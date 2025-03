Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

BUSTO ARSIZIO: ESTETISTA

Studio di bellezza cerca un’ESTETISTA a Busto Arsizio. La risorsa si occuperà di effettuare manicure, pedicure, massaggi e gestire la clientela. Non necessaria esperienza nella mansione ma si richiede qualifica di estetista. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario di lavoro da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 19. Rif.13474AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”



BUSTO ARSIZIO: ESTETISTA CON ESPERIENZA

Studio di bellezza cerca un’ESTETISTA CON ESPERIENZA a Busto Arsizio

La risorsa si occuperà di effettuare manicure, pedicure, massaggi e gestire la clientela. Necessaria qualifica di estetista ed esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Orario di lavoro da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 19. Rif 13473AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

GORLA MINORE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda metalmeccanica operante nel settore dell”assemblaggio bijoux con sede a Gorla Minore CERCA: 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A che dovrà occuparsi di: gestione chiamate clienti/fornitori; monitoraggio ORDINI fornitori e relativi DDT (inserimento dati in EXCEL + archiviazione); gestione documentale (inserimento dati in EXCEL + archiviazione); VISIONE e LAVORAZIONE di RESI e GIACENZE.REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione; ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto OFFICE ed Excel; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno (8:30-13:00/14:00-17:30). Rif:13467 CR.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE AZIENDALE

Società metalmeccanica ubicata in Busto Arsizio cerca n. 1 IMPIEGATO/A CONTABILE che si occupi di: contabilità aziendale fino a chiusura del bilancio (ivi comprese scritture di rettifica), predisposizione contrattualistica e supporto all”ufficio commerciale. Requisiti: indispensabile esperienza ed autonomia nella mansione; diploma di ragioneria o indirizzo equivalente, la laurea in economia è considerata un plus; buon utilizzo del Pacchetto Office e dimestichezza con gestionali di contabilità, discreta conoscenza della lingua inglese. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8.30 – 12.30; 14 – 18). Rif: 13466CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: EDUCATORE OPPURE PSICOLOGO

Famiglia privata di Busto Arsizio cerca 1 EDUCATORE OPPURE PSICOLOGO (per problemi legati all’autismo) per aiuto compiti, accompagnamento in piscina, passeggiate, integrazione sociale. Requisiti richiesti: è preferibile aver già maturato esperienza nella mansione; Laurea in Scienze dell’Educazione oppure Psicologia Clinica; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi rinnovabili ed orario di lavoro part-time 14/.00-17.00 per tre giorni alla settimana, saltuariamente anche il fine settimana. RIF. 13465MC/AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Azienda di produzione cosmetici di Olgiate Olona (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO. Mansioni: preparazione e miscelazione delle materie prime per la produzione del prodotto, con movimentazione manuale di sacchi di circa 20 kg; confezionamento del prodotto finito con macchine semi-automatiche. Requisiti richiesti: scuola secondaria di primo grado (scuola media); conoscenza base del PC; preferibile residenza nei paesi limitrofi; pat. B. Orario di lavoro: tempo pieno lun-Ven con orario 8.00/17.00 (comprensivo di 1 h di pausa pranzo). Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. RIF. 13464 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MAGNAGO: TESSITORE/TRICE

Azienda di Magnago cerca 1 TESSITORE/TRICE. Requisiti richiesti: ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI TELAI PER TESSUTI PER ARREDAMENTO (NO MAGLIERIA) CON VERIFICA E SISTEMAZIONE ROTTURE FILI E SOSTITUZIONE ROCCHE. SI OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO SU DUE TURNI: 06.00-13.30 / 13.30-21.00 DA LUNEDI’ A VENERDI’. RIF. 13449MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Rif. 13446MC .SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA’ DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A CONTABILITÀ AZIENDALE

Società operante nel settore della produzione di tappi di sughero cerca per sede operativa di Busto Arsizio n. 1 ADDETTO/A CONTABILITÀ AZIENDALE che si occuperà di: registrazione prima nota, liquidazione Iva mensile, riconciliazione e quadratura bancaria, comunicazioni IVA trimestrali, pagamento fatture fornitori e provvigioni agenti. Requisiti: diploma ad indirizzo economico, preferibile esperienza nella mansione, buona conoscenza dell”inglese. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con scopo assunzione con orario di lavoro part-time (4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì). Rif:13418CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ESTETISTA

Centro di estetica seleziona una figura da inserire come ESTETISTA ONICOTECNICA.

La risorsa si occuperà nello specifico di effettuare la ricostruzione unghie, pulizia viso e massaggi drenanti. Necessaria esperienza di almeno un anno nella mansione ed una qualifica come estetista.

Si lavora da lunedì a sabato dalle ore 13 fino alle 20 e 4 ore al pomeriggio la domenica. Sono previsti uno o due giorni di riposo settimanali. Si offre un contratto iniziale di 3 mesi a tempo determinato con possibilità di assunzione. Rif 13414 AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE. Mansioni: elaborazione prospetti retributivi; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni); attivazione tirocini e gestione della formazione apprendisti; apertura posizioni c/o Inps, Inail, Agenzia delle Entrate; gestione comunicazione lavoratori a chiamata. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle mansioni; possesso di diploma di scuola secondaria superiore; buona conoscenza di: pacchetto Office, Paghe Web Zucchetti, Profis; conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: tempo pieno (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 14.00-18.00) Si offre: contratto a tempo determinato di 6 Mesi, con possibilità di successiva stabilizzazione. IN ALTERNATIVA si valuta contratto di Apprendistato, se compatibile con età ed esperienza. RIF: 13393 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE

Società operante nel settore ristorazione cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE, che si occuperà della preparazione di cibi e bevande, servizio al tavolo e gestione ordini clienti in fast food ubicati a Busto Arsizio e Olgiate Olona. REQUISITI: preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione, licenza media o diploma di scuola superiore. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato se compatibile; orario di lavoro part time di 20 ore settimanali su turni (anche notturni) dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale (Rif. 13366AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SAN GIORGIO SU LEGNANO: OPERAI/E ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie di San Giorgio Su Legnano (MI) cerca n. 2 OPERAI/E ADDETTI/E ALLE PULIZIE, per edifici siti nei comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Legnano, Parabiago, Nerviano. Mansioni: pulizie di condomini (porticati, vetri, uffici, gestione ritiro rifiuti). Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; INDISPENSABILE patente B (per utilizzo mezzo aziendale in autonomia), preferibilmente automunito. Orario di lavoro Part-time: lun-ven 4-6 ore giornaliere (fascia oraria 7-15). Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. RIF: 13292 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MAGGIORE: AUTISTA FATTORINO PAT. B o C

