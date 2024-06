Tenta di entrare nella casa della ex: arrestato dai carabinieri a Laveno Mombello

La pattuglia di Laveno Mombello è intervenuta subito: alle 23 una donna aveva chiamato il 112 dicendo che l’ex compagno stava tentando di entrare nella sua abitazione.

All’arrivo della pattuglia i militari si sono trovati davanti alla scena di un uomo con le mani insanguinate che stava cercando di sfondare la porta della donna.

I carabinieri hanno cercato di calmare l’uomo che ha opposto resistenza ai militari, insultandoli e scagliandosi contro di loro con calci e testate e così si è proceduto all’arresto del 48enne. L’uomo, muratore con diversi precedenti penali e residente sulla carta a Brebbia, spesso dormiva a casa della ex compagna a Mombello, dove si sono svolti i fatti.

L’arrestato dopo una notte in camera di sicurezza in caserma a Laveno (dove è dovuto arrivare anche il Radiomobile da Luino visto il comportamento dell’uomo) è finito in aula per il rito direttissimo; il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il difensore si è rimesso alla decisione del giudice per la convalida dell’arresto chiedendo per il suo assistito di non applicare alcuna misura cautelare.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano.