Anche il Consiglio comunale di Varese festeggia la neopensionata Luisa Oprandi

Anche il Consiglio comunale di Varese festeggia Luisa Oprandi, consigliera comunale ma soprattutto insegnante che ha raggiunto il traguardo della pensione.

Nella seduta di giovedì 18 luglio, che si è svolta in via straordinaria a Villa Recalcati, c’è stato un momento di ringraziamento e di auguri.

Agli auguri formulati dalla consigliera del Partito democratico Manuela Lozza, si sono aggiunti i fiori consegnati dal capogruppo Pd Giacomo Fisco, e gli applausi di tutto il Consiglio per una donna che si è spesa a 360° per la scuola, per la città e per tante battaglie politiche e sociali.

Emozionata Luisa Oprandi ha ha ringraziato e rispondendo alla richiesta di non porre fine al suo impegno per i giovani ha detto che dopo il pensionamento il suo impegno continuerà come volontaria.