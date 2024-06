Spaccio in centro Varese, due fermi in piazza Repubblica

Nella serata di giovedì 13 giugno, la Polizia di Stato di Varese ha deferito, in stato di libertà, due soggetti per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e, contestualmente, arrestato uno di loro per Ordine di Esecuzione per la Carcerazione.

Nell’ambito della quotidiana e costante attività di prevenzione effettuata nel centro cittadino, una pattuglia della Squadra Volante ha controllato due cittadini stranieri in piazza Repubblica. In particolare, gli operatori hanno notato che i due soggetti, in costante contatto visivo tra di loro, consegnavano delle dosi di sostanze illecite nei pressi del Centro Commerciale “Le Corti”. I due individui sono stati sottoposti ad un controllo che ha portato al rinvenimento di un sacchetto contenente un totale di 12,1 grammi di hashish, suddivisa in dosi, in possesso del cittadino marocchino di 43 anni. L’altro, un cittadino tunisino di anni 33, è stato trovato in possesso della somma di 25 euro totali, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I soggetti sono stati condotti in Questura e deferiti all’ autorità giudiziaria, in stato di libertà ed in concorso tra loro, per detenzione ai fini di spaccio di modica quantità di sostanza stupefacente.

Infine, nel corso degli accertamenti e precedenti fotodattiloscopici esperiti negli Uffici della Questura, è emerso a carico del trentatreenne un Ordine di Carcerazione per una pena definitiva di 5 mesi di reclusione, emessa a seguito di precedenti violazioni della normativa sugli stranieri. L’uomo, quindi, è stato associato presso la Casa Circondariale di Varese.