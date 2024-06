Scontro fra tre auto in Ticino, sei feriti

La Polizia cantonale svizzera comunica che oggi poco prima delle 12 a Collina d’Oro in Canton Ticino vi è stato un incidente della circolazione stradale che ha visto coinvolti 3 veicoli.

Un 33enne automobilista svizzero domiciliato nel Bellinzonese circolava sulla strada cantonale in direzione di Agno. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, in fase di sorpasso è andato a scontrarsi con due vetture che circolavano in senso opposto.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Lugano, della Polizia intercomunale Malcantone Ovest e della Polizia Ceresio Sud, i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, del Salva e della Croce Verde di Bellinzona. In base a una prima valutazione medica, il 33enne ha riportato ferite di media gravità mentre altre 5 persone leggermente ferite e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale. Per facilitare i rilievi del caso e le operazioni di sgombero, la strada cantonale è stata chiusa fino al primo pomeriggio.