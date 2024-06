Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

GORLA MINORE: ADDETTA/O ALLE PULIZIE DI ABITAZIONE PT MATTINA

Azienda orafa nei pressi di Gorla Minore cerca 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE da impiegare nell’abitazione dei titolari dell’azienda. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza nelle zone limitrofe; massima affidabilità e discrezione. SI OFFRE: contratto a tempo determinato di 1 mese con successiva proroga, con orario PART TIME dal lunedì al venerdì (09.00-14.00). RIF. 12877 AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANUTENTORE/INSTALLATORE DI ELEVATORI

Società del settore impiantistico con sede a Busto Arsizio (VA) cerca N.1 MANUTENTORE/INSTALLATORE DI ELEVATORI. Mansioni: installazione, manutenzione, riparazione di ascensori, montacarichi ed elevatori in genere. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione; diploma di istituto tecnico/professionale del settore; conoscenze informatiche di base; patente B. Orario di lavoro: tempo pieno lun-ven 08:15-12:00/14:00-18:15. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione. RIF: 12867 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE-ADDETTO/A ALLE CONSEGNE

Azienda di distribuzione bevande con sede a Busto Arsizio ricerca n. 1 MAGAZZINIERE-ADDETTO/A CONSEGNE. La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: consegna bevande a clienti privati ed esercenti, carico e scarico automezzo, stoccaggio merce in magazzino attraverso l’utilizzo di carrello e transpallet. REQUISITI: indispensabile patente B, residenza nei paesi limitrofi, assolvimento scuola dell’obbligo.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time dal lunedì al venerdì (08.00-12.00 o 14.00-18.00 secondo necessità aziendali). Assunzione prevista settembre 2024. RIF. 12865AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: AIUTO CUOCO/A

Impresa di catering di Busto Arsizio cerca 1 AIUTO CUOCO/A che si occuperà della preparazione della linea pasta, ravioli e sughi. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile residenza in zone limitrofe a Busto Arsizio. Si offre orario a tempo pieno 10.30/14.30 – 18.30/22.30 e contratto a tempo determinato. Possibilità di apprendistato se compatibile con età. (Rif. 12862)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ADDETTO/A ALLE BUSTE PAGA E CONTABILITA’ GENERALE

Impresa edile con sede a Fagnano Olona cerca 1 ADDETTO/A ALLE BUSTE PAGA ED ALLA CONTABILITA’ GENERALE che si occuperà della contabilità ordinaria e generale, delle registrazioni contabili e dell’elaborazione mensile delle buste paga, della gestione dei cedolini e degli invii dei modelli 730. REQUISITI: Indispensabile Laurea o Diploma in materie economiche/contabili; preferibile esperienza nella mansione; buona conoscenza del pacchetto Office e discreta conoscenza dell’inglese; patente B. SI OFFRE: iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi con orario part-time(14.00-18.00) e successiva trasformazione a tempo pieno con contratto indeterminato. Rif. 12861 AT.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: OPERAIO/A SETTORE PLASTICA

Azienda di produzione del settore gomma plastica di Solbiate Olona cerca 1 OPERAIO/A addetto al taglio e ribobinatura di pellicole. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore gomma plastica, preferibile possesso del patentino muletto. Si offre orario a tempo pieno 08.00/12.00 – 13.00/17/00 e contratto a tempo determinato di 1 anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 12859 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O E CONTABILE.

Società operante nel settore della gomma plastica con sede in Provincia di Varese ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O E CONTABILE. La risorsa si occuperà di: gestione ciclo passivo, gestione contabilità generale, prima nota e scadenziario fornitori, intrastat, liquidazione IVA, elaborazione lipe, gestione documentale a archiviazione sostitutiva, supporto consulenti esterni per attività contabili e di verifica sindacale, reportistica gestionale e controllo di gestione. Requisiti: diploma in ragioneria e/o laurea in economia aziendale, esperienza pregressa nella mansione maturata preferibilmente nel settore o in realtà con logica di commessa; lingua inglese. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario a tempo pieno 8.30-13;14.30-17.30. (Rif.12843 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A

Azienda di costruzione piscine di Castellanza cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A che si occuperà di contabilità generale, registrazione fatture, registrazioni contabili e rapporti con le banche, ecc. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o titolo analogo; esperienza nella mansione; buona conoscenza del pacchetto Office e discreta conoscenza dell”inglese. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato (ove vi siano i requisiti normativi) con orario di lavoro a tempo pieno (8-12; 14-18). rif: 12819 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIA/O ADDETTO ALLE PULIZIE PART-TIME

Impresa di pulizie multiservizi con sede a Gorla Minore (VA) CERCA: 1 OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PULIZIA DI UFFICI presso diversi clienti a Busto Arsizio, Legnano e nei comuni limitrofi; la sede di servizio dovrà essere raggiunta con mezzo proprio. Requisiti: preferibile esperienza pregressa nella mansione; indispensabile patente B ed essere automuniti. Si offre contratto a tempo determinato rinnovabile (3 mesi) con orario a tempo parziale di 17,30 ore settimanali con orari variabili a seconda delle esigenze di servizio (mattina o tardo pomeriggio). RIF. 12791 AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE/CONTROLLO TESSUTI ALLE SPECOLE

Azienda del settore tessile di Busto Arsizio cerca 1 MAGAZZINIERE/CONTROLLO TESSUTI ALLE SPECOLE. Requisiti richiesti: ESPERIENZA IN CONTROLLO PEZZE QUALITATIVE (IN GRIGIO, IN FINITO), CONTROLLO DIFETTI DI TESSITURA, CARICO E SCARICO TESSUTI CON MULETTO, MOVIMENTAZIONE PEZZE MAGAZZINO; è preferibile il diploma di perito tessile; è preferibile essere domiciliati nelle vicinanze della sede aziendale; utilizzo PC sul macchinario; patente B per eventuale guida del mezzo aziendale. Si offre: contratto a tempo determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 14.00-18.00 .RIF. 12769

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SALDATORE TIG SU BOTOLE DI ALLUMINIO

Azienda del settore commercio di Busto Arsizio cerca 1 SALDATORE TIG SU BOTOLE DI ALLUMINIO CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: ESPERIENZA NELLA MANSIONE per lavoro c/o la sede dell’azienda. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. 12760MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI

Azienda di opere edili di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI che, riportando direttamente al Direttore Acquisti, si occupi scouting fornitori, emissione richieste di offerta, confronto offerte, predisposizione ordini di acquisto, gestione ordini sino a consegna. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione; diploma di maturità; ottima conoscenza del pacchetto Office, specialmente Excel; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe all”azienda; disponibilità alla flessibilità di orario e al lavoro straordinario. Si offre: orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Rif: 12759 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: DISEGNATORE/TRICE UFFICIO TECNICO

Azienda di opere edili di Busto Arsizio cerca 1 DISEGNATORE/TRICE UFFICIO TECNICO per la realizzazione di strutture prefabbricate e opere edili. Requisiti richiesti: titolo di studio geometra; conoscenza di Autocad e SketchUp; ottima conoscenza del pacchetto Office; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe all”azienda; disponibilità alla flessibilità di orario e al lavoro straordinario. Si offre: orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Rif: 12758 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: TECNICO FRIGORISTA

Società operante nel commercio all’ingrosso di materiali per il condizionamento con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 TECNICO FRIGORISTA da inserire nel proprio organico. La figura avrà le seguenti mansioni: manutenzione e riparazione degli impianti di condizionamento. Requisiti: Preferibile esperienza nel ruolo e nelle mansioni; patente B; residenza in paesi limitrofi alla sede. Orario di lavoro: Tempo pieno dal lunedì al venerdì: 8.30-12.00/14.00-18.30. Si offre: Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. RIF: 12725 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SEGRETARIA/O FRONT OFFICE/CONTABILE

Azienda che si occupa di assistenza tecnica elettrodomestici con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 SEGRETARIA/O FRONT OFFICE/CONTABILE. Mansioni: front office, gestione delle telefonate e documenti, vendita al banco, mansioni semplici di contabilità (Registrazione Prima nota e fatturazione elettronica). Requisiti: Preferibile esperienza nella mansioni; Diploma di ragioneria o equivalenti; Conoscenza della lingua inglese; Utilizzo del Pacchetto Office. Orario di lavoro: Part-time pomeridiano 14:00/18:00. Si offre: Contratto di apprendistato se compatibile con età ed esperienza, oppure tempo determinato scopo assunzione. RIF: 12695 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: ELETTRICISTA

Impresa di manutenzione caldaie e condizionamento di Marnate cerca n. 1 ELETTRICISTA, che si occuperà della manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, indispensabile possesso patente B, residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.00-12.00 14.00-18.00). (Rif. 12687AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TORNITORE ESPERTO

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona (VA) cerca: N.1 TORNITORE ESPERTO.

Mansioni: utilizzo tornio tradizionale medio-grande per preparazione e finitura di rulli di dimensioni fino 700 mm di diametro x 6000 mm. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione, anche in altro settore, gradita esp. su torni CNC/autoapprendimento; conoscenza e lettura del disegno tecnico e degli strumenti di misura; utilizzo del programma di visualizzatore per torni. Orario di lavoro a tempo pieno lun.-ven. 08:00-12:00/14:00-18:00. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. RIF: 12670 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

OLGIATE OLONA: ASSISTENTI BAGNANTI

Impianto sportivo con piscina con sede a Olgiate Olona (VA) cerca: n.4 ASSISTENTI BAGNANTI per la stagione estiva. Mansioni: assistenza e supervisione vasche piscina e pulizia vasche/bordo vasca; assistenza al cliente con accompagnamento all”ombrellone e verifica prenotazioni. Requisiti: Brevetto assistente bagnanti; buona conoscenza della lingua inglese; domicilio entro 30 Km dalla sede di lavoro; disponibilità al lavoro su turni anche weekend e festivi. Si offre: Contratto tempo pieno/part time a tempo determinato della durata di 3 mesi e mezzo, con orario su turnazione dalle 08:00 alle 20:00. Assunzione prevista Fine maggio 2024. RIF: 12667 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA

Azienda di confezioni abbigliamento di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; ottimo utilizzo della macchina piana e preferibile utilizzo della tagliacuci e della due aghi; patente B. Si offre: orario a tempo pieno 08.00/12.00 – 14.00/18.00(si valuta anche la possibilità di part time) e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 12614 MGD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE GENERICO

Impresa di costruzione e ristrutturazione di edifici con sede a Busto Arsizio cerca N.1 MURATORE GENERICO da impiegare nelle attività della medesima. REQUISITI: indispensabile esperienza nella mansione; patente di guida B. ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì); si offre contratto di lavoro a tempo determinato con durata tra 6 mesi e 1 anno. RIF. 12549AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: MUTATORE CON ESPERIENZA

Azienda di installazione impianti e canne fumarie di Magnago (MI) cerca: N.1 MURATORE. Mansioni: lavori di muratura utilizzando strumenti quali: flessibile, trapano, utensileria varia, attrezzi da muratore. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nella mansione, patente B. Si offre contratto con orario a tempo pieno e a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. RIF: 12504 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio commercialista di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE che si occuperà di contabilità ordinaria di aziende di medie dimensioni, prima nota, registrazione fatture e invii telematici. Requisiti richiesti: Diploma di ragioneria o laurea in economia; preferibile esperienza nella mansione; preferibili competenze in materia fiscale; buona conoscenza del pacchetto Office ed Explorer. Si offre orario a tempo pieno 08.30-12.30/14.30-18.30 e contratto a tempo indeterminato. Rif. 12499 GD

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAI/E ADDETTI /E ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie con sede a Busto Arsizio (VA) cerca n. 2 OPERAI/E ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Mansioni: pulizie di condomini (porticati, vetri, uffici, gestione ritiro rifiuti). Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; INDINSPENSABILE patente B, automunito; residenza in zone limitrofe a Busto Arsizio. Orario di lavoro Part-time: lun-ven 07.00-10.00. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. RIF: 12475 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PULIZIE STRAORDINARIE

Azienda multiservizi di Busto Arsizio cerca 3 ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA presso palestre e aziende del nord Italia prevalentemente in orario notturno. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile patente B; preferibile possesso di attestato corso sicurezza rischio alto; disponibilità al lavoro notturno e a trasferte a carico dell”azienda nel nord Italia. Si offre orario part time di 20/25 ore con turni variabili nella fascia 23:00/07:00 per 5 gg/settimanali da lunedì a domenica. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Sono previsti successivi rinnovi

(Rif. 12434 MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PULIZIE PALESTRE

Azienda multiservizi di Busto Arsizio cerca 2 ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ordinaria di palestre. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; corso sicurezza alto rischio; patentino PLE; preferibile patente B; disponibilità a lavoro notturno e di mattina su turni fissi 4gg di lavoro e 2 gg di riposo, 7 gg su 7. Si offre orario part time di 15h settimanali lun-ven dalle 04:00 alle 07:00, sab-dom e festivi dalle 06:00 alle 09:00; possibilità di ampliare il monte ore settimanale. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Sono previsti successivi rinnovi. (rif.12433 MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: DISEGNATORE/TRICE ELETTRICO

Azienda del settore dell’automazione industriale cerca, per la sua sede di Gorla Minore (VA): N. 1 DISEGNATORE/TRICE ELETTRICO. Mansioni: elaborazione e modifiche di schemi elettrici, su piattaforma EPLAN. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle stesse mansioni e settore, diploma di scuola superiore e corsi di formazione EPLAN, Conoscenza di Pacchetto Office, AutoCAD e EPLAN; patente B. Orario di lavoro: tempo pieno (lun-ven 8:00-12:00/14:00-18:00) Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (RIF: 12455 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Azienda di impianti elettrici civili e industriali di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: diploma di perito elettrotecnico o elettronico; preferibile conoscenza del software CAD e del pacchetto Office; preferibile generica esperienza nelle mansioni; età compatibile con l”apprendistato; preferibile residenza a Busto o in zone limitrofe; patente B. Si offre orario a tempo pieno (08-16.30) e contratto di apprendistato. Rif. 12432 AT

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TECNICO MECCANICO ESPERTO DI ELETTRONICA

Concessionaria d’auto con sede a Olgiate Olona ricerca n. 1 TECNICO MECCANICO ESPERTO DI ELETTRONICA. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA ED AUTONOMIA nella mansione, INDISPENSABILE conoscenza del software di diagnostica CET o similare, indispensabile patente B. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì (08.00-12.00 e 14.00-18.00) (Rif. 12329 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì . SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA’ DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE. (Rif. 12239 MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A

Azienda di installazione e manutenzione di attrezzature industriali di Busto Arsizio cerca n. 1 IMPEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A, che si occuperà in autonomia della contabilità generale fino alla redazione del bilancio, liquidazione IVA, riconciliazione bancaria e registrazione ciclo attivo/passivo. Requisiti: indispensabile consolidata esperienza nella mansione, diploma di ragioneria o similare. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part time dal lunedì al venerdì (08.30-13.30). (Rif. 12210 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTI/BARISTI

Società operante nella ristorazione cerca, per il punto vendita di Busto Arsizio (VA) 2 BANCONISTI/BARISTI. Mansioni: accoglienza clienti; gestione del servizio; presa contante e gestione della cassa; caffetteria; preparazione panini; sbarazzo e riordino. Requisiti: preferibile esperienza pregressa nel ruolo e nelle mansioni; preferibile titolo di studio di Istituto alberghiero; conoscenze informatiche di base; conoscenza discreta della lingua inglese; residenza in paesi limitrofi alla sede di lavoro, flessibilità oraria (orario di apertura 10:00-22:00). Si Offre: contratto di apprendistato, se compatibile con età ed esperienza, con orario tempo pieno (40 ore/sett.) su turnazione. Per Profili Senior: Contratto di lavoro Part Time 30 ore/sett. a tempo determinato della durata di 3 mesi, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (RIF:12184 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione e preferibilmente nel settore; lettura di schemi ed elaborazione schemi di impianti, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11591 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti: esperienza pregressa della meccanica industriale e/o dal settore plastico; in particolar modo impianti di miscelazione, feeding system ed estrusione, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11590AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SALDATORE TUBISTA

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 SALDATORE TUBISTA. Requisiti: esperienza pregressa nella saldatura (TIG; MIG-MAG; con elettrodo), preferibile provenienza dalla carpenteria leggera, conoscenza del disegno meccanico, buona manualità, buona capacità di utilizzo di strumenti da banco (trapano, smerigliatrice etc.), utilizzo dei principali strumenti informatici, precisione, patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven). (rif 10935 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE BANCONISTA/BARISTA

Società operante nella ristorazione, con punto vendita a Busto Arsizio (VA) offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO per la figura di BANCONISTA/BARISTA. La risorsa apprenderà le seguenti competenze: accoglienza clienti; gestione della sala; preparazione caffetteria, bevande e panini; pulizie e sbarazzo. Requisiti richiesti: gradito titolo di studio/attestato attinente all’attività da svolgere; Utilizzo base del pacchetto Office, discreta conoscenza della lingua inglese; Residenza in paesi limitrofi alla sede di lavoro. Orario: tempo pieno su turnazione con orario spezzato, weekend compresi (es. 12-15/18-22). Durata 6 mesi. E’ prevista indennità di partecipazione. RIF: 12812 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

TRAVEDONA-MONATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE

Per azienda del settore plastico di Travedona Monate ricerchiamo n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O addetta a mansioni d”ufficio: invio email, compilazione DDT e formulari, fatturazione, compilazione schede di magazzino. Sono richieste esperienza nella mansione e conoscenza pacchetto Office. Si offre contratto tempo determinato per 1 anno con possibilità di trasformazione, tempo pieno. (Rif. 12879)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: OPERAIO/A PER PROVE DI CANTIERE

Per azienda nei pressi di Cardano Al Campo che si occupa dell”esecuzione di prove su materiali da costruzione, si ricerca 1 OPERAIO/A PER PROVE DI CANTIERE. Il candidato sarà nei cantieri per eseguire prove su strutture edili/civili ed effettuare il prelievo di campioni che poi saranno inviati in laboratorio per le verifiche di idoneità. Si richiede: licenza media; essere automuniti; disponibilità a effettuare trasferte nel centro-nord Italia di circa 1 settimana al mese. Non è necessaria esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato full time dal lun al ven, finalizzato all”indeterminato. (Rif.12869)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ASSISTENTE ADDETTO/A ALLE PROVE

