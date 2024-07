Assestamento del bilancio regionale: il 44% delle risorse alla sanità

La sessione estiva del bilancio regionale, che prevede discussione e approvazione del Rendiconto Generale 2023 e dell’Assestamento al Bilancio 2024, è iniziata con la discussione e l’approvazione a maggioranza del Rendiconto (44 favorevoli, 22 contrari e 2 astenuti).

Il dibattito è stato aperto dall’intervento del relatore Davide Caparini (Lega), Presidente della Commissione Bilancio: «Il bilancio 2023 -ha sottolineato Caparini- fotografa una situazione positiva certificata da Moody’s che ci ha assegnato un rating superiore a quello dello Stato. Un risultato ottenuto grazie a un piano di investimenti che non ha paragoni in Europa e a una gestione particolarmente oculata dei flussi di cassa. Tutto ciò dà credibilità e solidità alla nostra istituzione. Parliamo -ha proseguito Caparini- di oltre 7 miliardi di investimenti di cui 1,6 di risorse proprie».

Caparini ha poi fornito il dettaglio dei settori nei quali queste risorse sono state allocate: il 44% delle somme per investimenti è andato alla sanità, il 14% alla mobilità e l’11% allo sviluppo economico e all’attrattività. Complessivamente alla sanità tra spese correnti e investimenti sono andati 20 miliardi e 616 milioni di euro. Un focus particolare è stato posto sui 74 milioni di trasferimenti dello Stato destinati ad opere infrastrutturali collegate al ciclo delle acque.

Successivamente sono intervenuti Pietro Bussolati, Emilio Del Bono, Carmela Rozza e Gian Mario Fragomeli del gruppo PD evidenziando le criticità del bilancio presentato dalla maggioranza facendo riferimento anche alla recente relazione della Corte dei Conti: insufficiente percentuale di allocazione dei fondi PNRR, divario crescente tra le aree metropolitane e le zone interne, carenze del servizio di mobilità pubblica, ecc. Sulla stessa linea gli interventi di Giuseppe Licata e Massimo Vizzardi (Azione – Italia Viva). L’assessore al Bilancio Marco Alparone è intervenuto soffermandosi sui contenuti dei giudizi di Moody’s e della Corte dei Conti. «L’agenzia di rating -ha detto- ha affermato che la Regione ha una governance solida che produce effetti positivi quanto ad attrattività e credibilità, mentre la Corte dei Conti ha stabilito una parifica integrale senza riserve».

Tra gli ordini del giorno ne sono stati approvati due proposti dal PD. Il primo, in un testo riformulato, impegna la Giunta a proporre di “valutare di collegare, per la parte relativa alla componente variabile, le remunerazioni dei dipendenti apicali al risultato di efficacia e di efficienza del servizio ferroviario”. Il secondo che impegna la Giunta al recupero immediato dei surplus degli stipendi dei componenti del CdA di Finlombarda rilevati dalla Corte dei Conti per il periodo primo gennaio-primo dicembre 2023.

Sono stati invece respinti gli ordini del giorno presentati da Consiglieri del M5Stelle (relativi a valorizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie, finanziamento delle Case di comunità e bando per imprese per crisi, registro salari dipendenti aziende aggiudicatarie di bandi) e un altro proposto dal PD (su modalità di selezione dei componenti CdA delle partecipate regionali).

Dopo la votazione sul rendiconto è iniziato il dibattito sull’assestamento di bilancio, per il quale sono stati depositati 3327 emendamenti, 539 sub-emendamenti e 242 ordini del giorno. La sessione di bilancio è stata convocata fino a giovedì con eventuali sedute notturne.

Assestamento al bilancio

Tra le più importanti e significative voci della manovra di assestamento si segnalano i 250 milioni di incremento del fondo sanitario parte corrente per il 2024; i 75 milioni in più per nuovi investimenti sempre in sanità; gli 8,5 milioni per la grave disabilità; i 90 milioni sul triennio per progetti infrastrutturali; i 19 milioni per il bando Valli Prealpine e 4 milioni per il contrasto al dissesto idrogeologico.



Altri stanziamenti vengono previsti per il rimborso di dispositivi odontoiatrici ai pazienti oncologici sottoposti a interventi nel cavo orale; per l’esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; per contributi a operatori del Trasporto Pubblico Locale e familiari vittime di reati dolosi con danni permanenti o inabilità temporanea; per sostenere la candidatura alla quinta edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028. Viene abrogata l’istituzione dell’Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive nella previsione di strutturare diversamente il perseguimento dell’attività che vi farebbe riferimento.

In materia di caccia si prevede per i conduttori con cane abilitato al recupero degli ungulati feriti l’esenzione dal pagamento della tassa annuale di rinnovo della licenza venatoria. La Regione inoltre, attraverso la stipula di accordi di programma, riconosce ai Comitati di Gestione contributi per le attività di gestione ambientale e faunistica in zone di ripopolamento e cattura nonché per il perseguimento dei loro fini istituzionali e sanitari.

Per venire incontro a coloro che in buona fede hanno usufruito dell’esenzione dal ticket sanitario senza averne diritto viene prevista la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per il pagamento del ticket, della sanzione amministrativa, degli interessi, delle spese del procedimento qualora sia stata notificata l’ordinanza-ingiunzione di pagamento (dal 1° gennaio ’25 si procederà col recupero coattivo); viene esclusa la sanzione nel caso sia stato notificato il verbale di accertamento.

È inoltre prevista la possibilità di ricorrere al ‘ravvedimento operoso’, misura che riguarda coloro a cui non è ancora stato notificato alcun verbale di accertamento ma che vogliono regolarizzare spontaneamente la loro posizione. In questo caso è previsto il pagamento del solo ticket e degli interessi legali maturati.