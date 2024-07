Un tour di “musica di strada” che parte da Varese: l’idea di AlOne e Davide Bauccio

Una volta si diceva “essere musicisti di strada”, ora questa forma di live può essere prevista come un vero e proprio tour, con programma per le date per i fans.

E’ quello che succede ai due artisti varesini AlOne e Davide Bauccio, che a Varese, sabato 13 luglio 2024 hanno dato inizio al loro “Summer Street Tour 2024”. AlOne, già produttore di Davide insieme a Riccardo Castiglioni, e Davide Bauccio saranno protagonisti infatti di un’estate all’insegna della musica suonata “on the road” con un tour di 13 tappe in diverse città italiane.

Il repertorio, completamente riarrangiato in acustico tra chitarra e due voci, ripropone la produzione inedita dei due artisti, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download, oltre alle più belle cover del panorama attuale della musica italiana.

Le date del tour sono le seguenti: il 13 luglio a Varese, il 14 luglio a Como, il 20 luglio a Torino, il 21 luglio ad Arona, il 23 luglio a Milano, il 26 luglio a Roma, il 27 luglio a Napoli, il 30 luglio a Cattolica, il 31 luglio a Misano, l’1 agosto a Riccione, il 2 agosto a San Marino, il 3 agosto a Cesenatico e il 4 agosto a Bologna.

Per ulteriori aggiornamenti, seguite gli artisti sui social: @sono.alone e @.davideuccioo..