Per azienda nei pressi di Cardano Al Campo che si occupa dell”esecuzione di prove su materiali da costruzione, si ricerca 1 ASSISTENTE ADDETTO/A ALLE PROVE. Il/la candidata/o sarà inserito in laboratorio e, in affiancamento ai tecnici esperti, si occuperà dell”esecuzione di prove e indagini sui campioni di materiali da costruzione per verificarne e certificarne l”idoneità. Si richiede: diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico o scientifico; essere automuniti; disponibilità a effettuare trasferte nel centro-nord Italia di circa 1 settimana al mese. Non è necessaria esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato full time dal lun al ven, finalizzato all”indeterminato. (Rif.12868)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: ASSISTENTE AL MONTAGGIO TETTI

Azienda operante nel mercato della carpenteria in legno, in zona Cairate, cerca 1 ASSISTENTE AL MONTAGGIO TETTI. La persona si occuperà di collaborare al montaggio dei tetti in legno (già pretagliati) presso i cantieri. Non è richiesta esperienza nella mansione. Requisiti: essere automuniti. Si offre iniziale contratto determinato o apprendistato, finalizzato all?indeterminato. Orario full time dal lun al ven. (Rif. 12866)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A AL MAGAZZINO DI NEGOZIO

Negozio specializzato nel Commercio di articoli per l”ufficio e la scuola ricerca per la sua sede nei pressi di Gallarate UN/UNA ADDETTA/O AL MAGAZZINO. La risorsa si occuperà di riordino, preparazione, ricopertura e picking dei libri di testo. Si offre: contratto a chiamata o voucher per 1 o 2 giornate la settimana (Rif.12860)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA

Per azienda del settore socioassistenziale di Gallarate ricerchiamo n. 1 ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA, con preferibile conoscenza delle lavatrici industriali Mangano. Si offre contratto inizialmente a tempo determinato 38 ore settimanali per sei mesi, compresi sabato o domenica, con possibilità di successiva trasformazione. (rif. 12838)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO

Azienda operante nel settore terziario ricerca n.1 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La risorsa si occuperà di affiancare nell”ufficio tecnico i disegnatori meccanici. Si richiede la conoscenza di Autocad e Inventor 3D, l”utilizzo di Vault. E’indispensabile una pregressa esperienza nel ruolo e una distanza massima dal luogo di lavoro di 25/30 km. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 8.00-12.00 / 13.30-17.30. Luogo di lavoro: Ternate (RIF.12836)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A FRONT OFFICE

Agenzia assicurativa di Gallarate ricerca n.1 IMPIEGATO/A FRONT OFFICE. La risorsa si occuperà di apertura e gestione sinistri, archiviazione e accoglienza clienti. E” preferibile una pregressa esperienza nel ruolo. Si richiede diploma di scuola superiore, una conoscenza di base della lingua inglese. Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di proroga. Orario di lavoro: lun.-ven. 08:30 – 12:30. Sede di lavoro: Gallarate (RIF.12835)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per azienda di abbigliamento in Besnate ricerchiamo n. 1 IMPIEGATO/A CONTABILE che si occuperà di registrazioni contabili, prima nota, fatturazione attiva e passiva, riconciliazione banche, pagamenti, scadenziari. Richiesti diploma in ragioneria o affini, esperienza nella mansione, discreta conoscenza lingua inglese. Si offre contratto tempo indeterminato, full time o part time. (rif.12828)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda operante nel settore dei servizi ricerca n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La risorsa si occuperà di pulizie all”interno del Centro Commerciale di Somma Lombardo. E” preferibile una pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto part time di 14 ore settimanali su turni, a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Somma Lombardo e comuni limitrofi (RIF.12815)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ASA/OSS

Azienda operante nel settore Socio Sanitario in zona Somma Lombardo ricerca 1 ASA/OSS. La risorsa opererà all”interno di una Comunità Socio Sanitaria, a supporto del Team specialistico, in maniera versatile si occuperà prevalentemente della preparazione dei pasti serali e della relativa assistenza.

Requisiti richiesti: titolo ASA_OSS – preferibile esperienza, disponibilità a lavorare su turno fisso serale 18.30 – 21.30 e a rotazione nei week end. E” proposto un contratto part time 20 ore , a tempo determinato 1 anno con prospettiva di stabilizzazione . (Rif.12809)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: MECCANICO/A AUTORIPARATORE

Azienda settore autoriparazioni in Gallarate cerca UN/UNA MECCANICO AUTORIPARATORE. La figura si occuperà di riparazione e manutenzione veicoli industriali e commerciali.

Requisiti richiesti: formazione di settore ed esperienza breve preferibili,patente B indispensabile.

Si offre: contratto full time a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif.12808)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

CAIRATE: VENDITORE

Per azienda di produzione di strumenti elettronici di Cairate ricerchiamo n. 2 VENDITORI o AGENTI DI COMMERCIO per sviluppare la rete di clientela in Italia e all”estero. Si richiedono ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente spagnola per gestione telefonate ed email, buon utilizzo del pc, diploma o laurea in materie tecniche, disponibilità a trasferte saltuarie e allestimento stand fieristici. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe e/o apprendistato, full time. (Rif. 12802)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: STORE MANAGER

Azienda operante nel settore della ristorazione commerciale ricerca STORE MANAGER da inserire nel proprio organico. Le risorse si occuperanno di preparare le piadine, gestire la cassa, pianificare i turni, accogliere ed istruire le nuove persone che entreranno nel team, tenere riforniti e aggiornati la dispensa e l”inventario, controllare i versamenti e incassi di negozio, mantenere gli obiettivi economici assegnati. Si richiede diploma di scuola superiore e conoscenze informatiche. Si offre contratto part time a tempo determinato con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Gallarate e Sesto Calende. (RIF.12794)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A ALLA PREPARAZIONE E VENDITA PIADINE

Azienda operante nel settore della ristorazione commerciale ricerca ADDETTI/E ALLA PREPARAZIONE E VENDITA DI PIADINE. Le risorse si occuperanno di accogliere ogni cliente, accompagnare le sue scelte e curare la vendita di ogni prodotto; preparare con cura le piadine, farcirle con utensili specifici, gestire le ordinazioni e la cassa. Si richiede l”assolvimento della scuola dell”obbligo, conoscenze informatiche di base, attitudine alla pulizia e all”ordine. Si offre contratto part time a tempo determinato, con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Gallarate e Sesto Calende. (RIF.12793)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: AUTISTA C/E con CQC

Azienda operante nel settore logistica e trasporti in zona Cardano al Campo ricerca 1 AUTISTA PATENTE C/E con CQC per conduzione di bilico porta container, carico scarico mezzo. Requisiti richiesti: in possesso delle patenti C/E e CQC, esperienza nella mansione, buona conoscenza delle tecniche di guida e piccola manutenzione del mezzo, disponibilità a sporadiche trasferte nazionali. Si offre contratto full time dal lunedì al venerdì, a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione (Rif. 12792).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CUOCO/A

Azienda operante nel settore della Ristorazione Collettiva in Gallarate e zone limitrofe ricerca 1 CUOCA/O. La risorsa si occuperà della preparazione pasti, elaborazione menù, della gestione e organizzazione della cucina. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione. Si offre contratto dal LUN al VEN dalle 7.00 alle 14.00, contratto valutabile sulla base dell”esperienza. (Rif.12771)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOLBIATE ARNO: OPERATORE DI FORGIA

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Solbiate Arno cerca 6 OPERATORI DI FORGIA. Le risorse lavoreranno con presse semiautomatiche per carico/scarico macchinario, avviamento e supervisione produzione. Requisiti: esperienza lavorativa in produzione o titolo di studio in meccanica/meccatronica. Si offre iniziale contratto in somministrazione di 2 mesi, full time dal lun al ven su due turni 6-14 o 14-22. (Rif. 12768).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: OPERAIO/A

Azienda operante nel settore del commercio ricerca n. 1 OPERAIO/A da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di porzionare, confezionare la carne ed etichettare le confezioni. Si richiede la patente B, serietà e capacità di lavorare in team. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Orari di lavoro: 6.00-12.00 / 13.00-15.00. Sede di lavoro: Vergiate (RIF.12757)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: MACELLAIO/A

Azienda operante nel settore del commercio ricerca n. 1 MACELLAIO/A da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di preparare la cerna in tagli per la vendita al minuto e all”ingrosso. E” richiesta una pregressa esperienza nel ruolo e patente B. Si richiede serietà e capacità di lavorare in team. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Orari di lavoro: 6.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00. Sede di lavoro: Vergiate. (RIF.12752)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE

Per studio di elaborazione dati contabili in Gallarate ricerchiamo n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE con esperienza in fatturazione e gestione contabilità di attività di studio, gestione incassi e pagamenti, preferibile conoscenza di gestione contratti di locazione e adempimenti Enasarco. Si richiede diploma di Ragioneria e conoscenza programmi Zucchetti. Si offre contratto tempo indeterminato, pieno. (Rif.12751)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: PARRUCCHIERE/A

Per salone di bellezza in zona Gallarate, si ricerca 1 PARRUCCHIERA/E full time o 2 part time. Il/la candidata/o deve possedere buone capacità nell”effettuare le pieghe e qualifica inerente; inoltre disponibilità a sporadiche trasferte per academy ed eventi aziendali a Milano e all’estero. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’indeterminato. (Rif. 12746)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O PART-TIME

