Inciviltà sulla riva: carcasse di pesce abbandonate al parco pubblico a Germignaga

Un allarme rientrato nel peggiore dei modi, quello scattato nel pomeriggio di oggi (9 marzo) per una presunta moria di pesci sulle rive del Verbano. La segnalazione di fauna ittica morta aveva fatto temere il peggio: un possibile inquinamento delle acque, ipotesi che ha subito messo in allerta cittadini e autorità.

Il sopralluogo del sindaco

Per verificare la gravità della situazione, il sindaco di Germignaga Marco Fazio si è recato personalmente sul posto per un sopralluogo congiunto insieme a Rolando Saccucci dell’ASD Pescatori Alto Verbano. Una volta sulla riva, però, lo scenario apparso agli occhi del primo cittadino non era quello di un disastro ambientale, bensì quello di un brutale atto di inciviltà.

La scoperta: carcasse e scarti di “sfilettatura”

Nessuna malattia o sversamento tossico: le acque del lago sono sane. A deturpare la riva, proprio di fronte a un parco pubblico frequentato da famiglie e bambini, sono stati i resti di numerosi coregoni. Secondo la ricostruzione, qualche pescatore – probabilmente dopo una battuta di pesca in barca – avrebbe utilizzato la spiaggia come banco di lavoro improvvisato per sfilettare il pescato, abbandonando poi le carcasse a terra invece di smaltirle correttamente.

Lo sfogo di Marco Fazio

Il sindaco non ha nascosto lo sdegno per l’accaduto: «Siamo andati a verificare la situazione dopo aver preallertato le autorità competenti, perché ci preoccupava l’ipotesi di un inquinamento. Invece si è trattato dell’intervento di qualche irresponsabile che ha pensato bene di sfilettare i pesci in spiaggia, lasciando i resti davanti al parco. Ogni commento è davvero superfluo».

L’area è stata segnalata per la pulizia e il ripristino del decoro, mentre resta l’amarezza per un gesto che danneggia l’immagine del litorale e il lavoro di chi tutela l’ecosistema del lago.

Cosa fare in questi casi?

Se avvisti pesci morti o rifiuti sospetti lungo le rive, non toccarli e contatta subito la Polizia Locale o le autorità comunali per consentire una verifica immediata, proprio come avvenuto oggi.