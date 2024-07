Bosch valuta un’offerta per Whirlpool: scacco matto in arrivo?

Reuters ha riportato che Bosch, il gruppo ingegneristico tedesco, sta valutando un’offerta per Whirlpool, che è rimasto il primo produttore di elettrodomestici del continente americano, citando tre fonti vicine all’operazione. La divisione di elettrodomestici di Bosch, conosciuta come Bosch Home Appliances (BSH), è una delle principali divisioni dell’azienda e offre una vasta gamma di prodotti ed è famosa per qualità, innovazione tecnologica ed efficienza energetica dei suoi prodotti.

La divisione è una joint venture tra Bosch e Siemens. Fondata nel 1967, BSH è uno dei maggiori produttori di elettrodomestici al mondo, con un’ampia presenza internazionale. Whirlpool, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 4,8 miliardi di dollari, rafforzerebbe significativamente la posizione di Bosch nel mercato degli elettrodomestici, soprattutto in un momento in cui la competizione con i rivali asiatici è in crescita. Fonte: https://www.reuters.com/markets/deals/bosch- eyes-offer-appliance-maker-whirlpool-sources-say-2024-06-26/.

LE REAZIONI

La borsa. Dopo la notizia, le azioni di Whirlpool sono aumentate fino al 20%, passando da 87 a 104 dollari. Questo è il primo segnale di inversione di una tendenza di lungo termine iniziata il 7 maggio 2021, quando il valore delle azioni era 253 dollari ed era arretrato a 84 dollari a fine maggio 2024, una perdita di due terzi del valore.

Gli analisti. L’interesse di Bosch per ?L’acquisizione di Whirlpool deriva dalla sua intenzione di diversificare oltre il settore automobilistico, dopo aver assistito a un rallentamento del settore della mobilità, in cui l’elettrico sta rallentando. L’azienda sta cercando di aumentare la propria quota nel mercato degli elettrodomestici in un contesto di forte competizione con i rivali asiatici. E Whirlpool appare come una scelta naturale grazie alla sua solida posizione di mercato.

L’azienda americana ha dichiarato che il 2024 continuerà ad essere un anno molto difficile. Tuttavia, considerando una prospettiva a lungo termine, c’è un’opportunità per un’azienda come Bosch di sfruttare la valutazione depressa di Whirlpool e acquisire un asset strategico che le consentirebbe di aumentare la propria quota di mercato in Nord America. Inoltre, Bosch potrebbe probabilmente generare significative sinergie fondendo Whirlpool con la BSH. (Fonte: https://finance.yahoo.com/news/whats-behind-whirlpools-whr-sudden-151300201.html).

La comnunità locale. Il sindaco di Benton Harbor, sede globale di Whirlpool Corporation nello stato americano del Michigan, Marcus Muhammad, ha riferito che nell’ultima conversazione con il CEO di Whirlpool, Marc Bitzer, quest’ultimo ha assicurato che la società è solida, pur riconoscendo le sfide presenti. Secondo il sindaco, il CEO ha menzionato le difficoltà del mercato globale, che non riguardano solo Whirlpool, ma tutto il settore e richiedono di rivedere le proprie strategie, ridurre le spese dove necessario.L’incontro si era svolto ad aprile, a valle dell’annuncio del taglio di 1000 posizioni manageriali in tutto il mondo. Whirlpool.

Nonostante non siano state rilasciate comunicazioni ufficiali dopo la notizia di Reuters, la Direttrice delle Relazioni con la Comunità e della Whirlpool Foundation, Deb O’Connor, ha dichiarato: “In Whirlpool, non commentiamo le voci di corridoio. E sì, prevediamo di rimanere qui per molti anni a venire.” (Fonte: https://www.wndu.com/2024/06/27/whirlpool-says-weve-been- here-over-110-years-we-dont-plan-leaving/).

Quindi non ha negato la possibilità di una trattativa in corso.

Bosch. Nessuna dichiarazione anche dal gigante da 93 miliardi di fatturato e 430 mila dipendenti. Tuttavia, la considerazione di un’acquisizione si allinea con la strategia più ampia di Bosch di espandersi attraverso acquisizioni come dichiarato da alcuni dei suoi leader chiavi recentemente. Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH, ha dichiarato: "Stiamo perseguendo innovazioni, partnership e acquisizioni per assicurarci di crescere mentre le nostre industrie si trasformano, nonostante le difficoltà economiche”. Il CEO di Bosch, Stefan Hartung, ha indicato l’apertura dell’azienda a significative acquisizioni, accennando anche alla possibilità di entrare in nuovi settori o di impegnarsi in operazioni globali. Inoltre, Bosch sta esplorando varie opzioni di finanziamento per tali operazioni, inclusa la potenziale quotazione in borsa di alcune delle sue divisioni. All’inizio di quest’anno, è stato riportato che Bosch fosse tra gli offerenti per beni di riscaldamento e ventilazione valutati oltre 6 miliardi di dollari da Johnson Controls International negli Stati Uniti.

CONCLUSIONI

Dal punto di vista strategico, la logica della possibile acquisizione, fusione o partnership strategica è stringente. Whirlpool era un boccone agro-amaro con la configurazione fino al 2023, e in ogni caso proibito, dal punto di vista dei controlli dell’autorità sulla concorrenza in Europa, per il rischio di concentrazione monopolistica. Ora, dopo il conferimento del controllo di larga maggioranza delle attività europee alla turca Arcelik e la creazione di Beko Europe, lo scenario è cambiato radicalmente. Il combo Bosch+Whirlpool diventa papabile, percorribile e anche attraente alla luce della sotto-valutazione dell’azione. Un commentatore ispirato dalla fantapolitica potrebbe persino ipotizzare che questa era la mossa già prevista del giocatore di scacchi che ha sacrificato la donna per poter fare scacco matto. Di certo, le eventuali conversazioni a porte chiuse possono avvenire tranquillamente in tedesco, la lingua condivisa dall’attutale Ceo di Whirlpool, dal suo braccio destro a capo della strategia e operazioni straordinarie, e ovviamente dal top management di Bosch.

“Nella vita accade come nel gioco degli scacchi: noi abbozziamo un piano, ma esso è condizionato da ciò che si compiacerà di fare nel gioco degli scacchi l’avversario, nella vita il destino”, Arthur Schopenhauer.