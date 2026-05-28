Ragazzo accoltellato al collo nella notte a Germignaga

Ci sarebbe un litigio fra due ragazzi al centro dell’accoltellamento avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì, a Germignaga.

Da quello che è stato possibile ricostruire le forze dell’ordine intervenute sul posto – militari della stazione di Luino – si sarebbe trattato di una coltellata scaturita da un bisticcio fra due ragazzi cittadini italiani di un’età inferiore ai trent’anni avvenuto nella centralissima piazza XX Settembre nel paese sulle coste del Lago Maggiore alle porte di Luino. Il fatto è avvenuto nella tarda serata, da poco passate le 22.30.

Da quanto emerge, durante la discussione i due ragazzi sarebbero passati rapidamente dalle parole alle mani e uno dei due ha colpito l’altro al collo con una lama. Non si tratta di una ferita grave, risultata guaribile in sette giorni ma che ha dovuto venir curata al pronto soccorso raggiunto in autonomia dal ferito.

La posizione dell’accoltellatore è al vaglio: quanto avvenuto si inquadra come il reato di lesioni aggravate dall’uso di un oggetto atto ad offendere.