Società operante nel settore del commercio all”ingrosso e al dettaglio di bevande in genere assume n. 1 AUTISTA con patente B o C che si occuperà del carico/scarico dei colli e di effettuare le consegne dei prodotti presso la clientela (bar, ristoranti e privati). Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile domicilio nelle zone limitrofe; possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di sei mesi, con finalità di assunzione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno 08.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 da lunedì a venerdì. ASSUNZIONE IMMEDIATA. RIF. 13259 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TECNICO MANUTENTORE JUNIOR

Azienda di servizi di Busto Arsizio specializzata in attività di testing ricerca n.1 TECNICO MANUTENTORE JUNIOR, che si occuperà della manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici aziendali, supporto nell’attività di testing (preparazione e smaltimento campioni), esecuzioni di test elementari, gestione flotta aziendale. REQUISITI: indispensabile esperienza nella manutenzione di impianti elettrici ed idraulici, preferibile esperienza nell’attività di testing, indispensabile patente B, residenza nei paesi limitrofi, preferibile diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibile conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche di base. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con finalità di inserimento a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.30-12.30 13.30-17.30). (Rif. 13036AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A BACK OFFICE UFFICIO TECNICO

Per azienda in zona Gallarate che offre servizi di efficientamento energetico, di manutenzione impianti elettrici e di riscaldamento, si ricerca 1 ADDETTO/A BACK OFFICE UFFICIO TECNICO. La persona, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà di: gestione sistema ticketing e anagrafiche (aggiornamento planimetrie, APE, documentazione tecnica..), supervisione e inserimento dati nel software per il telecontrollo calore/energia e compilazione della parte documentale necessaria (libretti manutenzioni..). Si richiede: diploma tecnico; buon utilizzo pacchetto office. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno part time 30 h/sett, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 13459)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Per azienda in zona Gallarate che offre servizi di manutenzione impianti elettrici e di riscaldamento, si ricerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. Il/la candidata/o, in affiancamento, si occuperà di manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili presso gli stabili della provincia di Varese. Si richiede: patente B; licenza media. Si offre: contratto full time in tirocinio o in apprendistato, entrambi finalizzati alla stabilizzazione (Rif.13458)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CUCITRICE MACCHINA PIANA

Azienda operante nel settore tessile ricerca n. 1 CUCITRICE MACCHINA PIANA da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di cucire sulla macchina piana spalle, cannoncini, colli, ribattiture colli ed etichette. E’ richiesta una pregressa esperienza nella mansione, la licenza media e la patente B. Si offre contratto a tempo pieno e determinato per 3 mesi con la prospettiva di un inserimento a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00 / 13:30 – 17:00. Sede di lavoro: Somma Lombardo (RIF.13455)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CUCITRICE MACCHINA TAGLIA CUCI

Azienda operante nel settore tessile ricerca n. 1 CUCITRICE MACCHINA TAGLIA CUCI da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di cucire sulla macchina tagliacuci spalle, maniche, fianchi e colli delle maglie. E” richiesta una pregressa esperienza nella mansione, la licenza media e la patente B. Si offre contratto a tempo pieno e determinato per 3 mesi con la prospettiva di un inserimento a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00 / 13:30 – 17:00. Sede di lavoro: Somma Lombardo (RIF.13454)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ESTRUSORISTA

Azienda operante nel settore chimico ricerca n.1 ESTRUSORISTA da inserire nel proprio organico. la risorsa si occuperà di trafilare ed estrudere. Si richiede la licenza media ed è preferibile una pregressa esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato, dopo un periodo di prova. Orario di lavoro: 08:00-12:00 / 13:00-17:00. Sede di lavoro: Lonate Pozzolo (RIF.13451)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda di meccanica sita in Besnate cerca n. 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO. La risorsa si occuperà di lavori di sistemazione materiale, taglio con seghetto, uso muletto e camioncino, manutenzione area verde. Necessaria patente B. Si offre contratto tempo indeterminato, full time. (rif. 13448)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: FRESATORE

Azienda di meccanica sita in Besnate cerca n.1 FRESTORE CNC. E” richiesta esperienza nella mansione, conoscenza della programmazione ISO. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno. (Rif. 13447)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: TORNITORE CNC

Azienda di meccanica sita in Besnate cerca n.2 TORNITORI CNC per attrezzaggio e lavorazione su torni sia verticali che orizzontali. E” richiesta esperienza nella mansione, conoscenza della programmazione ISO. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno. (Rif. 13445)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: AUTISTA NCC / ASSISTENZA CLIENTI

Azienda di Gallarate operante nel settore dei trasporti ricerca n.1 AUTISTA NCC da inserire nel proprio organico. Si richiede patente B, abilitazione professionale KB ed iscrizione al ruolo conducenti di qualsiasi provincia italiana. E” preferibile una pregressa esperienza nel settore. Si offre un contratto di lavoro su turni, con flessibilità, inizialmente a tempo determinato con la prospettiva di passaggio a tempo indeterminato (RIF.13444)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMBIANCHINO

Per azienda del settore socioassistenziale di Gallarate ricerchiamo n. 1 IMBIANCHINO per lavori di imbiancatura e stuccatura pareti oltre che piccole manutenzioni edili. si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabile, part time mattina. (Rif.13442)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: OPERATORE DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE

Azienda Metalmeccanica di piccole dimensioni, in Casorate Sempione cerca UN/UNA OPERAIO/A ADDETTO/A alle lavorazioni meccaniche. Addetto alle diverse fasi del ciclo produttivo : fresatura , tornitura , alesatura, verniciatura , assemblaggi meccanici con utilizzo macchine tradizionali. Requisiti richiesti: preferibile precedente esperienza nella produzione meccanica, utilizzo di strumentazione specifica. Si offre: Contratto a tempo indeterminato, apprendistato, con orario di lavoro a tempo pieno a giornata. (Rif.13441)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TECNICO COMMERCIALE JR

