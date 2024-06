Passeggiata teatrale lungo la Valle del Lanza

Assieme alla Gev del Lanza ci saranno gli attori di Karakorum Teatro che accompagneranno la camminata con un racconto in tre atti

In un giugno ricco di eventi, sabato 15 giugno è ancora il turno di Ecosistema Valle del Lanza con la tematica dell’uomo e del confine, che con sé porta mille storie e racconti.

Con le Guardie Ecologiche Volontarie ci sarà la speciale occasione con gli artisti di Karakorum teatro che accompagneranno con un racconto in tre atti lungo un facile percorso attorno al colle di Bizzarone.

Il ritrovo è alle ore 16 presso il piazzolo in via Roma. La durata di un paio d ore con rinfresco finale. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.