Per studio di consulente del lavoro in zona Gallarate si cerca 1 SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVO/A. La/il candidata/o si occuperà di: ricevimento clienti, fatturazioni elettroniche, tenuta archivio, gestione pratiche amministrative (730, F24..). Si richiede: esperienza nella mansione; diploma. Si offre contratto part time di 10 h settimanali (2 h tutti i pomeriggi dal lun al ven) a tempo determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 12686)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Per multinazionale operante nel settore intralogistico e dell”automazione, si ricercano 2 MANUTENTORI ELETTROMECCANICI JUNIOR per la sede di Malpensa. Le figure svolgeranno attività di manutenzione preventiva e correttiva, in affiancamento a colleghi esperti. Requisiti: Lettura e comprensione degli schemi elettrici; essere automuniti; disponibilità a lavorare su 3 turni (anche notturni e festivi), a ciclo continuo. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Sono previsti buoni pasto.(Rif.12680)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di Pulizie ricerca in zona Samarate ricerca 1 ADDETTA/O PULIZIE che si occuperà di pulizie condominiali. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, patente B. Si offre contratto part time nella fascia oraria 7.30 – 12.00 a tempo determinato di 1 anno. (Rif.12668)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: OPERAIO/AUTISTA

Azienda operante nel settore dei servizi ricerca per la sede di Vergiate N. 1 OPERAIO/AUTISTA da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà delle operazioni di lavaggio a secco e ad acqua previa formazione su macchine specifiche; si occuperà dei ritiri e delle consegne con mezzi aziendali. E” preferibile un”esperienza pregressa nella mansione e corso da mulettista. Si richiede patente B e disponibilità ad una giornata di trasferta settimanale. Si offre contratto a tempo pieno e determinati di 6 mesi, con possibilità di proroga. Orario di lavoro: 7.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30. Sede di lavoro: Vergiate. (RIF. 12649)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: OPERAIO/A GENERICO/A DI OFFICINA

Azienda meccanica conto terzi nei pressi di Samarate cerca n. 1 OPERAIO/A GENERICO/A per svolgere piccoli lavori in officina e occuparsi della pulizia e del riordino interno ed esterno. Si offre contratto t. determinato trasformabile t. indeterminato, tempo pieno. (rif. 12642)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ADDETTO/A AL TAVOLO PULIZIA FILI E STIRO

Azienda di produzione abbigliamento femminile di Somma Lombardo cerca n. 1 ADDETTA/O AL TAVOLO PULIZIA FILI E STIRO. La risorsa dovrà ripulire i capi dai fili, stirare i parziali, cannoncini, colli, polsi, tasche. Indispensabile esperienza nel settore. Si offre contratto inizialmente t. determinato 2 mesi con possibilità di trasformazione a t. indeterminato, full time. (Rif. 12629)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ASSISTENTE DI CANTIERE

Azienda operante nel settore della misura e della metrologia cerca per cantiere autostradale sullo svincolo A8 di Gallarate n. 1 ASSISTENTE DI CANTIERE, che affiancherà il topografo nella gestione degli strumenti di lavoro e nelle fasi operative di misurazione. Si richiede disponibilità al lavoro all”aperto e flessibilità. Non sono richiesti particolari requisiti tecnici nè di studio, preferibile residenza nelle vicinanze del sito di lavoro, buona conoscenza della lingua italiana, patente B. Si offre contratto tempo determinato iniziale di 3 mesi, prorogabile in base alla durata del cantiere. (Rif. 12603)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTO/A ALLA VENDITA

Azienda artigianale di gelato e semifreddi ricerca 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA. La risorsa si occuperà della vendita del gelato, relazione con il cliente, gestione chiusura del banco e pulizia del locale. E’ preferibile un’esperienza pregressa nel ruolo. Richiesta patente B, buona conoscenza della lingua inglese e residenza nei comuni limitrofi all’azienda. Si offre contratto di apprendistato. Orario di lavoro serale, weekend compresi. Sede di lavoro: Ferno. (Rif. 12590)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: TIROCINANTE come DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO.

Azienda operante settore metalmeccanico ricerca TIROCINANTE DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO. La risorsa si occuperà di affiancare nell’ufficio tecnico i disegnatori meccanici. Si richiede la conoscenza di Autocad. Si offre tirocinio.Orario di lavoro:08.00/13.00-14.00/17.00 Luogo di lavoro: Samarate (RIF.12871)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

ARSAGO SEPRIO: TIROCINIO/A come ADDETTO/A CARICO E SCARICO

Azienda meccanica conto terzi nei pressi di Arsago Seprio cerca n. 1 TIROCINIO come OPERATORE/TRICE per svolgere piccoli lavori di carico e scarico dagli stampi, preparare prodotti da spedire al cliente con eventuale report e occuparsi della pulizia e del riordino interno ed esterno. Si offre tirocinio di 6 mesi,tempo pieno(rif.12845)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: TIROCINIO come RECEPTIONIST – FRONT OFFICE

Azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede a Ternate cerca 1 TIROCINANTE come RECEPTIONIST – FRONT OFFICE. La risorsa di occuperà della gestione delle seguenti attività: – Gestione telefonate in entrata e in uscita,mail – Accoglienza Clienti e visitatori – Aggiornamento e monitoraggio del registro delle entrate e uscite dei Clienti e visitatori. Requisiti richiesti: diploma; office; discreto inglese. Si offre tirocinio, tempo pieno, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30/12.30-14.00/18.00 (Rif.12832)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BREBBIA: MANOVALE EDILE

Per azienda operante nel lavenese siamo alla ricerca di 1 MANOVALE EDILE. Indispensabile il possesso di patente B e la disponibilità a trasferte. Si offre contratto full time a tempo determinato (3 mesi) con possibilità di rinnovi. (Rif. 12864VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BREBBIA: OPERAIO/A EDILE

Per azienda operante nel lavenese siamo alla ricerca di 1 OPERAIO/A EDILE. Indispensabile possesso di patente B e disponibilità a trasferte. Si offre contratto full time a tempo determinato (3mesi) con possibilità di rinnovi. (Rif. 12863VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BREBBIA: AUTISTA MAGAZZINIERE

Per azienda operante nel lavenese siamo alla ricerca di 1 AUTISTA MAGAZZINIERE. Il candidato dovrà essere in possesso di patente C, si occuperà del magazzino edile e dovrà essere in possesso del patentino per l”utilizzo del muletto. Necessaria esperienza pregressa. Si offre contratto full-time per tre mesi con possibilità di proroga e successiva stabilizzazione. (Rif.12842VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: AIUTO CUOCO/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.1 AIUTO CUOCO/A. Si richiede esperienza nella mansione , titolo di studio con indirizzo alberghiero e possesso della patente B.

Si offre contratto a tempo determinato fino al 31/12/2024 con orario di lavoro full time. (Rif.12800PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LEGGIUNO: CUOCO/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.1 CUOCO/A. Si richiede esperienza nella mansione , titolo di studio con indirizzo alberghiero e possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato fino al 31/12/2024 con orario di lavoro full time. (Rif.12799PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: FISIOTERAPISTA

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello e paesi limitrofi n.2 FISIOTERAPISTI. La figura richiesta sarà impiegata nei servizi di assistenza domiciliare. Necessario aver conseguito la laurea triennale ed essere iscritti all”ordine. Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa.

Si richiede patente B per spostamento con mezzo proprio sul territorio: è previsto un rimborso chilometrico. Orario di lavoro da definire in base a disponibilità. Tipologia di contratto da definire in fase di colloquio. La ricerca è aperta anche a liberi professionisti. (rif.12767PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LAVENO-MOMBELLO: INFERMIERA/E

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello e paesi limitrofi n.2

INFERMIERI. La figura richiesta sarà impiegata nei servizi di assistenza domiciliare e prestazioni ambulatoriali . Necessario aver conseguito laurea triennale ed essere iscritti all”ordine.

Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa. Si richiede patente B per spostamento con mezzo proprio sul territorio: è previsto un rimborso chilometrico. Orario di lavoro da definire in base a disponibilità. Tipologia di contratto da definire in fase di colloquio. La ricerca è aperta anche a liberi professionisti. (rif.12766PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LAVENO-MOMBELLO: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello e paesi limitrofi n.1 AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE (ASA). La figura richiesta sarà impiegata nei servizi di assistenza domiciliare. Necessario aver conseguito la qualifica prevista per la mansione richiesta. Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa. Si richiede patente B per spostamento con mezzo proprio sul territorio: è previsto un rimborso chilometrico. Orario di lavoro da definire in base a disponibilità. Tipologia di contratto da definire in fase di colloquio. La ricerca è aperta anche a liberi professionisti. (rif.12765PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO (OSS)

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello e paesi limitrofi n.1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO. La figura richiesta sarà impiegata nei servizi di assistenza domiciliare. Necessario aver conseguito la qualifica prevista per la mansione richiesta. Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa. Si richiede patente B per spostamento con mezzo proprio sul territorio: è previsto un rimborso chilometrico. Orario di lavoro da definire in base a disponibilità. Tipologia di contratto da definire in fase di colloquio. La ricerca è aperta anche a liberi professionisti. (rif.12764PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: OPERAIO/A GENERICO/A

Azienda metalmeccanica operante nel settore della progettazione e realizzazione di metanodotti e acquedotti cerca 1 OPERAIO/A GENERICO/A per la sede di Gavirate. Il candidato si occuperà di attività quali ad esempio taglio piante, assistenza agli idraulici, escavatoristi impegnati nella manutenzione e riparazione di impianti stradali e industriali. Preferibile ma non indispensabile precedente esperienza nel ruolo. Si richiede possesso della patente B. Orario: full time Contratto: tempo indeterminato Rif. 12729DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

GAVIRATE: ESCAVATORISTA

Azienda metalmeccanica operante nel settore della progettazione e realizzazione di metanodotti e acquedotti cerca 1 ESCAVATORISTA per la sede di Gavirate. Il candidato si occuperà della manutenzione e riparazione di impianti stradali e industriali. Si richiede una precedente esperienza nel ruolo, possesso della patente B e preferibilmente C. Orario: full time Contratto: tempo indeterminato Rif. 12728DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

GAVIRATE: OPERAIO/A SALDATORE IDRAULICO

Azienda metalmeccanica operante nel settore della progettazione e realizzazione di metanodotti e acquedotti cerca 1 OPERAIO/A SALDATORE IDRAULICO per la sede di Gavirate. Il candidato si occuperà della manutenzione e riparazione di impianti stradali e industriali. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Si richiede il possesso della patente B. Orario: full time Contratto: tempo indeterminato. Rif. 12727DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LAVENO-MOMBELLO: OPERAIO SPURGHISTA – AUTISTA C+CQC

Azienda di Spurghi di Laveno Mombello cerca 1 OPERAIO SPURGHISTA AUTISTA C/CQC. Il/la candidato/a si occuperà delle operazioni di spurgo fosse biologiche, disostruzione tubature intasate, lavaggio di vasche e trasporto rifiuti presso impianti autorizzati. Preferibile possesso patente C + CQC.