Per azienda che opera nel settore dell’elettronica e delle telecomunicazioni con sede a Gallarate, si cerca 1 TECNICO COMMERCIALE JUNIOR. La persona si occuperà di: acquisizione autonoma di nuovi clienti; visite clienti (con auto aziendale); trattative e chiusura contratti (prima in affiancamento al collega esperto e poi in modo indipendente). Si richiede: minima esperienza nel ruolo; patente B; diploma; ottime capacità dialettiche in lingua italiana; attitudine alla vendita; inglese discreto. Si offre: contratto a tempo indeterminato full time dal lun al ven; buoni pasto; PC; cellulare. (Rif.13440)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: ADDETTO/A PULIZIE

Per impresa di servizi si cerca 1 ADDETTO/A PULIZIE a Vergiate. La persona si occuperà di pulizia di uffici: 3 passaggi a settimana per un totale di 2 h e mezza (giorni e orari da concordare con la persona). E’ gradita esperienza nella mansione. Si offre iniziale T. determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a t. indeterminato (Rif. 13439)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ARSAGO SEPRIO: ELETTRICISTA

Per azienda di Arsago Seprio che opera nel mercato della commercializzazione e realizzazione di impianti elettrici e di sorveglianza, si cerca 1 ELETTRICISTA che si occupi di manutenzione di impianti civili e industriali con il mezzo aziendale. Si richiede: patente B; minima esperienza nella mansione; disponibilità a effettuare trasferte nel novarese o nel territorio lombardo. Si offre: contratto full time inizialmente a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato all’indeterminato (Rif.13410)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: ADDETTA/O SERVIZIO MENSA

Azienda operante nel settore della ristorazione ricerca n. 2 ADDETTA/O SERVIZIO MENSA da inserire nel proprio organico. Le risorse collaboreranno con i cuochi nella preparazione dei pasti, provvederanno alla pulizia delle attrezzature, si occuperanno della lavastoviglie e distribuiranno i pasti. E” preferibile una pregressa esperienza nel ruolo. Si richiede il possesso della patente B. Si offre un contratto part time di 18 ore settimanali su turni, inizialmente a tempo determinato per 3 mesi, con la prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. Sede di lavoro:Ispra (RIF.13408)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda METALMECCANICA zona Gallarate cerca 1 SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O. Il profilo si occuperà di fatturazione (anche elettronica), DDT, segreteria generale e centralino, invio offerte clienti – ordini fornitori. Sono richiesti: diploma, buona conoscenza della lingua inglese, utilizzo professionale di gestionali aziendali e pacchetto Office. Si offre un contratto part time 30 ore settimanali con iniziale contratto a termine finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.13401)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come ADDETTO/A VENDITE

Azienda operante nel settore di vendita di generi alimentari e altri prodotti ricerca n.1 risorsa per TIROCINIO come ADDETTO/A VENDITE. Durante il tirocinio la risorsa avrà modo di imparare a lavorare nel reparto salumeria, utilizzando affettatrici e coltelli per formaggi e salumi; si occuperà della sistemazione della merce a scaffale, di pulizie e imparerà ad utilizzare la cassa. requisiti: licenza media/corsi di formazione professionale, patente B. Si offre tirocinio full time dal lunedì al sabato della durata di 6 mesi con indennità di partecipazione. Sede di lavoro: Gallarate (RIF.13385)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

OGGIONA CON SANTO STEFANO: OPERATORE CNC

Azienda metalmeccanica ricerca n.1 OPERATORE CNC da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di programmare e piazzare le macchine. Si richiede un”esperienza pregressa nel settore,la conoscenza del programma Fanuc e la disponibilità a crescere nel settore. Si offre contratto a tempo pieno e indeterminato. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 08:00-12:30/14:00-17:30. Sede di lavoro: Oggiona con Santo Stefano. (RIF.13375)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come COMMERCIALE JUNIOR

Per società di consulenza in zona Gallarate, specializzata nel settore delle tecnologie per l’informatica, si ricerca 1 TIROCINANTE. Il/la candidato/a sarà inserita/o all’interno dell’UFFICIO COMMERCIALE e si occuperà di supportare il direttore commerciale e gli account manager nelle attività di back office e nella preparazione delle offerte commerciali ai clienti. Requisiti: Diploma di Ist. Tecnico/Laurea in economia; essere automuniti/e. Si offre tirocinio full time dal Lun al Ven con indennità di partecipazione. Al termine del tirocinio è prevista stabilizzazione contrattuale. (Rif.13374)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: EDUCATORI SCOLASTICI

Cooperativa Sociale operante presso Istituti Scolastici in zona Gallarate ricerca EDUCATORI SCOLASTICI con titoli abilitanti e/o esperienza analoghi. Le risorse interverranno in contesti scolastici di grado diverso. Requisiti richiesti: laurea in scienze dell”educazione (e analoghi L. 205/2017) – oppure Diploma in ambito Socio-Assistenziale ed esperienza di almeno 1 anno nella mansione. E” previsto un contratto Part time della durata dell”intero anno scolastico. (rif. 13373)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ASA

Azienda operante nel settore Socio Sanitario in zona Somma Lombardo ricerca 1 ASA/OSS. La risorsa opererà all”interno di una Comunità Socio Sanitaria, a supporto del Team specialistico, in maniera versatile occupandosi prevalentemente della preparazione dei pasti serali e della relativa assistenza.

