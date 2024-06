Sette varesini sul podio agli Europei under 19 di canottaggio

Il canottaggio varesino non tradisce: agli Europei under 19 disputati nel fine settimana a Kruszwica (Polonia) i remi di casa nostra contribuiscono all’ottimo bottino dell’Italia, seconda nel medagliere complessivo della manifestazione con 10 podi, dietro alla Romania.

Due gli ori: Maximilian Riboni, astro nascente di casa Gavirate, si è imposto nella gara del 4 di coppia insieme a Federico Chiucchini (Padova), Pietro Zampaglione (Armida), Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio); Margherita Fanchi della Canottieri Varese invece ha “pilotato” da timoniera il 4 con femminile con ai remi Veronica Poletti, Sara Lucia Caterisano (Lario), Maria Vittoria Crevatin e Vittoria Pastorelli (Saturnia). (foto in alto: i 4 di coppia; Riboni è l’ultimo a destra)

Particolarmente rilevante l’argento del 4 con maschile sul quale hanno remato ben tre atleti della Canottieri Monate, ovvero Gabriele Talamona, Gioele Re e Alessandro Binda accompagnati da Luigi Festorazzi e dal timoniere Riccardo Doni (entrambi della SC Pescate). La società con sede nel comune di Travedona “incassa” anche l’argento di Morgana Maroni, timoniera dell’8 femminile.

Un altro timoniere, Lorenzo Tronconi della Canottieri Gavirate, ha vinto la medaglia d’argento nell’altro otto, quello maschile, completando così la collezione di medaglie della “Contea dei Laghi”.

Le regate di Kruszwica hanno visto altri atleti di casa nostra in finale. Quarto posto per i gemelli Andrea e Marco Frigo della Canottieri Arolo, che hanno sfiorato la medaglia nel doppio maschile; quinta posizione invece per il due senza della Canottieri Varese formato da Lorenzo Cracco e Tommaso Cinquantini. Fuori dalla finale A, ma prime della finale B, le ragazze del doppio femminile Viola Della Bella (Varese) e Tea Fortunat (Saturnia).