Accordo per il fabbisogno di medici specialisti fino al 2026: ne serviranno oltre 43.000

Si è svolto martedì scorso, 23 luglio, il test nazionale per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica per l’anno accademico 2023/2024. Hanno partecipato 14.125 candidati su un totale previsto di 15.540 iscritti.

I risultati si sapranno il prossimo 8 agosto e i concorrenti avranno tempo tra il 13 e il 23 settembre per accettare una delle borse di studio finanziate da Ministero e regioni. Al momento, però, non sono ancora stati definiti i contratti che verranno garantiti a ciascun ateneo, né quante e quali saranno le borse di studio dal prossimo 1 novembre.

Solo nei giorni scorsi, infatti, è stato raggiunto un accordo di massima in Conferenza Stato Regioni sul fabbisogno di specialisti nel prossimo triennio. I Ministeri della salute e dell’Economia hanno concordato un numero di contratti che è sostanzialmente stabile a quello dello scorso anno: per l’anno che comincerà a novembre ci saranno 14.579 borse ( più dei candidati partecipanti), tre in più rispetto al 2023. Cambiano, però, i numeri: nel programma triennale, fino al 2026, è stato ampliato il numero di contratti in favore di specialità dove è maggiore la carenza mentre diminuiscono quelle dove si registra il tasso maggiore di adesione e quelle con sbocchi nel privato e nella libera professione.

Fabbisogni nel triennio 2023/2026

Per il 2023/2024 in area chirurgica il fabbisogno stabilito è di 2.943 unità, per l’area funzioni dei servizi di 4.524 unità e per l’area di medicina di 7.109.

Per il 2024-2025 i fabbisogni aumenteranno, anche se in modo limitato, a 14.615 mentre l’anno successivo si tornerà ai volumi attuali con 14.575 borse.

L’accordo raggiunto deve ora essere approvati in Conferenza Stato-Regioni per poi tornare al Ministero dell’Università che suddividerà i contratti tra gli atenei. A quelle ministeriali andranno aggiunte le oltre mille borse a finanziamento regionale e la cinquantina legata a altri enti pubblici e privati.

fabbisogni medici specialistici per l’anno 2023/2024

Lo schema di accordo per il prossimo anno prevede 2943 borse di area chirurgica di cui 696 di chirurgia generale, 519 di ginecologia e 472 di ortopedia e traumatologia.

Sono 7.109 le borse di area medica: con 999 contratti per l’emergenza urgenza, 813 per la pediatria, 808 per la medicina interna, 570 per le malattie cardiovascolari e 525 di psichiatria.

Per l’ara funzionale dei servizi ci dovrebbero essere 4524 borse di cui 1548 di anestesia, rianimazione e terapia del dolore, 640 di radiodiagnostica e 552 di igiene e medicina preventiva.

Fabbisogni anno 2024/2025

Secondo lo schema che dovrà essere approvato in Conferenza Stato regioni, il prossimo anno aumenteranno le borse di area chirurgica, che saranno 2996, dove diminuiranno i contratti per la chirurgia generale ( 668) ma aumentano quelle di cardiochirurgia (104 contro 91), aumentano quelle di ginecologia (531 contro 516), quelle di ortopedia ( 478 contro 472) e in misura limitata un po’ tutte le diverse branche della chirurgia ad eccezione dell’otorinolaringoiatria che passerà dalle 185 borse di quest’anno alle 194 del prossimo.

In area medica si passerà dalle 7.109 borse di quest’anno alle 7138 del prossimo dove perderanno qualche contratto geriatria, pneumologia, malattie infettive ma anche medicina d’emergenza urgenza ( da 999 a 971), cure primarie ( da 119 a 114) e nefrologia ( 338 a 325). Balzo in avanti per scienze dell’alimentazione ( da 60 a 74), reumatologia ( da 115 a 127) psichiatria ( da 525 a 550).

Oltre 60 posti in meno saranno previsti l’anno prossimo per anestesia e rianimazione nelle borse di area funzionale che diminuiranno di 43 in modo totale ( da 4524 a 4481).

Fabbisogni per l’anno 2025/2026

Per il 2025/2026 è previsto un leggero aumento per le borse di area chirurgica che saranno 2972, rimarranno sui livelli di quest’anno quelle di area medica ( 7136) mentre diminuiranno le borse legate all’area funzionale dei servizi: saranno 4467 il dato più basso del triennio dove permane il calo per anestesia e rianimazione ( 1482).