Requisiti richiesti: titolo ASA_OSS – preferibile esperienza, disponibilità a lavorare su turno fisso serale 18.30 – 21.30 e a rotazione nei week end. E” proposto un contratto part time 20 ore , a tempo determinato 1 anno con prospettiva di stabilizzazione. (Rif.13354)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE VELOCE

Importante catena della ristorazione veloce nella zona di Gallarate assume OPERATORI DELLA RISTORAZIONE. Le risorse si occuperanno della preparazione di cibi e bevande, servizio ai tavoli e ricezione ordini. Si richiede licenza media o diploma, predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico, buona conoscenza della lingua italiana, disponibilità a lavorare su turni in fascia oraria 06 – 24 anche festivi. Si offre contratto part-time 20 ore, a tempo determinato o apprendistato 36 mesi. (Rif.13352)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

CARDANO AL CAMPO: STAMPATORE OFFSET

Azienda di arti grafiche e cartotecnica sita in Cardano al Campo ricerca n. 1 OPERAIO/A ADDETTO ALLA MACCHINA OFFSET che si occupi anche di magazzino e movimentazione dei carichi con utilizzo del muletto. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro iniziale di 6 mesi, con scopo assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full time. (Rif. 13347)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: GEOMETRA

Serramentista in Vergiate cerca TECNICO GEOMETRA. Il professionista sarà responsabile dei rilievi in cantiere e coordinerà il lavoro esecutivo in tutte le sue fasi. Vista Requisiti richiesti: Preferibile esperienza di settore e/o Idoneo Titolo di studio conoscenza ed utilizzo autonomo degli strumenti informatici, attitudine organizzativa e gestionale, patente B. Si offre: contratto commisurato all”esperienza (Rif.13329)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BIANDRONNO: AIUTO PASTICCERE

Panetteria della zona di Biandronno (Va) ricerca 1 AIUTO PASTICCERE. Il candidato dovrà preparare dolci e pane, oltre che prodotti da forno in generale. Si richiede esperienza nella mansione, patente B ed essere automuniti, residenza in zone limitrofe. Orario part time dalle 8.00 alle 12.00 da lunedì a sabato, contratto a tempo determinato 12 mesi con successiva possibilità di tempo indeterminato (rif.13468 MF )

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di pulizia con sede a Leggiuno ricerca un/una ADDETTO/A ALLE PULIZIE che si occuperà di pulizie civili e industriali. Preferibile residenza nella zona di Leggiuno e patente B. Orario: inizialmente part time dalle h 7 alle h 13:00 con possibilità futura di full time; Contratto: tempo determinato finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato; Rif. DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LEGGIUNO: TIROCINIO come CAMERIERE/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.2 CAMERIERI/E. Si richiede diploma di scuola alberghiera, buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, possesso della patente B ed essere automuniti. Il tirocinante dovrà apparecchiare i tavoli, servire i clienti, relazionarsi con clienti, colleghi, cuochi e con il pizzaiolo. Si offre tirocinio di due/tre mesi con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 11:30 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.30 (rif. 13438FM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: PIZZAIOLO/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.3 PIZZAIOLO/A. Si richiede esperienza nella mansione, titolo di studio con indirizzo alberghiero, possesso della patente B e discreta conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato da marzo fino al 31/12/2025 con orario di lavoro dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 22.30 (rif.13427PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: CUOCO/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.2 CUOCO/A. Si richiede esperienza nella mansione, titolo di studio con indirizzo alberghiero, possesso della patente B e discreta conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato da marzo fino al 31/12/2025 con orario di lavoro dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 22.30 (rif.13426PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

CITTIGLIO: INPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

Azienda di produzione arredamenti, cerca RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella funzione. Si occuperà in particolare della trattativa e gestione fornitori, di ricerca materiali, verifica stato degli ordini, tempi di consegna e predisposizione di report. Indispensabile conoscenza dell”inglese. Contratto full time da lunedì a venerdì (8:30-12:30/13:30-17:30). Iniziale tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (rif. 13417VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

GAVIRATE: CARTONGESSISTA STUCCATORE

Per azienda edile con sede a Gavirate siamo alla ricerca di 2 CARTONGESSISTI. Preferibile esperienza pregressa nelle operazioni di rasatura, stuccatura e cartongesso. Necessaria patente B e disponibilità a trasferte prevalentemente in giornata. Lavoro full time a giornata da lunedì a venerdì: 08:00-12:30 / 13:00-16:30. Contratto determinato finalizzato alla stabilizzazione. (rif. 13405VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

CARAVATE: AUTISTA PATENTE C

Azienda settore edilizia di Caravate ricerca un AUTISTA PATENTE C. Il candidato dovrà essere disponibile oltre alla guida di camion e furgoni, anche al trasporto dei materiali in cantiere, carico e scarico e aiuto agli altri operai in cantiere. E’ richiesta patente C. Orario: full-time; Contratto: tempo indeterminato; Rif. 13350DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

CARAVATE: MANOVALE EDILE

Azienda settore edilizia di Caravate ricerca un MANOVALE EDILE che si occuperà del carico e scarico materiali per l’edilizia e aiuto in cantiere. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo e patente C. Orario: full-time; Contratto: tempo indeterminato; Rif. 13349DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

CARAVATE: MONTATORE PONTEGGI

Azienda settore edilizia di Caravate ricerca un MONTATORE PONTEGGI che si occuperà del montaggio e smontaggio di ponteggi per edilizia. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo di Montatore Ponteggi e Patentino di Montatore Ponteggi. Orario: full-time; Contratto: tempo indeterminato; Rif. 13346DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: ELETTRICISTA

Azienda di installazioni impianti elettrici civili ed industriali della zona di Laveno Mombello cerca 1 ELETTRICISTA, che dovrà realizzare impianti elettrici civili ed industriali ed occuparsi della manutenzione degli stessi, impianti di allarme, fotovoltaico ed impianti di videosorveglianza. Requisiti: esperienza nella mansione, possesso diploma da elettricista o attestati di formazione professionale in campo elettrico; conoscenza lingua inglese, patente B ed essere automunito. Si richiede disponibilità a trasferte. Orario: tempo pieno 08.00/12.00 – 13.00/17.00. Contratto da determinare in sede di colloquio. (Rif.13345 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BREZZO DI BEDERO: CAPO PARTITA CUCINA PRIMI PIATTI

Ristorante pizzeria nella zona del luinese cerca un AIUTO CUOCO (CAPO PARTITA/PRIMI PIATTI) per la stagione estiva. Il contratto, con periodo di assunzione previsto da marzo a ottobre ,prevede orario full time. Viene richiesta una sufficiente esperienza, una discreta conoscenza della lingua inglese e una disponibilità a lavorare su turni spezzati.Rif.13436 st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE DELLE CAMERE IN ALBERGO

