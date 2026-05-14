Incidente a Germignaga, 34enne travolta e ferita nel centro storico

Una donna di 34 anni è rimasta ferita dopo esser stata investita da un veicolo a Germignaga, nella serata di oggi, giovedì 14 maggio 2026.

È avvenuto pochi minuti prima delle 19.30, in via Baracca, nel centro storico, a ridosso del ponticello della via sul torrente San Giovanni. Sul posto sono arrivati rapidamente automedica e ambulanza dal pronto soccorso di Luino.

La giovane donna è stata trasferita all’ospedale luinese in “codice giallo”, vale a dire con traumi o feriti di una certa rilevanza, ma non in immediato pericolo di vita.