista venne poi esclusa, insieme ad una lista di centrosinistra, dalla corsa elettorale. Ci riprovò poi nel 2019 dove dinvetò sindaco con 1760 voti.

«Da domani mattina siamo all’opera di nuovo, continueremo quello che abbiamo fatto in questi cinque anni e recupereremo i lavori che grandine e altri eventi ci hanno dilazionato nel tempo» il commento a caldo del sindaco Clerici, riconfermato quindi per il secondo mandato. «Sono stanco ma soddisfatto, anche perché l’obiettivo della mia ricandidatura è terminare i lavori già programmati e portare a casa progetti come la comunità energetica e la riqualificazione di tutti gli immobili comunali».

In foto, Laura Radrizzani

Miss preferenza per la lista Centrodestra di Uboldo è Laura Radrizzani, vicesindaco nella precedente legislatura, che ha ottenuto 172 preferenze: «Sono stanca ma felice, devo ringraziare tutti quanti quelli che mi hanno accordato la preferenza. Mi impegnerò ancora di più per il bene del mio paese».

In foto, Luca Azzarà

«È la volontà dei cittadini quindi la rispettiamo – commenta Luca Azzarà, candidato sindaco di Uboldo al Centro -. La vittoria ci avrebbe chiaramente reso più felici. Siamo comunque contenti perché lo scarto è minimo, il che ci lascia riflettere su tante cose. E adesso ci daremo al lavoro di minoranza, insieme a tutte le persone che abbiamo incontrato e che comunque si sono interessate alla vita del nostro paese».