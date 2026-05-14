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Incidente a Germignaga, 34enne travolta e ferita nel centro storico

È successo in serata in via Baracca, a ridosso del ponte sul torrente San Giovanni

ambulanza notte

Una donna di 34 anni è rimasta ferita dopo esser stata investita da un veicolo a Germignaga, nella serata di oggi, giovedì 14 maggio 2026.

È avvenuto pochi minuti prima delle 19.30, in via Baracca, nel centro storico, a ridosso del ponticello della via sul torrente San Giovanni. Sul posto sono arrivati rapidamente automedica e ambulanza dal pronto soccorso di Luino.

La giovane donna è stata trasferita all’ospedale luinese in “codice giallo”, vale a dire con traumi o feriti di una certa rilevanza, ma non in immediato pericolo di vita.

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Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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