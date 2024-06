Promuovere la donazione: a Como il convegno ‘La cultura del dono’ tra esperti e istituzioni

ATS Insubria, in collaborazione con ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona, anche con il sostegno dell’Università degli Studi dell’Insubria, ha organizzato il convegno “La Cultura del Dono attraverso la Rete dei Servizi Territoriali” all’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna di Como.

“Abbiamo voluto questo focus con tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella donazione di organi e tessuti per condividere con la Rete territoriale le modalità per favorire una scelta consapevole del maggior numero possibile di cittadini – commenta Salvatore Gioia Direttore Generale di ATS Insubria -. L’Agenzia proseguirà con azioni condivise con gli stakeholder per sensibilizzare i singoli cittadini sul valore della cultura del dono nel nostro territorio in cui emergono già alcune realtà, come i Comuni di Vedano Olona e Brunate, che si sono distinte, a livello nazionale, per la percentuale di adesione di cittadini che hanno firmato il consenso informato alla donazione all’atto del rinnovo del documento di identità”.

Il convegno è stato aperto da Luca Stucchi Direttore Generale di ASST Lariana, Salvatore Gioia direttore generale di ATS Insubria e Giulio Carcano Ordinario di Chirurgia all’Università degli Studi dell’Insubria.

Marco Sacchi Responsabile Programma Regionale di Procurement di AREU Lombardia e Giuseppe Piccolo Direttore Coordinamento Regionale Trapianti di Regione Lombardia hanno fornito un’analisi regionale sulla tematica.

“Promuovere la cultura del dono significa trasmetterne il suo vero significato, ovvero che non si tratta di un gesto da supereroi, ma alla portata di tutti – spiega Mario Picozzi, responsabile della struttura di Bioetica Clinica di ASST Lariana, oltre che professore associato di Medicina Legale e direttore del centro di ricerca in Etica Clinica all’Università degli Studi dell’Insubria -. È fondamentale comprendere che prendersi cura dell’altro significa prendersi cura di se stessi. Per questo esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti è la logica della vita: il dono non è il gesto straordinario di un momento, ma il profilo alto della vita quotidiana”.

La Tavola Rotonda “Donazione e trapianti: ruolo del MMG” ha visto gli interventi di Giovanna Scienza già referente del corso Medici di Medicina Generale di Polis per il Polo Insubria, Dario Sinapi Referente Polis Lombardia Provincia di Como e Laura Concollato Referente Polis Lombardia Provincia di Varese. Gianluigi Spata Presidente Ordine Medici Provincia di Como e Giovanna Beretta Presidente Ordine Medici Provincia di Varese hanno sottolineato: “Nello specifico ambito della donazione di organi e tessuti, è estremamente importante che il cittadino riceva un’informazione corretta, che lo indirizzi verso una scelta consapevole e motivata. Per questo motivo è imprescindibile il ruolo della Professione medica, soprattutto per il rapporto fiduciario del MMG/PLS con il proprio paziente del quale conosce il contesto sociale, culturale e religioso. E’ altrettanto determinante però che i professionisti ricevano anche un’adeguata e approfondita formazione su questo delicato argomento che presenta aspetti etici di grande rilevanza”.

È intervenuto inoltre Romualdo Grande Direttore Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentale, One Health di ATS Insubria.

Angela Bartesaghi Presidente AIDO Provincia di Como e Elio Ramponi Presidente AIDO Provincia di Varese hanno dichiarato congiuntamente: “AIDO è impegnata da oltre 50 anni nella sensibilizzazione e promozione della donazione: sono 8.000 le persone in lista d’attesa per un trapianto. Far comprendere il valore del dono e di quel “sì” alla donazione è la svolta per salvare un numero crescente di vite umane”.

Attilio Marcantonio Presidente Federfarma Como, Luigi Zocchi Presidente Federfarma Varese e Serafino Grassi Sindaco di Novedrate rappresentante ANCI Lombardia sono intervenuti in una tavola rotonda dal titolo: Ruolo dei Comuni e delle Farmacie in quanto servizi di prossimità per la cittadinanza. Mentre le Responsabili Coordinamento Prelievo d’Organi Susanna Peverelli ASST Lariana, Federica De Min ASST Sette Laghi con Carola Bertolini Infermiera di Coordinamento ASST Valle Olona hanno presentato alcuni approfondimenti relativi alle modalità di colloquio finalizzate alla donazione nelle loro rispettive Aziende Socio Sanitarie Territoriali.

Il convegno si è concluso con la testimonianza di Fabrizio Saporiti che ha descritto la sua personale esperienza di trapianto.

L’evento è stato moderato da Giuseppe Catanoso, Direttore Sanitario di ATS Insubria e Enrico Antonio Tallarita, Direttore Socio – Sanitario di ATS Insubria. Responsabile Scientifica del convegno: Francesca Ceccon, Responsabile Monitoraggio Accessibilità Prestazioni Sanitarie, Dipartimento PAAPSS ATS Insubria.