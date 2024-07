I ballerini del Varesotto trionfano ai Campionati Italiani di danza sportiva paralimpica

Gli atleti varesotti brillano ai Campionati Italiani del settore paralimpico di danza sportiva a Rimini. I ballerini sono stati protagonisti del progetto “Scarpette nel Cuore”, promosso da Green Event APS in collaborazione con la scuola Art Dance di Varese dei Maestri Carlo Pozzoni e Barbara Bossi.

Il bottino finale è stato ottimo: un oro e due argenti. Cristina Brites de Campos e Luca Marchioro hanno conquistato il titolo in Classe C, mentre Giovanni Alianelli e Mery Forgione (Classe B) e Tiziana Maiolo e Daniele Bonetti (Classe C) si sono laureati vice campioni italiani.

Per tutti e quattro gli atleti di Classe C, questa era la prima esperienza dopo appena dieci mesi di lezioni, rendendo il risultato ancora più significativo.

«L’idea è nata da Green Event che si occupa di accompagnare disabili nell’ambito dello sport creando il progetto “Scarpette nel Cuore” – spiega il maestro Carlo Pozzoni -. Tutto è partito con Giovanni Alianelli circa cinque anni fa, iniziando a portare a casa diversi risultati grazie a un grande lavoro di coordinamento. L’anno scorso, durante un’esibizione a Biumo, si sono aggiunti Tiziana e Daniele, poi Cristina, e quindi siamo passati da uno a più atleti. Questo ha cambiato un po’ di cose, dovendo anche cercare una nuova sala dove farli provare. Mentre io seguivo Giovanni, il nostro allievo Corrado si è occupato di seguire Cristina e Luca, che fa parte di Green Event».

«Siamo andati al campionato ed è andato particolarmente bene – prosegue il maestro -. Per noi è stato emozionante perché ti rendi conto che la volontà non ha limiti. È stata molto bella anche la preparazione con la scelta delle scarpe, dell’abito e l’acconciatura dal parrucchiere: tutto è stato curato nei minimi dettagli».

«Il progetto continua – conclude Carlo Pozzoni -. L’obiettivo ora è migliorare di categoria e vediamo da settembre, dopo qualche esibizione, come andrà. Siamo ovviamente contenti del progetto e le nostre porte sono aperte a chiunque voglia mettersi alla prova».