Conclusi i lavori di asfaltatura in via Tasso a Varese, riaperta la strada

Il Comune di Varese informa che i lavori sulla via Tasso si sono conclusi e ora la strada è di nuovo aperta.

L’intervento ha visto la completa riqualificazione delle condutture del sistema fognario e l’asfaltatura della strada. Un’altra parte di città dunque, dopo ad esempio la via Saffi, via Postumia, Cascina Mentasti e la via Vetta di Italia, è ora dotata di un nuovo sistema di condutture fognarie.

Intanto stanno proseguendo di notte i lavori sulla via Crispi: l’intervento di fresatura del vecchio asfalto è arrivato in zona stadio, mentre la scorsa notte gli operai hanno lavorato anche sulla via San Francesco. L’asfaltatura sta procedendo anche in via Vetta di Italia.

Da lunedì 29 luglio inoltre i cantieri per la nuova asfaltatura saranno anche nelle vie Maspero e via Milano. In questo caso si tratta di lavori di asfaltatura legati alla riqualificazione dell’area delle stazioni.