Ci rivolgiamo anche a candidati senza esperienza nel ruolo. Orario: tempo pieno con orario dalle h7:30?12:00 e dalle h13:30?16:30 dal lunedì al venerdì. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato assunzione a tempo indeterminato. Rif. 12681DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

GAVIRATE: OPERATORE STRADALE PER RILIEVI

Azienda con sede a Gavirate , ricerca n.2 OPERATORI STRADALI per il taglio asfalto per la posa della fibra. La figura richiesta si occuperà anche dell”inserimento, tramite applicazione, dei dati dei rilievi stradali. Requisiti richiesti: patente B. Orario di lavoro: 8-12; 13-17. Sono previste trasferte giornaliere in ambito regionale. Si offre contratto a tempo determinato di 6 -12 mesi. (Rif.12627 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: OPERATORE STRADALE PER TAGLIO ASFALTO

Azienda con sede a Gavirate , ricerca n.2 OPERATORI STRADALI PER TAGLIO ASFALTO per la posa della fibra. Requisiti richiesti: patente B. Orario di lavoro: 8-12; 13-17. Sono previste trasferte giornaliere in ambito regionale. Si offre contratto a tempo determinato di 6 -12 mesi. (Rif.12622 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LEGGIUNO: CAMERIERE/BARISTA

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.1 CAMERIERE/BARISTA.

IL candidato si occuperà di servire ai tavoli ed eventualmente aiutare al bar. Si richiede discreta conoscenza della lingua inglese. Preferibili esperienza nella mansione, titolo di studio alberghiero e discreta conoscenza della lingua tedesca. Si offre iniziale contratto di tipo intermittente con orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì alla domenica. Giorno di riposo tra lunedì e giovedì. (Rif.12609PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LEGGIUNO: CAMERIERE/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.2 CAMERIERI/E. Si richiede esperienza nella mansione ed una discreta conoscenza della lingua inglese. Preferibili titolo di studio alberghiero e discreta conoscenza della lingua tedesca. Si offre iniziale contratto di tipo intermittente con orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì alla domenica. Giorno di riposo tra lunedì e giovedì.(Rif.12608PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GERMIGNAGA: DIRETTORE/TRICA OPERATIVO/A

Azienda di Germignaga cerca 1 DIRETTORE/TRICE OPERATIVO/A. Il candidato dovrà organizzare la produzione secondo processi che siano replicabili a supporto dell”espansione aziendale. Necessario aver conseguito la laurea in ingegneria gestionale o esperienza equivalente. Preferibilmente ma non indispensabile essere iscritti all”albo degli ingegneri per poter firmare alcuni progetti e avere esperienza manageriale e di organizzazione dei processi di produzione. Si richiede patente B per spostamento con mezzo dell”azienda. Orario di lavoro full time. Tipologia di contratto: tempo indeterminato. Rif.12849 AS

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: CUOCO/A

Per apertura nuovo supermercato a Luino selezioniamo N. 4 ADDETTI AL RISTORANTE INTERNO CON QUALIFICA DI CUOCO. Contratto di lavoro a tempo pieno, organizzato su turni anche festivi. Si richiedono competenza, professionalità e flessibilità. Le persone assunte oltre ad operare a stretto contatto con i clienti potranno essere di supporto ai colleghi del banco gastronomia; La buona predisposizione a lavorare in team sarà considerata titolo preferenziale. Rif. 12823 ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it”

MONVALLE: ASSISTENTE DI VASCA

Azienda di costruzione e manutenzione piscine cerca 2 ASSISTENTI BAGNANTI. La risorsa dovrà occuparsi della sorveglianza bagnanti in piscina condominiale, manutenzione ordinaria e pulizia ambiente circostante. Indispensabile esperienza nella mansione. Richiesta certificazione corso di bagnino e salvataggio e possesso della patente B. Orario di lavoro part-time Contratto di lavoro offerto a tempo determinato della durata di 4 mesi.RIF.12761 ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: OPERATORI/TRICI SU RETTIFICHE SENZA CENTRI CNC

Azienda operante nel settore della meccanica di precisione di Caronno Pertusella cerca

2 OPERATORI/TRICI SU RETTIFICHE SENZA CENTRI CNC. Requisiti richiesti: gradita, ma non indispensabile, esperienza nella mansione, diplomandi o diplomati ambito tecnico, fanuc/siemens, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, discreto inglese, disponibilità ad eventuali turni quando richiesto. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 12874)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

CARONNO PERTUSELLA: OPERATORE/TRICE TORNI AUTOMATICI CNC FANTINA MOBI

Azienda operante nel settore della meccanica di precisione di Caronno Pertusella cerca

2 OPERATORI/TRICI SU TORNI AUTOMATICI CNC FANTINA MOBILE. Requisiti richiesti: gradita, ma non indispensabile, esperienza nella mansione, diplomandi o diplomati ambito tecnico, fanuc/mitzubishi, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, discreto inglese, disponibilità ad eventuali turni quando richiesto. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 12873)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: ADDETTO/A PULIZIA UFFICI

Impresa di pulizie di Como per azienda sita in Saronno cerca 1 ADDETTO/A PULIZIE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pulizie uffici, residenza nelle immediate vicinanze della sede di Lavoro. Si offre tempo determinato 8 mesi con possibilità di stabilizzazione, part-time lunedì- martedì- mercoledì – giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.(Rif. 12872)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: APPRENDISTA MECCANICO

Azienda di Saronno cerca 1 APPRENDISTA MECCANICO. La risorsa si occuperà di svolgere attività varie in ambito meccanico, conduzione frese/torni. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; diploma o attestato; buon uso pc; discreta conoscenza lingua inglese; pat. b. Si offre apprendistato full-time dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

(Rif.12858)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: MONTATORE MECCANICO ATTREZZISTA DA BANCO

Azienda di Saronno cerca 1 MONTATORE MECCANICO ATTREZZISTA DA BANCO. La risorsa si occuperà di aggiustaggio e montaggio stampi, lucidatura e controllo particolari. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; diploma; buon uso pc; discreta conoscenza lingua inglese; pat. b. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

(Rif.12857)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: OPERAIO/A FRESATORE

Azienda di Saronno cerca 1 OPERAIO/A FRESATORE. La risorsa si occuperà di programmazione cnc, preparazione utensili, attrezzaggio fresa. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; diploma o attestato; buon uso pc; discreta conoscenza lingua inglese; pat. b. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

(Rif. 12856)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

GERENZANO: TORNITORE APPRENDISTA

Azienda operante nell’ambito delle lavorazioni meccaniche di precisione, di Gerenzano, cerca 1 APPRENDISTA TORNITORE. Requisiti richiesti: preferibile ma non indispensabile attestato di qualifica, motivazione ad imparare ad effettuare lavorazioni meccaniche di metalli su torni cnc. Si offre contratto di apprendistato, giornata. (Rif. 12854)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LAZZATE: OPERAIO/A CARTOTECNICO/A

Azienda di Lazzate cerca 1 OPERAIO/A CARTOTECNICO/A. La figura richiesta si occuperà di lavorazioni manuali, fustellatura, incollatura e accoppiamento. Requisiti richiesti: preferibile esperienza; pat. b. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full-time dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

(Rif. 12853)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

LAZZATE: APPRENDISTA CARTOTECNICO

Azienda di Lazzate cerca 1 APPRENDISTA CARTOTECNICO/A. La figura richiesta si occuperà di lavorazioni manuali, fustellatura, incollatura e accoppiamento. Requisiti richiesti: seria motivazione ad apprendere il lavoro; pat. b. Si offre contratto di apprendistato/tirocinio di 6 mesi, full-time dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

(Rif. 12852)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: IMPIEGATO/A ADDETTO/A FRONT OFFICE

Autoscuola di Saronno cerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A FRONT OFFICE scuola guida. La risorsa si occuperà dell’accoglienza clienti, informazioni, inserimento dati, gestione di pratiche amministrative, disponibilità circa 3 volte al mese ad accompagnare gli allievi a Varese o recarsi in MCTC per il disbrigo delle pratiche. Requisiti richiesti: indispensabile diploma scuola superiore, buono inglese, patente B, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato, sostituzione maternità ma con prospettive di stabilizzazione, orario di lavoro dalle 15.00 alle 20.00, sabato mattina per gli esami. (Rif. 12840)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: TECNICO FRIGORISTA

