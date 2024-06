Marika, da Busto Arsizio al sogno di Miss Mondo

Un sogno fatto di bellezza. Marika Rizzo ha 17 anni, è nata e cresciuta a Busto Arsizio e ha sempre avuto il sogno di fare la modella fin da piccola: «Ho iniziato da poco facendo il mio primo concorso di miss Mondo Lombardia vincendo due fasce e arrivando in semifinale a Gallipoli», racconta.

«Ho frequentato il liceo artistico per due anni, ma ho intenzione di seguire il mio sogno e frequentare dei corsi di moda per migliorare il mio portamento – continua -, amo sfilare e mi piacerebbe un giorno diventare come la mia icona Bella Hadid. Ringrazio molto la mia famiglia che mi sta aiutando a far sì che i miei sogni si realizzino, come inizio sono orgogliosa di essere arrivata fino a qui, mi auguro di continuare sempre così».