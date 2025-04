Svelati i primi finalisti di “Ceresio in Giallo 2025”

Entra nel vivo Ceresio in Giallo, concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi. Il concorso ha visto in lizza 590 opere letterarie di cui 338 romanzi gialli editi, 105 racconti inediti ambientati sui laghi, 59 Gialli nel cassetto, 24 romanzi per ragazzi per la sezione Giallo Junior, 52 opere letterario-fotografiche e 12 romanzi certificati accessibili LIA per la sezione Il Giallo per tutti (Ebook con diverse modalità di lettura anche per non vedenti e ipovedenti).

I vincitori di ogni sezione saranno proclamati in una grande festa con autori e lettori a Varese all’Auditorium della Villa Napoleonica nel Parco delle Ville Ponti (Piazza Litta 2) domenica 25 maggio a partire dalle ore 15.00.

Di seguito, i finalisti per ogni categoria del premio.

Romanzi editi

In ordine alfabetico, i 32 finalisti tra i quali saranno scelti i tre vincitori. Al primo classificato andrà un premio di 1.500 euro, al secondo classificato 700 euro e per il terzo 500.

Cinzia Bomoll Il sangue non mente. Un’indagine di Nives Bonora (Ponte alle Grazie)

Marco Bosonetto Tutti innocenti. Il ritorno del commissario Gastaldi (Baldini + Castoldi)

Michele Brusati La teoria dello spillo (iDobloni del Covo della Ladra)

Nicola Calathopoulos Testimone imperfetta (Minerva Edizioni)

Matteo Corvino Berith. L’alleanza (Altrevoci Edizioni)

Filippa D’Agata Senza i tuoi occhi (Echos Edizioni)

Alessandra Delle Fratte Il sigillatore (Affiori)

Fabrizio Escheri Quattro di coppia (Ianieri Edizioni)

Gian Arturo Ferrari La storia se ne frega dell’onore (Marsilio)

Vito Franchini Il prezzo della purezza (Giunti Editore)

Antonio Fusco La scomparsa di Elisa Ohlsen (Rizzoli)

Lisa Laffi La morte dipinta (TRE60)

Laura Marinaro La fanciulla degli ori. Un’indagine da Milano ad Altamura tra delitti e una maledizione millenaria (Ugo Mursia Editore)

Maria Masella Un caso freddo. Un’indagine del commissario Antonio Mariani (Fratelli Frilli Editore)

Alessandro Maurizi Gli invisibili di San Zeno (Mondadori)

Francesca Mautino Qualcuno che conoscevo (Longanesi)

Christian Monti Delitti d’arte. Il secondo caso dell’ispettore Baroni (Gilgamesh Edizioni)

Clara Negro Il Graal di San Lorenzo (Morellini)

Marcello Nucciarelli La mano nera (Alcheringa Edizioni)

Francesco Mario Oddasso Gli artigli del Margay (Cairo)

Giuseppe Pascali La cattedrale delle anime senza nome (Amazon Self-Publishing)

Giancarlo Piacci Nostra Signora dei fulmini (Salani)

Paolo Pinna Parpaglia Il mistero di Tavolara (Newton Compton Editori)

Pierfrancesco Prosperi La scomparsa di San Marino (0111 Edizioni)

Piergiorgio Pulixi La libreria dei gatti neri (Marsilio)

William Raineri Chi porta le ombre (SEM)

Pierluigi Rizziato L’isola del rimorso. Giallo veneziano (Biblioteca dell’Immagine)

Fabrizio Roncone Il potere di uccidere (Marsilio)

Paolo Roversi L’ombra della solitudine. Un’indagine di Enrico Radeschi (Marsilio)

Andrea Santucci L’avvocata dell’Avvocata (Golem Edizioni)

Salvo Toscano L’ultimo presagio. Una nuova indagine dei fratelli Corsaro (Newton Compton Editori)

Nicola Valentini I sette angeli (0111 Edizioni)

Premio Giovani Autori “Claudio De Albertis” romanzi editi per autori under 35

In ordine alfabetico, i finalisti. Al vincitore andrà il premio di 1000 euro.

Marco Paolucci L’inchiesta del croupier (Rossini Editore)

Beatrice Radi Il tratto di Anita (Another Coffee Stories)

Ilaria Riboldi La coscienza del rospo (Golem Edizioni)

Racconti inediti

In ordine alfabetico i 24 finalisti che saranno pubblicati nell’antologia Laghi e Delitti V F.lli Frilli Editori. Tra loro saranno scelti tre vincitori. Al vincitore andrà il premio Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano di 500 euro. Al secondo classificato premio di 250 euro e di 150 al terzo.

