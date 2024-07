Gratuita e solidale, la “pastasciutta antifascista” del 25 luglio al Circolo Quarto Stato di Cardano

Come al 25 luglio 1943 a Campegine: anche questo 25 luglio al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ci si siede insieme ai tavoli per una “pastasciutta antifascista”.

Piatto semplice ma generoso, proposto gratuitamente, nel ricordo – appunto – di quella grande pastasciutta con burro e parmigiano reggiano che la famiglia antifascista Cervi offrì a un intero paese al 25 luglio 1943, per festeggiare la caduta di Mussolini e riniziare a immaginare un avvenire in pace, solidale, attento ai più deboli, aperto al progresso.

L’appuntamento a Cardano è alle 19:30 con l’apertura del Circolo, in attesa della la gustosa pastasciutta per tutti i partecipanti.

La serata prosegue con la presentazione del libro “I Partigiani della Pace” alle 21:00, a cura di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici: ritorno alle radici del pacifismo, nato dal ripudio della guerra dopo gli orrori del Secondo Conflitto Mondiale.

Dopo le 21:30 è il momento della musica, con il concerto Live Resistente, che vede esibirsi Naima (tBBM), Teo (Rootical Foundation, Laura B & Nicola Gallo. La musica diventa così veicolo di resistenza e memoria, trasmettendo messaggi di impegno civile e sociale.

L’offerta libera per la pastasciutta sottolinea l’aspetto solidale dell’evento: ognuno dà quel che può, tolti i costi vivi le donazioni saranno destinate a progetti sociali (lo scorso anno per un progetto in Pakistan), continuando così il filo di generosità e impegno civile della famiglia Cervi.