Importante struttura ricettiva a Luino cerca per la stagione estiva un ADDETTO/A ALLE PULIZIE delle camere e delle aree comuni .E” richiesta affidabilità, serietà e esperienza nel settore oltre ad una conoscenza di base dell”inglese e del tedesco .Si offre contratto a tempo pieno con orario di lavoro a giornata.Rif.13412 st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: RESPONSABILE DI SALA

Importante struttura ricettiva a Luino cerca 1 RESPONSABILE DI SALA ristorante addetto alla gestione della stessa e del team di lavoro. La figura richiesta deve avere una solida esperienza nel settore, attitudine alla leadership e al problem solving, oltre ad una discreta padronanza dell”inglese e una buona conoscenza del tedesco. Il contratto prevede un orario a tempo pieno su turni per la stagione estiva con possibilità di alloggio in loco.rif 13411 st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: CAMERIERE DI SALA

Importante struttura ricettiva a Luino cerca nr.2 CAMERIERI/E di sala formati con esperienza. Richiesta conoscenza lingue inglese e tedesco e sistemi informatici legati alla professione. Si offre contratto stagionale a tempo pieno con lavoro su turni e possibilità di alloggio. Rif.13407st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA: ADDETTO/A TUTTOFARE NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Ristorante/bar in zona montana nel comune di Maccagno cerca 1 ADDETTO AI SERVIZI BAR E RISTORANTE per la stagione estiva .Si offre contratto part time dal mese di aprile. Richiesta disponibilità a lavorare nei fine settimana.Rif.13402 st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: PORTINAIO/A

Condominio di Luino cerca un PORTINAIO/A addetto/a alla vigilanza, custodia e pulizia dell”edificio nei giorni feriali con orario pomeridiano. Si offre alloggio e contratto part time con periodo iniziale di tre mesi .E” richiesta serietà, affidabilità e precisione nel lavoro. Rif.13399st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CISLAGO: ADDETTA/O PULIZIE PART-TIME

Impresa di pulizie di Canegrate cerca per sede operativa a Cislago 1 ADDETTA/O PULIZIE. Requisiti richiesti: preferibile automunita, minima esperienza. Si offre tempo determinato 3 mesi prorogabili, part-time dalle ore 16.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13475)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATA/O CONTABILE

Associazione di categoria di Saronno cerca 1 CONTABILE. requisiti richiesti: esperienza nella gestione della contabilità semplificata/ordinaria, adempimenti fiscali vari, dichiarativi, diploma ragioneria o similare, office. Contratto da valutare in base all’esperienza, tempo pieno, flessibilità in entrata ed in uscita. (Rif. 13461)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MAGNAGO: TESSITORE/TRICE

Azienda tessile di Magnago cerca 1 TESSITORE/TRICE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella gestione dei telai, verifica e sistemazione rotture fili e sostituzione rocche, disponibilità ai 2 turni (6-13.30/13.30-21).

Si offre tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione ad indeterminato. (Rif. 13460)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

MOZZATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE

Azienda di Mozzate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE. La risorsa si occuperà di fatturazione attiva e passiva,fatturazione movimenti bancari,pagamento fatture fornitori,scadenze fiscali,registrazione pagamenti su registro prima nota. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza; automunita; ottima conoscenza pacchetto office. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/part-time di un anno con scopo assunzione, dal lun al ven dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il sab dalle ore 9 alle 13. (Rif. 13450L)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTA/O PULIZIE

Impresa di servizi di Caltanissetta cerca per Saronno 1 ADDETTA/O PULIZIE. La risorsa si occuperà della pulizia della caserma dei Carabinieri di Saronno. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza; automunito/a. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/part-time di 3 mesi ( 6 ore settimanali dal lun al ven), con possibile stabilizzazione. (Rif.13435L)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: TIROCINIO come IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Studio professionale di Caronno Pertusella offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La risorsa svolgerà attività di segreteria, contabilità generale, predisposizione dichiarazioni fiscali. Requisiti richiesti: diploma o laurea triennale; buona conoscenza lingua inglese; buona conoscenza pacchetto office; residenza limitrofa al luogo di lavoro. Si offre tirocinio/full-time con rimborso spese dal lun- ven dalle ore 9/13 – 14/18. Rif.13424L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: CAMERIERA/E

Trattoria di Saronno cerca 1 CAMERIERA/E. La risorsa si occuperà di servire ai tavoli, riassettare la sala dopo il servizio. Requisiti richiesti: preferibile esperienza; residenza a Saronno o limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato, giornata (martedì e giovedì dalle ore 12.30 alle 16 + disponibilità a giornate aggiuntive secondo esigenze). Rif.13423L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: FRESATORE CNC

Azienda meccanica di Saronno cerca 1 FRESATORE CNC. Requisiti richiesti: preferibile esperienza; diploma professionale; automunito; attitudine al lavoro di squadra; voglia di imparare; buoni rapporti umani; residenza limitrofa al comune id Saronno (entro 20 km). Si offre contratto di lavoro da concordare in base all”esperienza ma con intento di trasformazione a tempo indeterminato; full-time (8/12 – 13.30/17.30).

[Rif. 13406L]

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

CAIRATE: ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

Azienda di Cairate cerca 1 ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE. Requisiti richiesti: indispensabile disponibilità ai 3 turni, preferibile esperienza oppure seria volontà ad imparare. Si offre tempo determinato 6/8 mesi prorogabili. (Rif. 13443)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: QUADRISTA CON ESPERIENZA

Azienda di Venegono Inferiore, operante nell’ambito dell’automazione industriale, cerca 1 QUADRISTA. La risorsa dovrà eseguire il cablaggio quadri in sede ed anche presso aziende clienti. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza, diploma tecnico, pat B, disponibilità a trasferte. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13434)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: CABLATORE/TRICE

Azienda di Venegono Inferiore, operante nell’ambito dell’automazione industriale, cerca 1 CABLATORE/TRICE. La risorsa dovrà eseguire il cablaggio quadri ed installazioni bordo macchina. Requisiti richiesti: gradita esperienza, diploma tecnico, pat B. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13433)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: APPRENDISTA CABLATORE/TRICE