Azienda operante nell’ambito dell’installazione e manutenzione caldaie, condizionatori, biomassa, di Gerenzano cerca 1 TECNICO FRIGORISTA. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e in ambito termoidraulico, automunito. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, giornata. (Rif. 12834)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Società di servizi di Saronno cerca 1 ADDETTO/A DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE. La risorsa dovrà effettuare ispezioni, sopralluoghi, disinfestazione e derattizzazione. Requisiti richiesti: attestato corso specifico di derattizzazione, esperienza pregressa, uso excel, pat. B. Si offre tempo determinato 1 anno rinnovabile, part-time dalle ore 8-12/14-15. (Rif. 12833)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SOLARO: MAGAZZINIERE

Azienda di Solaro cerca 1 ADDETTO/A MAGAZZINO TESSUTI. ala risorsa si occuperà di gestire il magazzino, carico/scarico, taglio al metro di tessuti e tendaggi d’arredamento. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza oppure seria motivazione ad imparare, pat. B, uso PC. Si offre tempo determinato 12 mesi, giornata, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12824)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CISLAGO: ADDETTA/O ALLE PULIZIE AUTOMUNITA/O

Impresa di pulizie a Cislago cerca: 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE. La risorsa si occuperà della pulizia e sanificazione presso un asilo per 10 ore settimanali e presso un privato per 4 ore il sabato. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, automunita/o, residenza nelle vicinanze di Cislago e dintorni. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 14 ore settimanali così articolate: 10 ore, dal lunedì al venerdì, presso un asilo a Cislago, dalle ore 16.30 alle 18.30 – il sabato 4 ore a Legnano presso abitazione privata dalle ore 14,00 alle 18.00.(Rif. 12784)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: MANUTENTORE CALDAIE E CONDIZIONATORI

Azienda operante nell’ambito dell’installazione e manutenzione caldaie, condizionatori, biomassa, di Gerenzano cerca 1 MANUTENTORE CALDAIE E CONDIZIONATORI, automunito. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, giornata. (Rif. 12779)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI

Azienda operante nell’ambito dell’installazione e manutenzione caldaie, condizionatori, biomassa, di Gerenzano cerca 1 INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI. Requisiti richiesti: esperienza nella installazione di impianti elettrici e idraulici, automunito. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, giornata. (Rif. 12778)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MILANO: COMMESSA/O VENDITA CON ESPERIENZA

Negozio di Milano cerca 1 COMMESSA/O DI VENDITA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata nel settore abbigliamento, vendita assistita, cassa, allestimento vetrine, gestione merce con gestionale (gradito dylog signa-office), diploma, buono inglese, automunita/o, disponibilità ad eventuali spostamenti in altri punti vendita. Si offre tempo determinato con possibilità di proroghe e stabilizzazione, tempo pieno: orario 10.00/13.30-15.00/19.30 ( una mattina ed un pomeriggio di riposo). (Rif. 12711)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: TIROCINIO come BACK OFFICE ASSICURATIVO

Agenzia assicurativa di Saronno offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A BACK OFFICE RAMO DANNI. La risorsa imparerà a gestire la documentazione documentale cartacea ed in formato pdf, controlli documentali, data entry sistemi aziendali e portali compagnie partner, informazioni assicurati sui sinistri. Requisiti richiesti: diploma o laurea; office; portali compagnie assicurative; discreto inglese; office. Si offre tirocinio, tempo pieno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13-14/17.30. (Rif. 12825)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CAIRATE: STAMPATORE/TRICE MATERIE PLASTICHE CON ESPERIENZA

Azienda di Cairate cerca 1 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO AD INIEZIONE. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, disponibilità ai 3 turni, residenza limitrofa alla sede di lavoro, automuniti/e. Si offre tempo determinato 8 mesi scopo assunzione. (Rif.12855)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VARESE: BADANTE

Famiglia di Varese cerca 1 BADANTE CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: esperienza nella cura ed assistenza anziani, pat. B, buono italiano. Si offre tempo determinato , giornata. (Rif. 11850)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: VENDITORE/TRICE FIORI ALL’INGROSSO

Azienda di Tradate cerca 1 VENDITORE/TRICE DI FIORI ALL’INGROSSO. La risorsa si occuperà della vendita di fiori all’ingrosso, caricherà furgone e si recherà presso i vari negozi clienti per consegnare e proporre offerte. Requisiti richiesti: indispensabile pat. B, gradita minima esperienza. Si offre tempo indeterminato tempo pieno o part-time. (Rif. 12847)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE

Studio professionale di Castiglione Olona cerca 3 IMPIEGATI/E AMMINISTRATIVI/E CONTABILI. La risorsa si occuperà di registrazione contratti di locazione, di fatture emesse e di acquisto, pratiche varie. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, diploma, windows e profis, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo indeterminato, part-time 9.00-14.00 oppure 13.00-18.00. (Rif. 12846)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: OPERAI DI PRODUZIONE SU LINEE DI STAMPAGGIO

Azienda di Venegono Inferiore cerca 4 OPERAI DI PRODUZIONE SU LINEE STAMPAGGIO. Le risorse saranno adibite alle linee di stampaggio, decorazione ed assemblaggio, carico e scarico, controllo qualità ed imballo finale. Requisiti richiesti: esperienza oppure età compatibile con apprendistato, uso pc, attestato o diploma, disponibilità ad imparare, residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 75% articolato su 2 o 3 turni con riposo infrasettimanale (il sabato è lavorativo) a chiamata per il primo periodo e successivamente possibilità di stabilizzazione. (Rif. 12830)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

GORNATE-OLONA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Struttura ricettiva area camping, di Gornate Olona, cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella fatturazione e pagamenti soci e fornitori tramite gestionale, banche, diploma inerente la mansione, buono inglese, office, pat. B; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre tempo indeterminato, dalle ore 9-14.00, tutta la settimana ad esclusione del mercoledì, (giorno libero) (Rif. 12827)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VARESE: ADDETTO/A PULIZIE E MANUTENZIONE VARIA

Struttura sportiva di Varese cerca 1 ADDETTO/A PULIZIE E MANUTENZIONI VARIE. La risorsa sarà un factotum che dovrà occuparsi delle pulizie, piccoli interventi di manutenzione e si occuperà della a cura del ghiaccio imparando ad usare macchinari specifici. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito edile e piccoli interventi di natura elettrica e/o idraulica, cura di aree verdi, residenza limitrofa alla sede di lavoro, pat B. Si offre iniziale tempo determinato, 7 giorni su 7 con relative turnazioni (orario d’inizio ore 6.00 orario di fine 1.00 a turni). (Rif.12805)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: ADDETTO/A CANTIERE EDILE

Azienda di Venegono Inferiore, cerca 1 ADDETTO/A CANTIERE EDILE. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza maturata nella posa manti di copertura o disponibilità ad imparare, disponibilità a lavorare in quota, ad acquisire il patentino per amianto e ad effettuare corsi per la mansione richiesta, pat B.; disponibilità a trasferte giornaliere in provincia di Varese. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, giornata.(Rif. 12804)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda di Venegono Inferiore, cerca 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO CARICO SCARICO AUTOMEZZI. requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata nell’ambito del magazzino, carico scarico merci, disponibilità allo svolgimento di altre attività (taglio a misura di pannelli coibentati) e ad apprendere un programma a controllo numerico; pat B.; disponibilità a trasferte giornaliere in provincia di Varese. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, giornata. (Rif. 12803)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: BADANTE H 24

Famiglia di Lonate Ceppino cerca 1 BADANTE CONVIVENTE. requisiti richiesti: esperienza nella cura ed assistenza anziani, disponibilità alla convivenza. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 12790)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: AUTISTA AUTOBUS

Società di Tradate cerca 1 CONDUCENTE DI AUTOBUS. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza, pat. D + CQC trasporto persone in corso di validità. Si offre tempo determinato, scopo stabilizzazione.(Rif. 12788)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Società, operante nell’ambito del soccorso stradale, di Castiglione Olona cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE. Requisiti richiesta: preferibile esperienza nella gestione della contabilità semplificata/ordinaria, registrazioni e controllo scritture contabili, bolle, pagamenti, liquidazioni IVA, partita doppia, bilancio, fatturazione attiva/passiva, elaborazione 730 e F24; diploma inerente la mansione; discreto inglese; pat. B. Si offre tempo determinato, inizialmente part-time, ma con possibilità di trasformazione a full time ed a tempo indeterminato (Rif. 12774)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: PIZZAIOLO APPRENDISTA

Punto vendita pizze, focacce e prodotti da forno di Venegono Inferiore cerca 1 APPRENDISTA PIZZAIOLO. La risorsa imparerà a preparare ed infornare pizze, focacce, prodotti da forno. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con contratto d’apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, attestato di qualifica inerente la mansione, buona volontà ad apprendere il mestiere. Si offre apprendistato, giornata dalle ore 10.00/14.00 – 16.00/20.00. (Rif. 12750)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: MECCANICO AUTORIPARATORE

Società di soccorso stradate con annessa autofficina, cerca 1 MECCANICO AUTORIPARATORE CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: esperienza ed autonomia nella riparazione e manutenzione di autoveicoli, pat B. Contratto da valutare in base all”esperienza dei candidati, giornata. (Rif. 12713)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

Azienda di Tradate cerca 1 ADDETTO/A STMPAGGIO AD INIEZIONE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, turni 6.00-14.00 – 14.00-22.00 + eventuale turno notte. (Rif. 12597)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA

