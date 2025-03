Città e territori del futuro, a Galliate Lombardo un nuovo incontro del ciclo “Uomo e Natura”

Appuntamento di marzo di “Uomo e Natura”, un ciclo di incontri, organizzato dal Comune di Galliate Lombardo, dedicato alla riflessione sul rapporto tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda.

Il prossimo appuntamento, in programma per giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare del Comune, vedrà la partecipazione di Agnese Rebaglio, Professoressa Associata in Design presso il Politecnico di Milano.

La Professoressa Rebaglio guiderà in un viaggio alla scoperta delle città e dei territori del futuro, esplorando le trasformazioni degli spazi che abitiamo e viviamo quotidianamente.

Ci si interrogherà sulla possibilità di progettare luoghi più accoglienti, innovativi, resilienti al cambiamento climatico e a misura di persona.

Un’occasione preziosa per riflettere sul nostro ruolo nella costruzione di un futuro sostenibile.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 351 5280248.