“Piccoli Binari sul Ceresio”, un weekend per scoprire i modellini di treni

Dal 7 al 9 giugno 2024 Porto Ceresio ospiterà la quinta edizione di “Piccoli Binari sul Ceresio”. Questo evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Amici Scala N (ASN), si terrà presso la Sala Salvatore Ferrara del Palazzo della Cultura di Porto Ceresio, situato in piazza Luraschi.

“Piccoli Binari sul Ceresio” è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di modellismo ferroviario. Gli ospiti potranno ammirare il plastico modulare ASN, diorami e plastici di alta qualità, che rappresentano veri e propri capolavori in miniatura. Inoltre, sarà allestito uno spazio dedicato ai bambini, dove potranno giocare con i trenini, rendendo l’evento un’occasione di divertimento per grandi e piccini.

L’evento sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: Venerdì 7 giugno: 15:00 – 19:00, Sabato 8 giugno: 10:00 – 19:00, Domenica 9 giugno: 10:00 – 19:00

La ASN vi invita a partecipare a questa edizione di “Piccoli Binari sul Ceresio” per una giornata all’insegna del divertimento e della passione per il modellismo ferroviario. Troverete una comunità di appassionati pronta a condividere esperienze e conoscenze, in un’atmosfera di grande cordialità e entusiasmo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Riggel Tarasco all’indirizzo email riggel63@gmail.com.