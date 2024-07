Caduta all’arrivo della bidonvia, interviene l’elisoccorso

Incidente all’arrivo della bidonvia del Sasso del Ferro, sopra Laveno Mombello: poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 30 luglio, una donna di 68 anni è caduta scendendo dal “cesto” dell’impianto di risalita e ha riportato un trauma facciale.

Sul posto il sistema 118 ha fatto intervenire il Soccorso Alpino e un mezzo dell’elisoccorso: la donna è stata poi trasferita all’ospedale di Circolo di Varese in “codice giallo”, vale a dire con lesioni serie ma non in pericolo di vita.