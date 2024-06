Tra vita privata e palcoscenico, gli artisti si raccontano in “BloccoNote”

Cosa sente un artista quando riascolta le canzoni, quando le interpreta dal vivo, quando ripensa a quando le ha scritte o quando qualche fan dice che quello che ha scritto parla anche della sua vita quotidiana?

A queste domande, e non solo, cerca di rispondere “BloccoNote” il primo podcast pubblicato da RCWaves, l’agenzia milanese che opera nel settore musicale dal 2014. I protagonisti infatti sono proprio gli artisti che in questo viaggio raccontano il loro lato più creativo, tra piccole manie, abitudini e quello che scrivono sul loro blocco note. Ad intervistarli il mental coach Gabriele Colombo (foto sopra) che li accompagna e accompagna l’ascoltare.

Ad oggi sono stata pubblicate quattro interviste: Angelica, LunedìNotte, Elasi e ETT ma è in programma l’uscita di altre puntate, ogni martedì.

“Partendo dal concetto musicale del tempo e dello spazio creativo, il podcast vuole approfondire il delicato equilibrio tra l’arte di scrivere musica e le esigenze del music business, l’incastro tra vita privata e vita artistica. Le sensazioni, le reazioni e le azioni di chi genera elaborati artistici sono importanti per chi si immedesima in quelle parole e le vive come reali ogni volta che usufruisce di quel prodotto”.