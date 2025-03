Famiglie a Teatro a Germignaga: appuntamento con “Messieur, che figura!”

Lo spettacolo è gratuito per i bambini residenti nei comuni di Germignaga, Brezzo di Bedero e Castelveccana

Salti mortali, ritmo e prodezze per una domenica pomeriggio da passare tutti insieme, con quel divertimento e quella poesia che non hanno età: questo è il coinvolgente “Messieur, che figura” in scena domenica 30 marzo alle ore 16.00 al Teatro Italia di Germignaga .

Con Ruben Manenti e Alessandro Rigoletti per la regia di Tiziana Barbiero , Teatro Tascabile di Bergamo-Accademia delle Forme Sceniche

Grazie alla collaborazione con le amministrazioni che contribuiscono a rendere possibile il progetto educativo, sociale e culturale del Teatro Italia, lo spettacolo è gratuito per i bambini residenti nei comuni di Germignaga, Brezzo di Bedero e Castelveccana .