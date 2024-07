A Gallarate il Centro Espressione Musicale Music Meeting: 29 Anni di Musica Insieme

Il Teatro delle Arti di Gallarate, situato in Via Don Minzoni, 5, sarà il palcoscenico di una serata straordinaria giovedì 4 luglio 2024, alle ore 20:30. L’evento, intitolato “Centro Espressione Musicale Music Meeting: 29 Anni di Musica Insieme”, celebra il ventinovesimo anno di attività del Centro Espressione Musicale (CEM) di Gallarate con un concerto che promette di essere molto di più di un semplice saggio di fine anno.

Con un biglietto d’ingresso di soli 5 euro, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza musicale a 360 gradi. La serata vedrà esibizioni di vari generi musicali, tra cui rock, pop, jazz, reggae, metal, hip-hop, rap, classica, folk, bossa nova e tango, riflettendo la filosofia inclusiva e variegata che ha caratterizzato i 29 anni di attività del CEM.

Il Centro Espressione Musicale di Gallarate non è solo una scuola di musica, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di musica di tutte le età. Nei suoi quasi sei lustri di attività, ha visto passare migliaia di studenti, offrendo corsi che spaziano tra i più disparati generi musicali. Inoltre, il CEM è noto per i suoi corsi avanzati e di specializzazione in musica moderna, che attirano allievi da varie regioni del Nord Italia.

Il direttore responsabile del centro, il musicista Max De Aloe, esprime con entusiasmo l’obiettivo del CEM: “La sfida che ci prefiggiamo ogni anno con i miei insegnanti è proprio quella di riuscire a trasformare la singola lezione di ogni allievo sul proprio strumento musicale in esperienza e capacità da convogliare successivamente nel suonare insieme ad altri. Realizzare musica insieme è una grandiosa forma di crescita. È un’esperienza magica. Lavoriamo per mesi in funzione di questo concerto e, la cosa più bella, è accertare che dopo anni questo appuntamento sia diventato un incontro importante per la musica per molti della provincia varesina.”

Max De Aloe sottolinea inoltre l’importanza di questo evento come momento di produzione e ascolto della musica, lontano dalle logiche dei talent show e dei concorsi. “Il nostro è un lavoro molto lontano dalle logiche dei talent show e dei concorsi e penso che chi ci segue da anni lo sappia apprezzare. La nostra attenzione alla Cultura è intesa come esperienza di crescita e condivisione e non come evento di spettacolarizzazione fine a se stesso.”

Invitiamo tutti gli appassionati di musica a partecipare a questa serata unica, per celebrare insieme 29 anni di successi, impegno e passione del Centro Espressione Musicale di Gallarate. Non mancate a questo evento speciale che promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.