Mornago si prepara per l’ottava edizione della Festa della Birra

La Pro Loco di Mornago è lieta di annunciare l’ottava edizione della tanto attesa Festa della Birra, che si terrà nell’area del campo sportivo nei giorni 7, 8 e 9 giugno. Questo evento, promette tre giorni di divertimento, buona musica e prelibatezze culinarie.

Programma della Festa

L’evento avrà inizio venerdì 7 giugno con l’apertura degli stand gastronomici e la musica della band 18_ducks, con il loro stile grintoso e performance cariche di energia. La serata di sabato vedrà invece l’esibizione della band Funkeinstein, che mixano i grandi successi con brani originali, garantendo una serata indimenticabile.

La giornata di domenica sarà dedicata soprattutto alle famiglie. Sarà possibile gustare un delizioso pranzo con le specialità preparate dagli stand gastronomici, mentre i più piccoli potranno divertirsi con attività e giochi appositamente organizzati per loro.

Delizie culinarie

La Festa della Birra di Mornago non è solo musica e divertimento, ma anche un’occasione per gustare specialità gastronomiche preparate al momento. Saranno disponibili specialità da Oktoberfest come il pollo allo spiedo, stinco di maiale e molto altro accompagnati da una selezione di birre artigianali e commerciali. Che siate amanti della birra chiara, scura, o speziata, ci sarà sicuramente qualcosa che soddisferà il vostro palato.

Dettagli organizzativi

Gli stand gastronomici apriranno alle ore 19.00, permettendo ai visitatori di iniziare la serata con una cena all’insegna del buon cibo e della convivialità. La domenica, invece, il pranzo inizierà a mezzogiorno, offrendo una giornata di relax e divertimento per tutte le età.

La Pro Loco di Mornago ha lavorato duramente per garantire un evento sicuro e piacevole per tutti, con aree apposite per sedersi e godersi il cibo e la musica in totale tranquillità.

Un’occasione da non perdere

La Festa della Birra di Mornago rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e della buona compagnia. Che siate abitanti del paese o visitatori provenienti da altre località, la Pro Loco vi aspetta in via Stazione 73 per festeggiare insieme questa ottava edizione.

Non mancate all’appuntamento: il divertimento è assicurato.

CONTATTI

Pro Loco di Mornago

M: 338 229 6113

@: prolocomornago1986@gmail.com