Roberta Avallone Qualcuno deve morire

Davide Bacchilega Diamante

Carlo Battaglini La galleria del Mottarone

Luca Battisti Una maledizione da frati

Luca Bettega S.O.S.

Paolo Botti Un vecchio cliente

Sara Caffettano Bisè scorlère

Stefano Crepaldi Stria

Galia Debette Como in rosso (Il giallo è qui)

Galia Debette Palù

Christian Floris Un’indagine privata

Daniele Fontani Il Samaritano vince sempre

Luca Gemme Una gita al lago

Silvestro Giusti I dipinti del lago

Patrick Landi Il respiro del lago

Geraldine Locci Caciocavallo

Daniele Montano Un altare della rabbiaà

Alberto Mura Né domani, né mai

Annamaria Scala Dove volano i sogni

Massimiliano Serino Memorie del lago

Dario Tedesco Malcesine

Bruni Volpi L’uomo del traghetto

Gabriella Volpi Ul Re di gabul e quella volta che rubarono il Ceresio

Agnese Zordan Come uccidere un orsacchiotto

Premio speciale “Giovani Autori Claudio De Albertis” per il miglior racconto inedito di autori fino ai 35 anni di età

Al vincitore andrà il premio di 300 euro e la pubblicazione nell’Antologia Laghi e Delitti V edita da F.lli Frilli Editori. In ordine alfabetico, i finalisti.

Silvestro Giusti I dipinti del lago

Alberto Mura Né domani, né mai

Agnese Zordan Come uccidere un orsacchiotto

Premio speciale “Regio Insubrica” miglior racconto inedito ambientato su un lago dell’area

Al vincitore andrà il premio di 200 euro e la pubblicazione nell’Antologia Laghi e Delitti V edita da F.lli Frilli Editori. In ordine alfabetico, i finalisti.

Carlo Battaglini La galleria del Mottarone

Sara Caffettano Bisè scorlère

Galia Debette Como in rosso (Il giallo è qui)

Bruno Volpi L’uomo del traghetto

Gialli nel cassetto

L’opera vincitrice sarà pubblicato nella collana Super Noir Bross di F.lli Frilli Editore. In ordine alfabetico, i finalisti:

Sonia Agnese Brioschi Giustizia sospesa

Consuelo Consoli La voce del silenzio

Rita Garzetti Il passo degli eroi

Vito Introna e Francesca Panzacchi Il corpo di Beatrice

Caterina Perrone Accordi per una sceneggiatura

Emilio Pontarolo Anima informe

Roberto Rapastella Dieci giorni

Mara B. Rosso Profumo di morte

Giallo Junior, per romanzi di genere mistery, giallo e noir per ragazzi di età 9+

Primo premio Associazione Culturale Europea Aps di 1.000 euro, 400 al secondo e 200 al terzo. In ordine alfabetico i finalisti selezionati dalla Giuria adulti.

Elisa Bertini e Franco Forte La banda degli invisibili e la recita maledetta (Mondadori)

Chiara Cacco La casa delle bambole di legno (Giunti)

Davide Longo Il gioco della salamandra (Mondadori Ragazzi)

Laura Orsolini Emma e i fantini detective (Pelledoca Editore)

Corrado Peli La maledizione di Fossosecco. Cinque amici alla ricerca di un oscuro mistero (Fanucci Editore)

In ordine alfabetico i finalisti selezionati dalla giuria dei ragazzi. Al vincitore andrà il premio “Fondazione per Leggere” di euro 250.

Silvia Bernardi Il segreto del carillon (Mondadori Ragazzi)

Andrea Biscaro Alex e i cattivi pensieri (Giunti)

Chiara Cacco La casa delle bambole di legno (Giunti)

Il Giallo per tutti per Ebook certificati LIA

Al vincitore andrà il Premio Banca Mediolanum di 1.000 euro. I finalisti in ordine alfabetico:

Gabriella Genisi Giochi di ruolo (Marsilio)

Pino Imperatore I demoni di Pausilypon. La prima indagine di Publio Virgilio Marone (HarperCollins Italia)

Piergiorgio Pulixi La libreria dei gatti neri (Marsilio)

Sezione letterario-fotografica

Al vincitore il premio di 100 euro, mentre tutte le opere finaliste saranno esposte in occasione della premiazione del 25 maggio. I finalisti in ordine alfabetico:

Giuseppe Borasi

Ana-Maria Croitoru

Fabio D’Argenio

Ilaria F. De Gaspari

Galia Debette

Monica Gorret (presente con due opere)

Gabriella Iacono

Alessandra Marini

Marco Notari