Azienda di Vedano Olona cerca 1 CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: esperienza nel utilizzo di macchina piana, tagliacuce e bordatrici, gradito corso taglio/cucito, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo assunzione, part-time (8.30-12.30/14.00-16.00) (Rif. 12562)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: TIROCINIO come MAGAZZINIERE STAGE

Azienda di Venegono Inferiore offre 1 TIROCINIO come AIUTO MAGAZZINIERE. Il tirocinante imparerà ad eseguire trasporto di merce, da uno stabilimento all’altro della stessa azienda, guidando un furgone ed affiancherà il personale di magazzino. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con contratto di apprendistato, attestato o diploma, pat B, uso pc, buona volontà ad imparare. Si offre tirocinio extracurriculare, orario di lavoro articolato su 2 turni 8-12 /13-16 (successivamente contratto di apprendistato). E’ prevista indennità di partecipazione ticket restaurant.(Rif. 12848)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come ADDETTO/A UFFICIO QUALITA STAGE

Azienda di Tradate, operante nel settore dello stampaggio materie plastiche, offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A UFFICIO QUALITA’. La risorsa imparerà ad effettuare il controllo qualitativo dei pezzi di produzione con l’ausilio di strumenti di misura. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato, diploma in ambito tecnico, discreto inglese. Si offre tirocinio di 6 mesi, giornata, con possibilità di successivo contratto apprendistato. (Rif. 12789)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE SOCIO-SANITARIO/A

Residenza sanitarie assistenziali in zona Varese ricerca n. 1 OPERATORE/TRICE SOCIOSANITARIO/A.Sono richieste: qualifica OSS e possesso patente B e, preferibilmente, esperienza pregressa nella mansione e domicilio nei comuni limitrofi alla sede di lavoro.L’orario di lavoro si sviluppa su 6 giorni lavorativi (con giorno di riposo a scorrimento) e su 3 turni: 7-14 / 14-21 / 21-7.Contratto di lavoro: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12870 MG)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per azienda di Casale Litta ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A. La risorsa selezionata si occuperà di: scritture contabili e registrazione prima nota. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario full time 8:30-12:30 e 13:30-17:30. (Rif.12851 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: OPERAIO/A

Per azienda di Varese operante nel settore Gomma-Plastica, con sede di lavoro a Brunello, siamo alla ricerca di n.1 OPERAIO/A GENERICO/A. La risorsa selezionata sarà adibita all’imballaggio del materiale. Non richiesta esperienza. Si offre un contratto a tempo determinato e tempo pieno. (Rif.12818 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: ADDETTO/A CABLAGGIO INDUSTRIALE

Industria metalmeccanica di Casale Litta cerca 1 ADDETTO/A CABLAGGIO INDUSTRIALE. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nella mansione anche come elettricista industriale; capacità di lettura schemi elettrici; formazione in campo elettrico; uso base pc; automuniti; Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12747 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: ADDETTI/E MONTAGGIO DI MACCHINE INDUSTRIALI

Industria metalmeccanica di Casale Litta cerca 2 ADDETTI/E MONTAGGIO IMPIANTI INDUSTRIALI. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nel montaggio meccanico partendo dal disegno meccanico, dal pezzo grezzo alla lavorazione sbavatura, cilindri oleodinamici, guide e slitte, piccola carpenteria, verniciatura e assemblaggio; indispensabile essere automuniti; Orario: tempo pieno giornata. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12745 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SUMIRAGO: ADDETTI/E ALL’ESTRUSIONE

Industria di gomma plastica di Sumirago cerca 2 ADDETTI/E ALL’ESTRUSIONE. Preferibile provenienza dal settore gomma plastica per attività di impostazione parametri linea di produzione, regolazione parametri, carico e scarico sulla linea, controllo qualità, preparazione campioni e registrazione controlli su sistema gestionale, pulizia linee. Preferibile residenza zone limitrofe sede azienda; preferibile formazione in ambito plastico; uso base pc; automuniti; Orario: tempo pieno su 3 turni a ciclo continuo compresi sabato e festivi (4 mattine e 1 riposo; 4 pomeriggi e 1 riposo; 4 notti e 2 riposi) Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 12737 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: FALEGNAME

Per falegnameria di Varese siamo alla ricerca di N. 1 FALEGNAME. La risorsa selezionata sarà adibita alla realizzazione di mobili su misura. Richiesta preferibile esperienza nella mansione e/o volontà di apprendere il mestiere. Orario: tempo pieno, lun./ven. 8:00/12:00-13:30:17:30. Contratto a tempo indeterminato o apprendistato in base alla figura selezionata. (RF.12735 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

DAVERIO: GIARDINIERI CON ESPERIENZA

Azienda di manutenzione e costruzione giardini zona Varese cerca 3 GIARDINIERI CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno un anno per svolgere in autonomia i compiti assegnati con l’utilizzo delle attrezzature (decespugliatore, soffiatore, tosasiepi, motosega, ecc); indispensabile residenza in Provincia di Varese; possesso patente B ed automuniti; disponibilità a trasferte di giornata con mezzo aziendale in Lombardia; Orario: 39 ore settimanali da lunedì a venerdì. Contratto: tempo determinato 6 mesi iniziali finalizzati alla stabilizzazione. (Rif.12734 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAZZADA SCHIANNO: OPERAIO/A ADDETTA ALLA PRODUZIONE

Per Azienda operante nel settore dell”alimentazione siamo alla ricerca di n.1 OPERAIO/A ADDETTA ALLA PRODUZIONE. La figura ricercata sarà adibita alla produzione e confezionamento di pasta fresca. Non è richiesta esperienza nella mansione. E”previsto un contratto a tempo indeterminato e tempo pieno su turni con orario da concordare.(RF.12716 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAZZADA SCHIANNO: MAGAZZINIERE

Per Azienda operante nel settore dell”alimentazione siamo alla ricerca di n.1 MAGAZZINIERE. La figura ricercata sarà adibita alla gestione del magazzino, delle celle frigorifere e della consegna dei prodotti. Non è richiesta esperienza nella mansione ma preferibile possesso della patente del muletto. E” previsto un contratto a tempo indeterminato e tempo pieno dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. (RF.12715 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: SOCIAL MEDIA MANAGER

Per Azienda, specializzata nella riparazione e sostituzione vetri per auto, siamo alla ricerca di n.1 SOCIAL MEDIA MANAGER. La figura selezionata sarà adibita alla promozione delle attività di mercato dell”azienda, alla pubblicità dei relativi servizi su diversi social e alla gestione della pagina web. Richiesta pregressa esperienza nella mansione, conoscenza del pacchetto office, dei diversi strumenti editor e della lingua inglese; patente B. Possono essere previste trasferte per esigenze aziendali. Si offre un’iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time da concordare. (RF.12714 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: FLOROVIVAISTA

Azienda agricola di Induno Olona cerca 1 FLOROVIVAISTA. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella potatura piante, rinvasi, concimazioni; indispensabile residenza zone limitrofe ed essere automuniti; Orario: tempo pieno (7.30-17.30 con pausa) da lunedì a venerdì. Contratto: tempo determinato 8 mesi con rinnovi annuali.

(Rif. 12659 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: TIROCINIO come ESPERTO/A MARKETING

Azienda informatica di Varese offre la possibilità di effettuare N. 1 TIROCINIO come ESPERTO/A DI MARKETING. Il/La tirocinante svolgerà le seguenti attività: predisposizione del piano marketing e delle leve del brand mix, individuazione degli Hashtag, realizzazione testi per pubblicazione dei post, organizzazione e gestione pre e post demo azienda con partner, clienti, fornitori, Lead, realizzazione di proposte e contenuti Newsletter. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del pacchetto Office. Patente B, Automunito/a. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, orario tempo pieno. È prevista indennità di tirocinio (Rif. 12878 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLE VENDITE

Negozio di Varese offre la possibilità di effettuare N. 1 TIROCINIO COME COMMESSO/A DI VENDITA. Il/La tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività: ricevimento degli articoli ritirati in conto vendita, posizionamento e allestimento su stender, scaffali e mobili. Dovrà fotografare, etichettare gli articoli ritirati e pubblicarli nel sito web. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; buona conoscenza del Pacchetto Office. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E” prevista indennità di tirocinio (Rif. 12807 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO

Azienda del settore gomma-plastica con sede a Tradate, specializzata nel packaging cosmetico, ricerca 1 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO, da adibire all’assemblaggio, imballaggio ed inscatolamento di contenitori in plastica destinati ad utilizzo cosmetico. Richiesta buona manualità fine, preferibile esperienza in ambito di assemblaggio. Zona non servita da mezzi pubblici (richiesta patente B ed auto). Si offre contratto con orario di 24 ore settimanali (lunedì- venerdì 8-12 + un giorno a settimana con pomeriggio 13,30-17,30), della durata iniziale di 6 mesi. (Rif. SI 12875)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTO/A SCARICO E CARICO MERCI

Azienda nel settore della logistica, trasporto e spedizioni cerca 3 ADDETTI SCARICO E CARICO MERCI per la sede di Lonate Pozzolo. La persona si occuperà dello scarico e carico delle merci e successivo smistamento tramite rullo, tenuta in ordine del piazzale. Titolo richiesto licenza media e conoscenza degli strumenti informatici. Gradito possesso patente B ed auto. Orario di lavoro: part-time 21/25 ore settimanali, su turni dalle 6.00 alle 21.00 da lunedì a sabato. Assunzione a tempo determinato 7 mesi. (Rif. MD 12829)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARAVATE: ADDETTO/A ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO

