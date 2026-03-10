Al Teatro Italia di Germignaga lo spettacolo di Stefania Mariani

Bello sarebbe è uno spettacolo teatrale con musica dal vivo che intreccia narrazione e musica per dare voce a quattro storie di umanità coraggiosa

Sabato 14 marzo alle ore 21:00 torna sul palco del Teatro Italia di Germignaga Stefania Mariani attrice ed autrice svizzera che nei suoi lavori sa usare la narrazione teatrale per parlare direttamente ai nostri cuori ed allo stesso tempo trasmettere emozioni veicolando importanti messaggi.

Bello sarebbe è uno spettacolo teatrale con musica dal vivo che intreccia narrazione e musica per dare voce a quattro storie di umanità coraggiosa. Un invito a lasciarsi attraversare da parole che fanno bene, che alleggeriscono i pensieri e che aprono a nuove possibilità, un invito a guardare la gentilezza e la meraviglia come gesti quotidiani, necessari, possibili.

Al centro del racconto quattro parole chiave: Sogno, Cura, Bellezza, Coraggio che sono le parole guida che ispireranno le quattro storie narrate. Parole semplici, ma potenti, che si fanno teatro.

Le biografie scelte da Stefania Mariani si trasformano in corpo e voce, accompagnate dalle note del violino di Amanda Nesa, in un mosaico di vicende che attraversano la pittura, la letteratura, l’arte contemporanea e l’impegno civile. Beatrix Potter, illustratrice, scrittrice, naturalista e attivista ambientale, incarna il Coraggio di una donna che sfida le convenzioni del suo tempo, seguendo con determinazione la propria passione e il desiderio di autonomia. Giovanni Segantini, pittore apolide, scopre nell’arte la possibilità di una rinascita. La sua storia è un inno alla Cura dello sguardo: la capacità di osservare ciò che ci circonda fino a trasformarlo in incantamento. Non a caso, sulla sua lapide si legge: “Arte e Amore vincono il tempo”.

Maria Lai, artista sarda, con l’opera Legarsi alla montagna dà vita a un rito collettivo che coinvolge un’intera comunità. Un gesto di Bellezza che, nelle sue parole, rivela “la funzione essenziale dell’arte: imporre una tregua alle lotte degli uomini”. Domenico Lucano, sindaco di Riace, diventa simbolo di un’Italia solidale e accogliente. Attraverso lo sguardo della “Pignara”, l’albero della piazza, si racconta il Sogno di un’umanità capace di integrazione, rispetto e rinascita sociale.

Per Claudio Cadario e Lidia Eseleva, direttori artistici del Teatro Italia e della Compagnia Youkali, “il linguaggio teatrale di Stefania Mariani è riconoscibile e non assomiglia a nessun altro. Lavorando al limite fra il teatro e la clownerie, per i suoi spettacoli l`attrice e autrice svizzera ritrova metafore fresche, originali e espressive e usando la narrazione teatrale riesce a farci sentire come il nipote a cui la nonna sta raccontando una bella storia”. L’ultimo spettacolo della stagione serale sarà in aprile sabato 11 con “Alfonsina Strada” di Federica Molteni di Luna e Gnac uno spettacolo che narra la vita di una donna speciale.

in collaborazione con Comune di Germignaga

Si rinnova, infine, anche l’iniziativa del “biglietto sospeso” che permette al pubblico di acquistare e donare un biglietto a chi non può permetterselo, favorendo l’accesso alla cultura e la partecipazione condivisa.

BIGLIETTI*

Spettacoli: biglietto unico € 15

*ingresso con posti liberi non numerati

Info e prenotazioni: 339 129 1433 (dalle 12.00 alle 18:00) – email: direzioneyoukali@gmail.com

Ritiro biglietti presso il Teatro Italia dalle ore 18:30 il giorno dello spettacolo

Cinema Teatro Italia, Via G. Mameli n.20, Germignaga (VA)