Azienda di Venegono Inferiore, operante nell’ambito dell’automazione industriale, cerca 1 APPRENDISTA CABLATORE/TRICE. La risorsa imparerà ad eseguire il cablaggio quadri, installazioni bordo macchina, produzione cavi speciali, saldatura a stagno. Requisiti richiesti: buona volontà ad apprendere il lavoro, età compatibile con contratto d”apprendistato. Si offre contratto d’apprendistato, giornata.(Rif. 13432)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

COGLIATE: IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Azienda di Cogliate cerca 1 IMPIEGATA/O COMMERCIALE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in ambito commerciale, diploma, buono francese, office, residenza nelle vicinanze della sede operativa, automunito/a. La risorsa si occuperà dei clienti, acquisizione ordini, gestione traffico dei mezzi e viaggi. Si offre tempo indeterminato, tempo pieno. (Rif.13431)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

COGLIATE: AUTISTA PAT CE

Società di Cogliate, operante nell”ambito della logistica e trasporti cerca, 1 AUTISTA PAT C/E. La risorsa si occuperà del carico/scarico merce in magazzino e del trasporto/ritiro merci. Requisiti richiesti: indispensabile pat. C/E, preferibile esperienza. Si offre tempo indeterminato. (Rif.13430)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

COGLIATE: APPRENDISTA IMPIEGATA/OI AMMINISTRATIVA/O

Azienda di Cogliate cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: diploma, office, indispensabile età compatibile con apprendistato, pat B, residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre contratto di apprendistato, tempo pieno. (Rif. 13429)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA

Azienda operante nel settore automotive di Tradate cerca 1 ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA. La risorsa si occuperà del contatto e gestione fornitori e terzisti italiani ed esteri, ricerca di nuovi fornitori, gestione offerte , negoziazione prezzi, analisi dei fabbisogni di approvvigionamento per elaborazione di piani di acquisto e di produzione, inserimento ed invio ordini, monitoraggio stato di avanzamento, emissione DDT, pratiche di spedizione, registrazione bolle di ingresso materiale, gestione magazzino delle materie prime e prodotti finiti, supporto operativo in occasione di fiere o eventi. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza minimo 5 anni, diploma linguistico, office, fluente inglese capacità di lettura disegni tecnici, competenze informatiche per editing e rendering di disegni 2D, buone doti comunicative, pat. b, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Contratto di lavoro e inquadramento da definirsi in sede di colloquio. (Rif. 13422)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: OPERATORI/TRICI SOCIALI

Cooperativa sociale, per sede di Venegono Superiore, cerca 1 OPERATORE/TRICE SOCIALE. La risorsa si occuperà di condurre colloqui individuali e collettivi con i migranti ospiti presso la struttura, dovrà monitorare e sostenere coloro che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, compilare report giornalieri e settimanali, progettare attività di formazione per adulti, collaborare attivamente con i servizi del territorio. Requisiti richiesti: gradita minima esperienza, laurea sociologia, psicologia, giurisprudenza, relazioni internazionali, antropologia scienze politiche/educazione/sociali; office conoscenza di almeno una delle seguenti lingue: inglese, francese, araba, urdu, bengalese. Si offre tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, giornata 5 gg. alle settimana. (Rif. 13420)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: AUTISTA AUTOBUS

Società di noleggio automezzi di Tradate cerca 1 AUTISTA AUTOBUS. Requisiti richiesti: esperienza, pat D + CQC in corso di validità. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 13419)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: IMPIEGATO/A ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ TIROCINIO

Azienda di Tradate offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’. La risorsa imparerà a gestire il controllo qualitativo dei pezzi di produzione con l’ausilio di strumenti di misura (calibri-micrometri) e macchine automatiche di misurazione (OGP-KEYENCE). Requisiti richiesti: diploma tecnico, discreto inglese, office, posta elettronica, automunito/a. Si offre tirocinio di 6 mesi. giornata. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 13409)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LOCATE VARESINO: OPERAIO/A IDRAULICO

Azienda di Locate Varesino cerca 1 OPERAIO/A IDRAULICO. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza pregressa, pat. B. Si offre tempo determinato 3 mesi prorogabili. (Rif. 13397)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LOCATE VARESINO: APPRENDISTA IDRAULICO

Azienda di Locate Varesino cerca 1 APPRENDISTA IDRAULICO. Requisiti richiesti: indispensabile buona volontà ad apprendere il mestiere, età compatibile con contratto di apprendistato, pat. B. Si offre apprendistato. (Rif. 13396)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: IDRAULICI DI CANTIERI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 IDRAULICI di cantieri. Requisiti richiesti: esperienza maturata presso cantieri pubblici, disponibilità ad eventuali trasferte, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio. Si offre tempo determinato 8/9 mesi prorogabili. (Rif. 13319)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: ESCAVATORISTI DI CANTIERI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 ESCAVATORISTI di cantieri. Requisiti richiesti: esperienza maturata presso cantieri pubblici, disponibilità ad eventuali trasferte, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio. Si offre tempo determinato 8/9 mesi prorogabili. (Rif. 13315)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: ELETTRICISTI DI CANTIERI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 ELETTRICISTI di cantieri. Requisiti richiesti: esperienza maturata presso cantieri pubblici, disponibilità ad eventuali trasferte, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 8/9 mesi prorogabili. (Rif. 13314)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

MALNATE: APPRENDISTA SERIGRAFA/O

Artigiano metalmeccanico di Malnate cerca 1 APPRENDISTA SERIGRAFA/O. Disponibilità ad apprendere il mestiere di serigrafia, tampografia in impresa artigiana; indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda. Orario: tempo pieno da lunedì a venerdì. Contratto: apprendistato. (RIF. 13476 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CUASSO AL MONTE: IMPIEGATO/A

Per Azienda di Cuasso al Monte, siamo alla ricerca di n.1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE AMMINISTRATIVO/a.La figura selezionata saràm adibita alla predisposizione di fatture, bolle, rapporti con i clienti e gestione delle telefonate. Preferibile esperienza nelal mansione.Si offre un contrattro di lavoro a tempo determinato, finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato, full time dalle 07:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 (Rif.13471 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CUASSO AL MONTE: ESCAVATORISTA

