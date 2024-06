Una domenica di basket al campo dell’oratorio di Galliate Lombardo

Il Comune di Galliate Lombardo, in collaborazione con Associazione Covo e Covo Unicorns, annuncia la prima edizione del Torneo di Basket “Galliate Basket Fest”, che si terrà domani, domenica 16 giugno 2024, presso il campo dell’oratorio di Galliate Lombardo.

L’evento si svolgerà in occasione delle celebrazioni per i Santi Gervaso e Protaso, patroni del comune.

L’iniziativa, dedicata a giocatori e giocatrici over 16, prevede una competizione a squadre miste (3vs3) e la gara del tiro da 3 punti. Pubblico e atleti potranno accedere al campo dalle 11.00 (inizio delle partite alle 11.30). Il torneo terminerà nel tardo pomeriggio con la cerimonia di premiazione.

I premi per le prime squadre classificate e per il vincitore/vincitrice del tiro da 3 punti sono messi a disposizione da alcune realtà del territorio, che hanno voluto sostenere l’iniziativa: Muccala, TD Group, Fattoria Gaggio, Le Pine, Gelateria GialloCrema.

Per pranzo sarà anche possibile accedere all’offerta gastronomica della sagra patronale, gestita dall’oratorio.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare dariodellanoce@gmail.com o chiamare il numero 347 3044924.