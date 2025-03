Una banale lite tra vicini diventa un caso a Casorate Sempione

Una lite tra vicini a Casorate Sempione e intervengono tre auto dei carabinieri. È accaduto ieri mattina: il diverbio è degenerato quando uno dei contendenti ha estratto una pistola. Si trattava di un’arma da softair, innocua, ma sufficiente per far scattare l’allarme.

Così sono intervenuti i militari in forze che hanno ricostruito la vicenda.

Sulle pagine social, però, la vicenda si è gonfiata fino al punto da richiedere l’intervento dello stesso sindaco Dimitri Cassani che ha chiarito la questione: « Se non conoscete i fatti o non avete assisto in prima persona, evitate di raccontare la “vostra verità” perché, qualche volta, sarebbe meglio e si eviterebbe di diffondere il panico!»