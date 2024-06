Scontro tra due auto tra Cittiglio e Brenta, due feriti. Elisoccorso in azione

Intervento dell’elisoccorso in Valcuvia: oggi – lunedì 10 giugno – è infatti avvenuto un incidente stradale tra due autovetture sulla statale 394, nei pressi del confine tra il comune di Cittiglio e quello di Brenta.

Due le persone (una di 52 e una di 63 anni) coinvolte nello scontro avvenuto poco prima delle ore 14. Un ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese: secondo le prime informazioni non sarebbe comunque in pericolo di vita. Una seconda persona è stata invece trasportata in ambulanza al vicino ospedale di Cittiglio.

Sul posto anche le forze dell’ordine sia per stabilire le responsabilità dell’accaduto, sia per occuparsi del traffico dell’arteria che collega il Medio Verbano con il cuore della Valcuvia.