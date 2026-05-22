Germignaga
A Germignaga l’incontro “Val Grande, ultima wilderness delle Alpi”
Sabato 23 maggio l’iniziativa della sezione di Germignaga del Club Alpino Italiano alla sala dell’ex colonia elioterapica
23 Maggio 2026
La sezione di Germignaga del Club Alpino Italiano organizza sabato 23 maggio alle ore 21 una serata con proiezioni a cura della guida ufficiale del Parco Nazionale della Val Grande Tim Shaw, che si terrà presso la sala dell’ex colonia elioterapica di Germignaga, inizio ore 21 – ingresso libero
22 Maggio 2026