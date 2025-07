Porto Ceresio porta in piazza l’Eco-Friendly Market

Domenica 13 luglio, dalle 10 alle 20, piazza Sant’Ambrogio a Porto Ceresio ospita la seconda edizione dell’Eco-Friendly Market, il mercatino tra privati dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale. Dopo il successo del primo appuntamento, l’iniziativa torna con lo stesso spirito: ridurre gli sprechi, creare connessioni tra le persone e dare nuova vita agli oggetti che non usiamo più.

Oggetti di seconda mano, ma con valore rinnovato

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Porto Ceresio, si propone come un’occasione per rallentare il ritmo frenetico del consumo e riflettere su uno stile di vita più consapevole. Tutti possono partecipare: c’è chi vende, chi acquista e chi semplicemente si lascia ispirare da un’idea diversa di economia e di comunità.

«Aiutaci a dare una nuova vita a ciò che non usiamo più» è il messaggio centrale del market, che vuole trasformare gli oggetti inutilizzati in risorse utili per qualcun altro.

Un mercato, ma anche un momento di incontro

Il mercatino è pensato anche come un momento di scambio umano e culturale, dove l’attenzione all’ambiente si unisce al piacere di stare insieme in un’atmosfera familiare. Come sottolineano gli organizzatori, partecipare non significa solo comprare o vendere, ma condividere storie, valori e piccoli gesti che fanno la differenza.

Info e partecipazione

Chi desidera partecipare con la propria bancarella può contattare gli organizzatori tramite WhatsApp:

Ale: 340 245 5858

Mina: 347 906 8408

L’appuntamento è in piazza Sant’Ambrogio: un’occasione semplice ma significativa per fare un piccolo passo verso un futuro più sostenibile.