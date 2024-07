A Ispra tre gite in bicicletta con agrigelato

Non perderti le nostre gite in bicicletta con agrigelato nel Parco della Quassa!

Segna le date: venerdì 26 luglio, venerdì 16 agosto e venerdì 6 settembre alle ore 17:00 con partenza dall’Infopoint di Ispra in via Verbano 208.

Si tratta di facili gite in bicicletta all’interno del Parco della Quassa. Pedalando all’aria aperta, godremo dei colori e dei profumi del lago; sarà inoltre possibile fare una breve tappa al piccolo Oratorio di Santa Maria al Monzeglio, scoprendone l’antica e affascinante storia, per poi finire in bellezza con una rinfrescante sosta presso l’Agricola Torbera di Ispra per gustare i loro deliziosi agrigelati.

Il percorso è facile e adatto a tutti. E’ possibile partecipare con bici propria oppure noleggiandola (anche E-bike) presso lo Infopoint con prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 di giovedì 25/07, di mercoledì 14/08 e di giovedì 5/09.

La prenotazione è obbligatoria ed è previsto contributo 5 € a persona per la passeggiata più il costo dell’agrigelato, pari a 3 €, e quello della bici a noleggio.

Puoi prenotare anche più comodamente anche ONLINE a questo link: bit.ly/Ispra2024

Per info e prenotazioni:

Infopoint Ispra – Via Verbano 208

infopoint@comune.ispra.va.it

+39 328 8377206