Azienda che opera nel campo del commercio del cemento per la sede di Caravate, ricerca 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO. La persona si occuperà di ricevimento e consegna dei materiali con controllo della relativa documentazione, organizza le consegne pianificate e predispone documenti di viaggio, monitora le consegne del prodotto al cliente. Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore, conoscenza del pacchetto office ed uso del pc. Preferibile possesso patente B. Orario previsto full time 6:00-14:00 oppure 13:00-21:00 da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo indeterminato (Rif. MD 12822)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Impresa di commercio sita in Varese (centro città) seleziona 1 IMPIEGATO/A CONTABILE, che, riportando al Responsabile Amministrativo, si occuperà delle seguenti attività: gestione ciclo attivo e registrazione fatture passive, riconciliazioni bancarie, gestione contabilità generale ed Iva. Si ricercano persone diplomate (perito aziendale) o laureate (triennale economia), con ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel), conoscenza della normativa iva e della lingua inglese, esperienza in ambito contabile-amministrativo, capacità di lavorare in gruppo. Orario a tempo pieno, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 12821)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MARNATE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda che opera nel settore metalmeccanico per la sede di Marnate, ricerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La persona si occuperà della pulizia e tenuta in ordine di spazi interni ai capannoni e/o degli uffici. Possesso patente B e automunito. Si offre contratto part- time, con orario da definire in sede di colloquio, da lunedì a venerdì, a tempo determinato di 6 mesi (Rif. MD 12817)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MARNATE: MAGAZZINIERE

Azienda che opera nel settore metalmeccanico per la sede di Marnate, ricerca 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di carico, scarico e stoccaggio del prodotto e supporto alle attività di magazzino. È gradita esperienza nella mansione e la conoscenza dell’uso di carroponte e carrello elevatore. Conoscenza degli strumenti informatici per utilizzo applicativi interni all’azienda. Possesso patente B e automunito. Orario previsto tempo pieno 8:00-12:00/13:30-17:30, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi (Rif. MD 12816)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASALE LITTA: OPERAIO/A TUTTOFARE

Azienda metalmeccanica di Casale Litta seleziona 1 OPERAIO/A TUTTOFARE. Attività richieste saranno: lavaggio pavimenti reparti (utilizzo motoscopa e lavasciuga a spinta manuale), manutenzione aree verdi esterne allo stabilimento (utilizzo tosaerba, decespugliatore e altri attrezzi manuali), supporto a lavorazioni su macchine utensili (preparazione utensili per i colleghi addetti ai macchinari). Orario di lavoro: 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì, orario 8-12; 13-17. Assunzione a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. SI 12806)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO

Compagnia di trasporto aereo cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO per la sede di Malpensa Aeroporto. La persona si occuperà di archiviazione di documenti, controllo ed inserimento di fatture nel portale aziendale e sarà di supporto al personale interno. Si richiede possesso di diploma superiore, buona padronanza del pacchetto Office e della posta elettronica. Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Orario full-time da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di proroga. (Rif. MD 12797)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GERENZANO: IMPIEGATO/A GENERICO/A

Azienda del settore grafica editoria con sede a Gerenzano ricerca 1 IMPIEGATO/A GENERICO/A, cui saranno affidati compiti di archiviazione, scansione ed invio documenti, di inserimento dati, e di elaborazione testi e fogli di calcolo Excel. Richiesto diploma di scuola superiore, ottima conoscenza strumenti informatici (in particolare Word ed Excel). Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, , da Lunedì a Venerdì (h 8,30-12,30; 13,30-17,30). Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 12783)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

DAVERIO: ADDETTO/A PULIZIE MAGAZZINO ED ESTERNI

Attività commerciale di Daverio ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE MAGAZZINO ED ESTERNI. Attività previste: riordino e pulizie merce di magazzino. Pulizia esterni dell’attività. Necessario possesso patente B ed auto. Orario di lavoro: Part-Time 20-30 ore settimanali, da definirsi. Assunzione a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. SI 12780)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: MULETTISTA DI PRODUZIONE

Fonderia di Lonate Pozzolo ricerca 1 MULETTISTA DI PRODUZIONE. La persona si occuperà di carico e scarico merci con utilizzo del muletto (possibile conseguimento patentino a seguito assunzione), di movimentazione piccoli carichi, di interfacciarsi con fornitori e trasportatori. Richiesta esperienza in ambito produttivo, flessibilità, patente di guida ed auto. Orario di lavoro a tempo pieno (8,00-12,00; 13,30-17,30, da Lunedì a Venerdì, 40 ore settimanali). Assunzione a tempo determinato 6 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. SI 12696)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio con Pos, spiegare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da 8 ore (no turno notturno). Si offre contratto a tempo determinato sei mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 12694)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTI/E DI PRODUZIONE

Azienda del settore gomma-plastica di Tradate ricerca 2 ADDETTI/E DI PRODUZIONE. Le persone saranno adibite ad operazioni di supporto al Reparto di coloritura. Richiesta esperienza in ambito produttivo, flessibilità; gradito diploma di scuola superiore. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario di lavoro 40 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì, a turni o giornata. Assunzione a tempo determinato 6 mesi, rinnovabile. (Rif. SI 12688)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: MAGAZZINIERE

Azienda che opera nel settore metalmeccanico, per la sede di Caronno Pertusella, ricerca 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di scarico e scarico dei vettori tramite uso del muletto, caricamento a magazzino della merce in entrate e uscita con applicativi gestionali interni. Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore. Possesso patente B e preferibile patentino del muletto. Orario previsto tempo pieno 8:00-12:00/13:00-17:00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 12685)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VERGIATE: MAGAZZINIERE

Azienda che opera nel campo della rivendita idraulica per la sede di Vergiate, ricerca 2 MAGAZZINIERI. Le persone si occuperanno di scarico merci dai corrieri, stoccaggio e preparazione in consegna del materiale (gestione e controllo DDT attraverso palmari), verifiche inventario di magazzino. Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore. Possesso patente B e preferibile patentino del muletto. Orario previsto tempo pieno 8:00-12:00/13:30-17:30, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi.

(Rif. MD 12651)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

GALLARATE: CUCITRICE

Azienda specializzata in rivestimenti e arredamenti ricerca per la sede di Gallarate 1 CUCITRICE. La persona si occuperà di cucito e rivestimento di divanerie, sedili/sedie. Si ricercano persone con specifica esperienza professionale nell’ambito del cucito in produzione, su macchinari. No esperienze amatoriali. Orario part-time. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 12634)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GERENZANO: AIUTO MONTATORE MECCANICO

Azienda metalmeccanica di Gerenzano ricerca 1 AIUTO MONTATORE MECCANICO, da adibire al montaggio di macchinari industriali. Richiesta buona manualità, preferibile esperienza similare in produzione e conoscenza del disegno meccanico. Titolo di studio diploma tecnico o perito meccanico. Orario di lavoro tempo pieno da lunedì a venerdì (7.30-12.30 / 13.30-16.30). Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi (Rif. MD 12626)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

VARANO BORGHI: MAGAZZINIERE

Azienda di commercio del settore abbigliamento seleziona, per il proprio magazzino di Varano Borghi, 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di accettazione merce (controllo ddt e smistamento), di prelievo della stessa, di controllo e preparazione pacchi per spedizioni per canale online. Richiesta esperienza in ambito produttivo, diploma di scuola superiore, gradito, ma non indispensabile, patentino muletto. Orario di lavoro a tempo pieno (8,30-13,00; 14,00-17,30, da Lunedì a Venerdì). Assunzione a tempo determinato 6 mesi, rinnovabile. (Rif. SI 12611)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VERGIATE: OPERAIO/A GENERICO

Azienda operante nel settore della gomma plastica con sede a Vergiate, cerca 1 OPERAIO/A GENERICO che si occupi delle attività di pulizia e tenuta in ordine degli spazi di produzione, riordino della merce in magazzino e supporto vario ai colleghi. Preferibile esperienza nella mansione e titolo di licenza media. Necessario essere in possesso di patente B e automuniti. Orario part time da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con contratto a tempo indeterminato. (Rif. MD 12570)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: CAMERIERE/A AI PIANI o 1 FACCHINO/A FACTOTUM

Azienda multi-servizi ricerca 1 CAMERIERE/A AI PIANI o, in alternativa, 1 FACCHINO/A FACTOTUM, per hotel di Solbiate Olona. Attività previste per cameriera ai piani: riassetto camere ( pulizia bagno, sistemazione frigo bar, rifacimento letti, passaggio aspirapolvere, lavaggio pavimenti). Attività previste per facchino-factotum: accoglienza clienti, trasporto bagagli nelle camere, riordino e pulizia hall. Gradita esperienza nei ruoli. Richiesto possesso patente B ed auto. Orario di lavoro cameriera ai piani: part-time 21 ore settimanali, orario 8,30- 12,30, con turni da lunedì a domenica. Orario di lavoro facchino/ factotum: part-time 21 ore settimanali, su fascia oraria mattina (dalle ore 7,00) o pomeriggio, con turni da lunedì a domenica. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. (Rif. 12407)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SESTO CALENDE: LAVAPIATTI

Catena di ristoranti ricerca un LAVAPIATTI per sede di Sesto Calende. Attività previste: lavaggio piatti e locali cucina/ sala. Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali (4 ore giornaliere su cinque giorni, in fascia pranzo o cena). Richiesto possesso patente B ed auto. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. (Rif. SI 12315)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it