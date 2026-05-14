Fiamme nella notte a Germignaga: incendio all’ex setificio Stehli

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Germignaga, dove un incendio è divampato all’interno dello storico ex setificio Stehli. L’allarme è scattato intorno all’una del mattino di giovedì 14 maggio in via Huber, quando le fiamme hanno iniziato a divorare vecchi arredi e materiali di risulta accumulati nella struttura, ormai dismessa da anni.

Galleria fotografica Incendio all’ex setificio Stehli di Germignaga 3 di 3

L’intervento e il crollo della pavimentazione

Le squadre di soccorso, giunte prontamente sul posto, hanno lavorato diverse ore per domare il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente nel vasto complesso industriale. Una volta spente le fiamme, le operazioni si sono concentrate sulla bonifica e sulla messa in sicurezza dei locali. Particolare attenzione è stata rivolta alla pavimentazione dell’edificio: essendo realizzata in legno, la struttura è stata pesantemente intaccata dal calore e dal fuoco, subendo danni strutturali che ne hanno causato il parziale collasso.

Cause da accertare

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono rilevanti. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse solo intorno alle ore 8:00 di mattina. Restano ancora da accertare le cause che hanno innescato la scintilla iniziale all’interno dell’ex fabbrica; al momento nessuna ipotesi è esclusa e sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La fabbrica dismessa si trova alle porte di Germignaga provenendo dalla statale della Valcuvia ad un passo dall’ingresso a Luino. Immobile in condizioni di abbandono, non nuovo ad episodi di degrado legato alla presenza di senzatetto e persone che oltre a cercare un riparo temporaneo sovente consumano sostanze stupefacenti nei paraggi. L’immobile è inagibile.