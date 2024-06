Torna la Randonnée di Arcisate: ciclismo e solidarietà per aiutare la ricerca sulla Sla

Fervono gli ultimi preparativi per la quarta edizione della Randonnée di Arcisate, la gara ciclistica che unisce sport e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sulla Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica.

L’iniziativa, nata nel 2021 da un’idea di Daniele Bongiorno della Società dilettantistica di ciclismo Asd Arcisate, al quale è stata diagnosticata la Sla, si svolgerà domenica 30 giugno con partenza e arrivo al Pala Velmaio, in via Martiri della Libertà 16.

La randonnée è aperta alla partecipazione di appassionati amatoriali e professionisti del ciclismo ed è già possibile effettuare l’iscrizione fino alla mattina di domenica 30 giugno.

Qui la locandina con tutte le informazioni

«L’obiettivo della Randonnée Arcisate è quello di coniugare una giornata di sport e divertimento con la solidarietà, realizzando una manifestazione amatoriale non agonistica con un fine benefico – dicono Daniele e Margherita Bongiorno che sono il cuore organizzativo della manifestazione – Tutto il ricavato della Randonnée viene devoluto ad AriSLA, la Fondazione italiana per la ricerca sulla Sla. Grazie a questa iniziativa, ai partecipanti sempre entusiasti e ai tanti generosi sponsor che la sostengono in tre edizioni abbiamo sostenuto AriSLA con circa 17mila euro».

Quest’anno ci saranno due percorsi, uno per bici normali e uno per mountainbike ed e-bike e tutte le iniziative che l’anno scorso hanno decretato il grande successo della manifestazione, con oltre 300 partecipanti: dai pacchi gara all’angolo relax con massaggi per i ciclsti, fino al pasta-party al Pala Velmaio aperto anche ad amici e parenti. In più ci saranno medaglie per tutti i partecipanti e un superpremio finale messo a disposizione da uno sponsor: una bellissima bicicletta. Quest’anno, infine si potranno acquistare le magliette tecniche della manifestazione, con lo slogan “Uno SLAncio verso il traguardo”.

Iscrizioni sul sito Endu.net (20 euro fino al 28 giugno) oppure direttamente al punto di partenza domenica 30 giugno dalle 7 alle 9 (25 eiro).

Tutte le informazioni sul sito della manifestazione e sulla pagina Facebook di Asd Arcisate