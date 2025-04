Autosoft Multimedia ospita i diplomandi dell’ISIS “Carlo Volontè” tra lavoro, programmazione software e informatica

Il 2 e 3 aprile 2025 gli uffici di Autosoft Multimedia (in via Verdi 83 e 87 a Germignaga) hanno aperto le porte agli studenti delle due classi quinte dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni dell’Istituto ISIS “Carlo Volontè”.

Nell’arco di due mattine i ragazzi, accompagnati dal referente PCTO, il professor Marco Santaromita e dai professori Franzetti e Commisso, hanno conosciuto da vicino la realtà produttiva di Autosoft Multimedia. Gli studenti hanno visitato i reparti di entrambi gli stabilimenti in cui si creano software, libri per le patenti e simulatori di guida, accompagnati da “ciceroni” d’eccezione: i due fondatori di Autosoft Multimedia (Daniele Filippi ed Eric Bastioli) e i colleghi e le colleghe senior e junior che hanno raccontato ai ragazzi quali sono le conoscenze, le competenze e le abilità richieste in un contesto lavorativo come quello informatico.

Notevole interesse hanno suscitato i vari modelli di simulatori di guida: autovettura, autocarro e la nuova versione che misura le “forze residue” per la valutazione della capacità alla guida di persone disabili o in riabilitazione dopo un incidente stradale. Nella seconda parte della mattina i ragazzi sono entrati “nel vivo” della programmazione. Prima hanno seguito un breve intervento (che molti di loro hanno definito “illuminante e molto interessante”) del Direttore Ricerca e Sviluppo di Autosoft Multimedia, Eric Bastioli. Il Dott. Bastioli ha parlato di strutture dati e algoritmi. Ha invitato i ragazzi a ragionare sull’importanza di programmare in modo efficiente, efficace e veloce, senza trascurare la conoscenza di alcune grandi figure di matematici e scienziati del passato che hanno elaborato algoritmi ancora oggi utilizzati nella moderna scrittura del software.

Dopo la teoria, gli studenti sono passati alla pratica e hanno aƯrontato alcuni problemi di programmazione. Guidati da una squadra di giovani sviluppatori di Autosoft Multimedia, si sono cimentati in una “coding jam”: divisi in gruppi di lavoro hanno dovuto trovare e risolvere “bug” (cioè, errori) nel funzionamento di alcune applicazioni, scoprendo quanto può essere complesso e laborioso ottimizzare il “codice” alla base di un software.

Durante l’attività di laboratorio i ragazzi hanno apprezzato il potersi mettere in gioco, il lavoro di gruppo per la risoluzione di problemi e la possibilità di svolgere attività che, anche se impegnative, hanno dato l’occasione di approfondire linguaggi di programmazione già trattati a scuola.

Infine, gli studenti hanno ascoltato l’esperienza di 3 ragazzi (Sofia, Marco e Riccardo) che l’anno scorso sono stati selezionati da Autosoft Multimedia per frequentare il corso biennale di Web developer presso ITS INCOM ACADEMY e che, già al termine di questo primo anno di ITS, verranno inseriti nell’organico di Autosoft Multimedia come tirocinanti programmatori. A questo proposito, Autosoft Multimedia ha deciso di riproporre il progetto con ITS INCOM e nel mese di luglio 2025, aprirà le selezioni per 3 posti al corso di Web developer (in partenza da settembre/ottobre 2025) che prevede tirocinio aziendale e possibile inserimento lavorativo presso Autosoft Multimedia.

Con questa esperienza i futuri diplomandi dell’ISIS hanno visto da vicino come funziona una azienda, quali sono le complessità e le interrelazioni tra i vari reparti e hanno toccato con mano le numerose sfaccettature, potenzialità e opportunità che il settore dell’informatica può offrire.