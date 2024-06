“Orago Night Fever”, tutto pronto per la grande festa

In occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, l’Oratorio di Orago è pronto ad accogliere residenti e visitatori per un evento imperdibile

**Orago Night Fever: Una Serata di Divertimento e Tradizione per la Festa Patronale di San Giovanni Battista**

In occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, l’Oratorio di Orago è pronto ad accogliere residenti e visitatori per un evento imperdibile: l’Orago Night Fever, in programma per sabato 22 giugno. Questa serata speciale promette di unire tradizione e divertimento in un’atmosfera festosa e conviviale.

**Cucina Aperta dalle ore 19:00**

A partire dalle 19:00, la cucina dell’Oratorio offrirà una varietà di deliziosi piatti per soddisfare tutti i palati. Nel menù troverete:

– Tagliere misto di salumi e formaggi

– Panino con salamella

– Hamburger

– Hot Dog

– Piatto vegetariano

– Arrosticini di ovino dall’Abruzzo

– Patatine fritte

Un’offerta gastronomica ricca e variegata che saprà accontentare grandi e piccini, garantendo un’ottima cena per iniziare la serata nel migliore dei modi.

**Dal Bar: Bevande per Tutti i Gusti**

Il bar sarà fornito di una selezione di bevande che includeranno:

– Spritz

– Birra artigianale Orso Verde

– Acqua, bibite e caffè

Un’ampia scelta che permetterà di rinfrescarsi e brindare insieme agli amici e alla famiglia.

**Musica Live con la Escape Band**

Dalle ore 21:30, la festa continuerà con la musica dal vivo della Escape Band, che intratterrà il pubblico con cover dagli anni ’80 ad oggi. Un’occasione perfetta per ballare e cantare insieme, rivivendo i grandi successi musicali di diverse generazioni.

**Un Evento da Non Perdere**

L’Orago Night Fever rappresenta un’opportunità unica per celebrare la festa patronale di San Giovanni Battista con una serata all’insegna della buona cucina, delle bevande rinfrescanti e della musica coinvolgente. Un evento pensato per tutta la comunità, che promette di regalare momenti di allegria e condivisione.

Non mancate a questa straordinaria serata! Vi aspettiamo all’Oratorio di Orago sabato 22 giugno per vivere insieme l’Orago Night Fever.