A Varese la grande pallacanestro giovanile europea con il “Torneo dell’Amicizia”

Saranno giorni di grande basket alla Italyum Arena di Masnago: venerdì 5 luglio inizieranno le gare del “Torneo dell’Amicizia”, un imperdibile appuntamento con la pallacanestro giovanile.

Protagonisti della tre giorni organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro con il supporto della Pallacanestro Varese saranno i ragazzi e le ragazze delle Nazionali U15 maschili e femminili di Italia, Francia, Spagna e Grecia.

Nella conferenza stampa di presentazione la parte del padrone di casa è toccata a Toto Bulgheroni, presidente della Pallacanestro Varese: «Come società siamo contenti e orgogliosi di ospitare questa manifestazione. Noi per primi investiamo sui giovani e le strutture sono lì a dimostrarlo. Quest’anno abbiamo avuto circa 500 ragazzi nel settore giovanile e vogliamo arrivare a 1000, ovviamente con un’attività sostenibile e indirizzando i giovani verso lo sport e il nostro è il più bello del mondo. Ringrazio tutti per l’impegno e l’attenzione verso questa manifestazione».

Per il Comune ha parlato l’assessore allo sport Stefano Malerba: «Sarà un weekend impegnativo a Varese per numeri e manifestazioni giovanili tra il palazzetto e la Schiranna. Questo non è possibile solo grazie a Comune e Camera di Commercio ma soprattutto grazie alle realtà e le società del territorio che sanno fare il proprio mestiere, soprattutto con i giovani. Il Settore giovanile è l’unica risorsa vera perché una società sia sostenibile. Questa città sta sempre più diventando un polo sportivo di eccellenza».

Presente anche la Camera di Commercio di Varese, rappresentata da Antonio Franzi: «Sul piano istituzionale, dal 2016 con la Varese Sport commission punta sullo sport per attrattività e ricettività territoriale. La sinergia tra le istituzioni è molto importante e vorrei ricordare l’appuntamento del 15 agosto all’Acinque Ice Arena. Tornando al basket, a 15 anni si inizia a notare le caratteristiche dei giocatori e avere qui il meglio europeo ci fa particolarmente piacere. Per il resto mi accodo a Bulgheroni: il basket è sicuramente lo sport più bello».

Margherita Gonnella Vice Presidente FIP: «Porto il saluto del presidente Petrucci e ringrazio per l’organizzazione di questa manifestazione. Torniamo in Lombardia dopo il 2015 e siamo contenti di questo. Ospitare squadre come Francia, Spagna e Grecia è per noi molto importante perché, come dice il nome del torneo, sono nazionali amiche. È qui che inizieremo a forgiare i nostri atleti, dar loro regole per farli crescere anche dal punto di vista tecnico. Per me è uno dei momenti più belli di confronto con le altre nazioni che inizierà domani».

Alessandro Nocera, allenatore Nazionale Under 15 maschile: «Volevo soffermarmi su due aspetti: l’importanza di eventi come questo per dare linfa a un territorio e come nazione. È una grande occasione per tutti per confrontarsi con le nazionali migliori in Europa e due come Francia e Spagna che stanno tracciando il percorso. Organizzare questi eventi stimolano tutti a fare meglio, dai ragazzi alle società, per l’amore dei ragazzi e la cultura dello sport. Spero che tutto questo non si dia per scontato. La seconda cosa è che per noi dal punto di vista tecnico è un grande sforzo, si vede dall’attenzione data dai dirigenti fino a Gianmarco Pozzecco che è venuto a vedere gli allenamenti e conoscere i ragazzi. Come Under 15 abbiamo l’obiettivo di costruire le fondamenta di questi ragazzi, sperando che tutti possano arrivare alla Nazionale maggiore. Tutti vogliono diventare giocatori professionistici ma il percorso per questi ragazzi inizia adesso».

Tommaso Moscovini Allenatore Nazionale Under 15 femminile: «Tenevo a sottolineare che da quando siamo qui a Varese ci siamo sentiti molto a casa anche grazie alle persone dello staff della società che ci aiutano e che ringraziamo. La percezione anche con la città è che la storia della pallacanestro fa parte di questa città. La Federazione ha fatto uno sforzo enorme per farci fare questa esperienza e noi come nazionale femminile la prendiamo al volo. Aver fatto l’esperienza di Valencia e poi qui a Varese per noi è tantissimo, anche per le ragazze che stanno rispondendo alla grande, anche considerando che molte di loro hanno concluso una stagione giocando con due squadre».

MASCHILE FEMMINILE

5 luglio (ore 12.15) Spagna – Grecia 5 luglio (ore 10.00) Spagna- Grecia 5 luglio (ore 18:15) Italia – Francia 5 luglio (ore 16:00) Italia – Francia 6 luglio (ore 12.15) Grecia – Francia 6 luglio (ore 10:00) Grecia- Francia 6 luglio (ore 18:15) Italia – Spagna 6 luglio (ore 16:00) Italia – Spagna 7 luglio (ore 12.15) Francia – Spagna 7 luglio (ore 10.00) Francia-Spagna 7 luglio (ore 18:15) Italia – Grecia 7 luglio (ore 16:00) Italia – Grecia

Tutte le partite in diretta sul canale Twitch Italbasketofficial

Tutte le statistiche delle partite in tempo reale su FIP STATS

Gli arbitri del Torneo dell’Amicizia

Istruttore Arbitri: Giovanni Di Modica (Italia)