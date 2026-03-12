A Galliate Lombardo un incontro con il giornalista Eugenio Cau: come i nuovi media plasmano la nostra idea del mondo

Venerdì 20 marzo alle ore 20.45, nella Sala Consiliare di Galliate Lombardo, prosegue il ciclo di incontri “Uomo e Natura” con una serata dedicata al tema “Come i (nuovi) media formano la nostra idea del mondo”.

Ospite dell’incontro sarà Eugenio Cau, giornalista de Il Post e autore del podcast di esteri Globo, che guiderà il pubblico in una riflessione su come sta cambiando il modo in cui le notizie vengono prodotte, raccontate e soprattutto comprese.

In un’epoca in cui abbiamo accesso a una quantità di informazioni senza precedenti, il dibattito pubblico appare spesso più frammentato e polarizzato. Durante la serata si discuterà proprio di questo paradosso: più informazioni non significa necessariamente maggiore comprensione della realtà. Qual è oggi il ruolo dei media nel dare forma alla nostra percezione del mondo?

L’incontro offrirà l’occasione per riflettere sull’evoluzione del giornalismo, sui nuovi formati di racconto come podcast e newsletter e sui confini sempre più sfumati tra informazione, content creation e comunicazione.

L’iniziativa è gratuita e ad accesso libero.

Per informazioni: 351 5280248