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Germignaga

A Germignaga l’incontro “Val Grande, ultima wilderness delle Alpi”

Sabato 23 maggio l’iniziativa della sezione di Germignaga del Club Alpino Italiano alla sala dell’ex colonia elioterapica

Traversata della Val Grande
Incontri

23 Maggio 2026

La sezione di Germignaga del Club Alpino Italiano organizza sabato 23 maggio alle ore 21 una serata con proiezioni a cura della guida ufficiale del Parco Nazionale della Val Grande Tim Shaw, che si terrà presso la sala dell’ex colonia elioterapica di Germignaga, inizio ore 21 – ingresso libero

22 Maggio 2026

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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