Dal primo di luglio non sono più obbligatorie le mascherine in ospedali e residenze socio assistenziali

Da oggi, lunedì 1 luglio, non è più in vigore l’ordinanza che disponeva l’obbligo delle mascherine nelle strutture ospedaliere e socio sanitarie per proteggere i pazienti fragili. L’atto, adottato a fine 2023, estendeva la prescrizione per lavoratori e visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Nel maggio del 2023 il ministro Schillaci aveva revocato l’obbligo, entrato in vigore durante l’emergenza Covid, ma escludendo quei reparti ospedalieri ritenuti più delicati per la presenza di ospiti fragili e nelle residenze socio sanitarie.

Nei giorni scorsi erano circolate voci sulla volontà del Ministro di procrastinare l’obbligo con una nuova ordinanza ma nessuno atto è arrivato e da oggi non è più possibile obbligare all’uso dei dispositivi