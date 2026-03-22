Luino e Germignaga, al via il concorso internazionale su pace e nonviolenza 2026
Prevista la pubblicazione delle opere selezionate e una cerimonia finale a Germignaga nel mese di novembre all’interno del Forum della Pace
È stato pubblicato il bando della 22ª edizione del concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace e di Nonviolenza Attiva 2026”, promosso dall’Associazione Costruttori di Pace e Nonviolenza Attiva ODV insieme alla Casa editrice Costruttori di Pace. Un’iniziativa che coinvolge il territorio del Verbano e si apre a partecipanti da tutta Italia e dall’estero.
Un concorso aperto a tutti
Il concorso è rivolto a chiunque voglia mettersi alla prova con elaborati dedicati ai temi della pace e della nonviolenza attiva. È possibile partecipare con poesie, racconti brevi, vignette e disegni, anche in vernacolo (con traduzione in italiano), fino a un massimo di due opere per categoria
Le opere dovranno essere inviate entro il 10 ottobre 2026, sia in formato cartaceo sia via email.
Premi e pubblicazione
Le migliori opere saranno raccolte in un volume edito dalla Casa editrice Costruttori di Pace. In particolare, verranno selezionate le prime 24 poesie, 6 racconti, 8 vignette e 8 disegni.
Sono previsti premi per ogni categoria, con targhe e pergamene assegnate in collaborazione con enti e realtà del territorio, oltre a riconoscimenti speciali dedicati a scuole, oratori e partecipanti di diverse fasce d’età.
La premiazione è in programma sabato 14 novembre 2026 a Germignaga, nell’ambito del Forum della Pace e della Nonviolenza Attiva.
Come partecipare
La quota di iscrizione è di 10 euro per poesie, vignette e disegni e di 20 euro per i racconti, con agevolazioni per case di riposo e partecipazione gratuita per scuole e oratori entro determinati limiti. Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili nel bando ufficiale.
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