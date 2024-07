Due ballerini di Casorate Sempione campioni italiani di danza sportiva

Ottimo risultato per la coppia di ballerini Paola Bertarello e Roberto Chiaravalle che – dopo un terzo posto ottenuto al campionato italiano nel 2022 e due primi posti al campionato nazionale Cids nel 2023 – ha conquistato 3 medaglie d’oro ai Campionati italiani di danza 2024 classificandosi al primo posto in tutte le discipline previste (liscio, sala e combinata) nella categoria 61/64 anni B2.

Una grande emozione per un risultato ottenuto grazie a tanto impegno, ore di studio, allenamenti settimanali, costanza e sacrifici. Una vittoria sicuramente voluta e cercata ma altrettanto inaspettata vista anche la qualità delle altre coppie in competizione.

«Questa vittoria – commentano i campioni – la vogliamo dedicare a tutti coloro che hanno creduto in noi a partire dai nostri compagni della scuola Lp Studio Danza di Vergiate. La nostra è una piccola scuola con grande cuore, è la scuola dove abbiamo mosso i nostri primi passi di danza 5 anni fa e da allora è diventata la nostra “seconda casa”. Siamo stati accolti sin dall’inizio con affetto da tutti in un clima di simpatia, amicizia e rispetto. Naturalmente rivolgiamo un sincero e grandissimo ringraziamento ai nostri cari maestri Lorenzo Ceraldi e Patrizia Nevoso che con tanta, tanta pazienza e competenza ci insegnano, correggono, supportano e sopportano, gioiscono e soffrono con noi stando al nostro fianco sia nelle vittorie che nei momenti di difficoltà».

Le medaglie conquistate dalla coppia di ballerini ai Campionati 2024

«Ci siamo avvicinati – ricordano Bertarello e Chiaravalle – a questo sport inconsapevolmente e per caso grazie a un caro amico che ci ha convinto dicendoci “venite a provare, solo per imparare qualche passo di ballo, per divertirsi insieme il sabato sera dopo una vita dedicata al lavoro!” E poi abbiamo conosciuto tante persone ed emozioni che ci hanno dato moltissimo e che hanno fatto crescere in noi una passione inaspettata e molto piacevole. Ecco perché questa vittoria è lo sprone per continuare a impegnarci in questo sport danza sportiva».