Per Azienda di Cuasso al Monte, siamo alla ricerca di n.1 ESCAVATORISTA. Necessaria esperienza nella mansione. Si offre un contrattro di lavoro a tempo determinato, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, full time dalle 07:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 (Rif.13470 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORNAGO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Per azienda di Mornago siamo alla ricerca di n.1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: sperienza pregressa in ruoli amministrativi,buona padronanza del pacchetto office e buona conoscenza della lingua inglese.Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato-full time dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 16:30. (Rif.13469 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: ADDETTA/O ALLA TAMPOGRAFIA

Artigiano metalmeccanico cerca 1 ADDETTA/O ALLA TAMPOGRAFIA. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nel settore artigiano come tampografo/a e serigrafo/a per attività di verniciatura flaconi diverse dimensioni; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda. Orario: tempo pieno giornata da lunedì a venerdì; Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13463 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: SALDATORE

Per Azienda operante nel settore della metalmeccanica sita ad Arcisate siamo alla ricerca di n.1 SALDATORE. La figura selezionata dovrà aver maturato pregressa esperienza nella mansione ed in particolar modo saper saldare a mig-filo. Preferibile residenza nella zona limitrofa alla sede dell’attività (max. raggio di 10/15 Km). Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi.Orario di lavoro dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. (RIF.13457 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OSS O ASA

Residenza sanitaria assistenziale in zona Varese ricerca n. 5 OPERATORI SOCIOSANITARIO O OPERATORI SOCIOASSISTENZIALI. Sono richieste: qualifica OSS o ASA, possesso patente B e uso del proprio mezzo, esperienza pregressa nella mansione e domicilio nei comuni limitrofi. L”orario di lavoro si sviluppa su 6 giorni lavorativi (con giorno di riposo a scorrimento) e su 3 turni: 7-14 / 14-21 / 21-7. Contratto di lavoro: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13437-BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

DAVERIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Per attività commerciale sita a Daverio stiamo cercando n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE Requisiti: esperienza minima nella stessa mansione, domicilio nelle vicinanze. Contratto ed orari: si chiede disponibilità per il turno della mattina, dalle 06:00 alle 09:00, 6 giorni su 7. Contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif.13428 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE ACCOGLIENZA

Cooperativa di accoglienza migranti di Varese cerca 1 OPERATORE/TRICE ACCOGLIENZA. L”attività prevede la supervisione delle condizioni igieniche della struttura, erogazione beni primari e porzionamento pasti; requisiti: conoscere almeno una lingua straniera; buona conoscenza pc; possesso patente B; disponibilità al lavoro su turni anche notturni (1 notte a settimana). Orario: tempo pieno 40 ore settimanali. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13425 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORNAGO: CONTABILE FINO AL BILANCIO

Azienda di autotrasporti di Mornago cerca 1 CONTABILE FINO AL BILANCIO. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella contabilità ordinaria fino alle scritture di rettifica; automuniti; Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato (RIF. 13421 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORNAGO: ELETTRONICO/A SENZA ESPERIENZA

Azienda di assemblaggio componenti elettronici di Mornago cerca 1 ELETTRONICO/A SENZA ESPERIENZA. Indispensabile possesso titolo in campo elettronico per attività di riparazione e collaudo schede elettroniche; formazione in azienda; automuniti; Orario: tempo pieno a giornata dal lunedì al venerdì; Contratto: tempo determinato 3 mesi iniziali. (Rif. 13416 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GALLIATE LOMBARDO: SERRAMENTISTA

Per Azienda di Varese e con sede di lavoro a Galliate Lombardo siamo alla ricerca di n.1 SERRAMENTISTA. La figura selezionata sarà adibita alla posa e riparazione di serramenti in legno, pvc ed alluminio. Preferibile esperienza nella stessa mansione e/o in mansioni attinenti. Necessario possesso della patente B. Capacità nell”utilizzo di trapano, avvitatore, seghetto, silicone ecc. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. possibilità anche di APPRENDISTATO(Rif.13390 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICI APPRENDISTI

Azienda con sede a Varese è alla ricerca di 2 APPRENDISTI IDRAULICI. Le figure selezionate si occuperanno di affiancare le figure più esperte nello svolgimento delle seguenti attività: installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idrotermosanitari presso i clienti. Requisiti: essere automuniti e residenti a Varese e provincia o Como e provincia. Gradito, ma non indispensabile, titolo di studio in linea. Non necessario diploma. Le risorse ideali sono proattive ed hanno voglia di imparare la professione. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00, eccezionalmente il sabato. Richiesta disponibilità a piccole trasferte tra Lombardia e Piemonte. (RIF. 13384 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

MALNATE: PARRUCCHIERE/A

Salone di parrucchieri cerca 1 PARRUCCHIERE/A. Richiesta esperienza nel taglio donna.

Luogo di lavoro: Malnate. Orario di lavoro: tempo pieno, da martedì a sabato (chiusura domenica e lunedì). Contratto: tempo determinato 6 mesi, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

(RIF. 13257 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: CONTABILE

Azienda operante nel settore terziario e con sede di lavoro a Varese è alla ricerca di n.1 CONTABILE CON ESPERIENZA. La figura selezionata sarà adibita alla gestione del protocollo, prima nota, bilancio e gestione della corrispondenza in entrata e in uscita. Indispensabile esperienza nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. Rif. 13358 DB

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: STAMPATORE/TRICE A CALDO CON ESPERIENZA

Azienda di cartotecnica di Brunello cerca 1 STAMPATORE/TRICE A CALDO CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno sei mesi nella stessa mansione; capacità di gestire autonomamente la macchina per stampa a caldo; inserimento dati a PC; residenza in Provincia di Varese; automuniti/e. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif.13325 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A IMBUSTATORE DI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO

Azienda del settore tessile, con sede a Saronno, ricerca 1 ADDETTO/A IMBUSTATORE DI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, da adibire all’etichettatura manuale, imbustamento e sistemazione del prodotto nelle scatole. Richiesta buona manualità. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto part time di 21h settimanali, con orario da definire in sede di colloquio, della durata di 6 mesi (Rif. MD 13462)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

