Luino e Germignaga, al via il concorso internazionale su pace e nonviolenza 2026

È stato pubblicato il bando della 22ª edizione del concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace e di Nonviolenza Attiva 2026”, promosso dall’Associazione Costruttori di Pace e Nonviolenza Attiva ODV insieme alla Casa editrice Costruttori di Pace. Un’iniziativa che coinvolge il territorio del Verbano e si apre a partecipanti da tutta Italia e dall’estero.

Un concorso aperto a tutti

Il concorso è rivolto a chiunque voglia mettersi alla prova con elaborati dedicati ai temi della pace e della nonviolenza attiva. È possibile partecipare con poesie, racconti brevi, vignette e disegni, anche in vernacolo (con traduzione in italiano), fino a un massimo di due opere per categoria

Le opere dovranno essere inviate entro il 10 ottobre 2026, sia in formato cartaceo sia via email.

Premi e pubblicazione

Le migliori opere saranno raccolte in un volume edito dalla Casa editrice Costruttori di Pace. In particolare, verranno selezionate le prime 24 poesie, 6 racconti, 8 vignette e 8 disegni.

Sono previsti premi per ogni categoria, con targhe e pergamene assegnate in collaborazione con enti e realtà del territorio, oltre a riconoscimenti speciali dedicati a scuole, oratori e partecipanti di diverse fasce d’età.

La premiazione è in programma sabato 14 novembre 2026 a Germignaga, nell’ambito del Forum della Pace e della Nonviolenza Attiva.

Come partecipare

La quota di iscrizione è di 10 euro per poesie, vignette e disegni e di 20 euro per i racconti, con agevolazioni per case di riposo e partecipazione gratuita per scuole e oratori entro determinati limiti. Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili nel bando ufficiale.