Un pomeriggio in compagnia del Lions Club Luino per sostenere l’OPAAR di Germignaga

E’ stato un bel pomeriggio quello trascorso domenica 26 maggio dai sessanta partecipanti al primo torneo di burraco solidale promosso dal Lions Club Luino in collaborazione con Parco Hussy APS .

La giornata soleggiata ha contribuito a dare ancora maggior risalto alla splendida Villa Hussy – ex Villa Flores che si è aperta per offrire le sue sale come sedi del torneo. Nell’intervallo, tra le prime tre mani di gioco e l’ultima, durante le quali i numerosi giocatori, provenienti anche dai comuni limitrofi, sotto la conduzione esperta e la supervisione dell’arbitro Daniele Scalfi, si sono sfidati, è stato offerto un ricco buffet, preparato ed allestito da un gruppo di volontarie, non solo Lions, molto apprezzato da tutti i presenti. Non sono poi mancate le premiazioni: originali i premi assegnati alle sei coppie meglio classificate, e all’ultima un simbolico riconoscimento in vista delle future competizioni.

Il ricavato di questa giornata andrà, unitamente alle altre donazioni che il Lions Club Luino ha raccolto durante questa annata lionistica, a favore dell’OPAAR di Germignaga, per l’acquisto di una nuova autovettura indispensabile per il servizio di accompagnamento degli anziani del territorio a visite e terapie.

«Un grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la migliore riuscita dell’evento: al “Gruppo Signore Lions” che ha supportato l’iniziativa, al Parco Hussy APS per averci ospitati ed aver contribuito in parte al rinfresco, alle socie Lions che hanno generosamente messo a disposizione beni da destinare ai premi, alla fiorista Antonella Caretti di Germignaga per averci donato alcune piantine e al Gruppo Podistico Alto Verbano – Germignaga per il prestito di alcuni tavolini – commentano dal Lions Club Luino -. Il risultato ottenuto, grazie alla sinergia operativa delle diverse componenti, conferma ancora una volta che se c’è la volontà si possono organizzare tante cose a sostegno di chi si trova, per diverse ragioni, in difficoltà e ci sprona nel proporre e sostenere nuove iniziative».