FERNO: ADDETTO/A VENDITE

Società specializzata nella vendita di prodotti di elettronica di consumo seleziona per il proprio “store” di Malpensa (Ferno) 1 ADDETTO/A VENDITE. La persona selezionata si occuperà di accoglienza e assistenza alla clientela, di allestimento scaffali, di registrazione operazioni di cassa. Richiesta esperienza in ambito di vendita al pubblico, possesso diploma di scuola superiore, doti relazionali, buona conoscenza strumenti informatici. Gradita conoscenza anche basica della lingua inglese. Necessaria patente B ed auto. Orario su turni, da lunedì a domenica, con schema orario part-time 30 ore settimanali (riducibile a 21 ore, secondo esigenze del candidato.). Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di stabilizzazione successiva. (Rif. SI 13456)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A GENERICO

Azienda nel settore metalmeccanico ricerca, per la sede di Gallarate, 1 IMPIEGATO/A GENERICO. La persona, in supporto allo staff amministrativo, si occuperà di archiviazione documenti (cartacea e digitale), inserimento di dati e ordini. Titolo di studio richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del pacchetto office (in particolare Excel) e utilizzo di posta elettronica. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario part time di 21h settimanali da lunedì a venerdì con distribuzione oraria da decidere in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi. (Rif MD 13453)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di multiservizi, per la zona di Saronno, cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La persona si occuperà, all’interno di un istituto scolastico, della pulizia di spazi adibiti ad aule e servizi e della tenuta in ordine di aree comuni. Preferibile possesso patente B ed esperienza in ambito pulizie. Orario di lavoro: Part-Time 21 ore settimanali, dalle 11.30 alle 16.00 oppure dalle 16.00 alle 20.00. Assunzione a tempo determinato di 9 mesi (Rif. MD 13398)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GAVIRATE: AIUTO COMMESSO/A

Azienda di commercio nel settore di vendita al dettaglio di orologi, argenteria e gioielleria seleziona, per il Punto Vendita di Gavirate, 1 AIUTO COMMESSO/A. La persona si occuperà di accoglienza e assistenza alla clientela, riassortimento della merce e delle vetrine, supporto alle operazioni di cassa e attività ordinarie del Punto Vendita. Richiesto diploma di scuola superiore, predisposizione al contatto con il pubblico e flessibilità. Orario previsto part time di 21 ore settimanali distribuite su turni da lunedì a domenica (particolari esigenze dei candidati verranno prese in considerazione durante il colloquio). Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi. (Rif. MD 13395)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: AIUTO PIZZAIOLO

Azienda nel settore della ristorazione, per la propria sede di Varese, ricerca 1 AIUTO PIZZAIOLO. La persona si occuperà di preparazione degli ingredienti, condimento delle pizze, pulizia e riordino della postazione. Preferibile esperienza nella mansione e nell’uso del forno di cottura. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario previsto part time di 20 – 25 ore settimanali, con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 8 mesi. (Rif. MD 13394)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: IMPIEGATO/A CONTABILE

Società operante nel settore della logistica ricerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE, che si occupi di attività di contabilità generale, unitamente ad attività amministrative e segretariali a supporto al reparto amministrazione ove sarà inserito/a.Si cercano candidati in possesso di diploma di tipo amministrativo e/o laurea, con ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare di Excel), ed esperienza in ambito amministrativo e/o contabile. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario a tempo pieno oppure part-time di 25 ore settimanali, in base al profilo dei candidati. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13387)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A PULIZIE / “TUTTOFARE”

Concessionaria auto di Varese ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE / “TUTTOFARE”. Attività previste: pulizie piazzale interno e parti comuni, preparazione e lucidatura autovetture, sistemazioni materiali di consumo e supporto ai colleghi di officina. Orario di lavoro: tempo parziale o tempo pieno, secondo disponibilità del candidato prescelto. Assunzione a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 13386)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE

Azienda del settore terziario operante in ambito alimentare, con sede a Caronno Pertusella, seleziona 1 ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE. La persona si occuperà di inserimento ordini dei clienti tramite gestionale Sap e si rapporterà con i referenti del dipartimento “Acquisti” dei clienti stessi per la verifica dello stato degli ordini e la gestione di eventuali problematiche. Si ricercano persone diplomate, con buona padronanza degli strumenti informatici ed in particolare di Excel, autonomia e capacità di risoluzione dei problemi. Il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario a tempo pieno o part-time, a seconda delle esigenze del candidato. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13377)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA – AEROPORTO: ADDETTO/A DESK NOLEGGIO

Società di noleggio auto ricerca per la propria sede di Malpensa Aeroporto 1 ADDETTO/A DESK NOLEGGIO. La persona prescelta si occuperà di accogliere i clienti al desk, di illustrare il funzionamento del servizio, di registrare i contratti di noleggio e i preventivi, e gestirà email e telefonate in entrata. Si richiede esperienza a contatto con il pubblico e/o di vendita, possesso di diploma di scuola superiore, buona padronanza strumenti informatici e conoscenza della lingua inglese (livello B1). Necessari patente B ed auto. Orario su turni (no orario notturno), da lunedì a domenica, con monte ore part-time oppure full-time, secondo esigenze del lavoratore. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 7 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 13356)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio tramite Pos, illustrare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica, in fascia oraria compresa fra le 11,00 e le 21,00. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13251)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BESNATE: ADDETTO/A CONTABILITA’

Azienda metalmeccanica di Besnate seleziona 1 ADDETTO/A CONTABILITA’. Si ricercano candidati in possesso di diploma superiore o laurea in ambito amministrativo, con buona padronanza del pacchetto Office (Excel, in particolare), e con esperienza, anche minima, in ambito amministrativo e/o contabile. Gradita conoscenza anche basica della lingua inglese. La persona prescelta si occuperà inizialmente di archiviazione documenti e di data entry, e, successivamente, di registrazione bolle, fatture e di attività amministrative varie. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario part-time, 21 ore settimanali (Lunedì e Martedì: 8,00-12,30// Mercoledì- Venerdì: 8,00-12,00). Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. SI 13209)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it